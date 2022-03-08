«Оказать максимальное давление»: почему Токио назвал южные Курильские острова России «исконно японскими» территориями

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси назвал российские южные Курильские острова «исконно японскими» и территориями, на которые якобы «распространяется суверенитет» Токио. Он подчеркнул, что изменений в официальной позиции его страны по этому поводу нет. Ранее с похожими заявлениями выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма, который утверждал, что южные Курильские острова якобы были оккупированы РФ. По мнению экспертов, риторика Токио о российских южных Курильских островах значительно ужесточилась. Как отмечают аналитики, это связано с тем, что Япония подхватила тренд в мире на осуждение действий России и откровенно встала на сторону стран Запада, начав участвовать вместе с НАТО и США в оказании давления на РФ.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси назвал российские южные Курильские острова «исконно японскими» и территориями, на которые якобы «распространяется суверенитет» Токио.

«Северные территории (так японская сторона называет российские южные Курильские острова. — RT) — это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями. Изменений в нашей позиции по этому поводу нет», — заявил министр во время парламентских дебатов, его слова приводит ТАСС.

Ранее, 7 марта, с похожим заявлением выступил и премьер-министр Японии Фумио Кисида, также назвав южную часть Курильских островов «исконными территориями» своей страны, на которую, по его версии, распространяется суверенитет Токио.

До этого, 28 февраля, директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что южные Курильские острова якобы были «оккупированы» Россией. Он также провёл прямую параллель между специальной военной операцией РФ на Украине и вхождением Южных Курил в состав России.

Российское посольство в Японии отреагировало на это заявление, подчеркнув, что в министерстве иностранных дел японской стороны «забыли историю». Как подчёркивает дипломатическое представительство РФ, Курильские острова, в том числе южные, переданы СССР «в соответствии с решением Союзных Держав на законных основаниях по итогам Второй мировой войны».

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что гендиректор департамента Европы МИД Японии оставил за скобками всеми известный факт, что упомянутые острова перешли к России «в полном соответствии с международным правом по итогам Второй мировой войны, в которой Япония потерпела сокрушительное поражение».

«Хотела бы указать на очевидный реваншистский подтекст в высказываниях японского дипломата. Тоже, наверное, всё не зря и не случайно происходит. Мы видим в этом свидетельство того, что определённые силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Учли, запомнили. Рекомендуем вам об этом, я сейчас апеллирую к Токио, забыть навсегда, о такой опции», — заявила Захарова во время брифинга.

Как отмечают японские СМИ, при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ японские власти обычно воздерживались от употребления фразы «исконные территории», как и годами не использовали формулировку о якобы «оккупации».

Требования Токио

Напомним, Токио регулярно в той или иной форме высказывает свои территориальные претензии Москве, хотя Россия неоднократно подчёркивала, что южная часть Курил — неотъемлемая территория РФ.

Так, в июле прошлого года МИД Японии высказал «протест» Токио относительно поездки председателя правительства России Михаила Мишустина на остров Итуруп, который входит в Курильский архипелаг.

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на это ответным протестом послу Японии Тоёхисе Кодзуки, а также призывом к Токио «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договорённостей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень».

Председатель правительства России Михаил Мишустин на острове Итуруп

© Dmitry Astakhov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Позже, в сентябре, Япония сделала представление России из-за планов ввести особый налоговый режим на Курилах. В Токио тогда заявили, что такая мера противоречит позиции японской стороны.

В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет его страны. Он также призвал решить «проблему принадлежности этих островов».

В Кремле тогда отреагировали на это высказывание, подчеркнув, что данные территории принадлежат Российской Федерации.

В декабре в МИД РФ выразили протест из-за выставки в Японии о Южных Курилах, назвав её «провокационным шагом» в контексте незаконных территориальных притязаний со стороны Токио. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что среди экспонатов не оказалось Акта о капитуляции 1945 года и Сан-Францисского мирного договора 1951 года «с отказом Токио от всех претензий на Курилы».

«Пустилась во все тяжкие»

Как отметил руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, требования и действия Токио, связанные с южными Курильскими островами России, незаконны.

«Япония до сих пор считает необходимым, чтобы РФ вернула ей четыре южно-курильских острова. Но это незаконные претензии. Синдзо Абэ делал ставку на то, что Москва пойдёт на уступки Токио по территориальному вопросу в той или иной форме, которая бы устроила Японию. Над двумя странами висела тема заключения мирного договора, которую Токио использовал как дымовую завесу. Единственным истинным намерением Японии было и остаётся — забрать российские острова», — заявил эксперт в беседе с RT.

Кистанов также напомнил, что когда Абэ пытался добиться уступок от российской стороны, он предпринимал различные меры, чтобы «расположить к себе Москву».

«В частности, из лексикона временно были убраны эти самые одиозные формулировки об «оккупации» и суверенных территориях», — отметил он.

Схожего мнения придерживается и заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. По его словам, о своих территориальных претензиях к Москве при Абэ Япония «так открыто не говорила», поскольку был взят курс на сближение с Россией для решения территориального вопроса.

«Ради этого Абэ развивал экономические отношения с РФ, личные связи с президентом России Владимиром Путиным. Абэ за время своего нахождения у власти множество раз встречался с российским лидером», — сказал аналитик в беседе с RT.

Однако к концу срока Абэ и после его ухода с поста премьер-министра позиция Японии относительно территориального вопроса «стала ужесточаться», считают эксперты.

«Японцы начали более открыто артикулировать своё исконное мнение, что суверенитет Японии распространяется на все четыре острова, сейчас принадлежащих РФ», — отметил Кистанов.

Он пояснил, что сейчас, когда весь мир наблюдает за событиями на Украине, Япония «откровенно встала на сторону стран Запада».

«Японская сторона начала сотрудничать с НАТО и США в рамках оказания политического и экономического давления на Россию. Токио решил начать вводить санкции против РФ. И в данной ситуации, понимая, что от Москвы им не удастся добиться каких-либо шагов навстречу по территориальному вопросу, Япония пустилась во все тяжкие, чтобы оказать максимальное давление на Россию», — подчеркнул аналитик.

Остров Курильской гряды Шикотан

globallookpress.com

© Alexandr Liskin

Александр Панов также считает, что «западный тренд на осуждение действий РФ, связанных с ситуацией на Украине», подхватил и Токио, которому выгодно сейчас выставить Россию «в невыгодном свете».

«Соответствующим образом начался возврат Японии к той позиции, которую она занимала до Абэ, который выступал за компромиссы с Москвой. Теперь, на мой взгляд, российско-японские отношения будут всё больше усложняться», — отметил эксперт.

При этом Кистанов подчеркнул, что «как бы ни усердствовала японская сторона», вопрос о российских южных Курильских островах «даже не может обсуждаться», в том числе согласно новой Конституции России.