«Оказать давление на конгресс»: зачем Трамп зовёт сторонников на акцию протеста в день утверждения результатов выборов • 98 • В мире Дональд Трамп вновь призвал своих единомышленников прийти на митинг в Вашингтоне 6 января. Именно в этот день конгресс должен окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года. Ранее Трамп анонсировал «крупный протест» в столице США. А на днях он заявил, что республиканцам в сенате «пора поднажать и побороться за своего президента». По мнению экспертов, от предстоящего митинга не стоит «ждать каких-то больших неожиданностей». Это не помешает ратифицировать результаты выборов 46-го президента США, считают аналитики. Дональд Трамп © REUTERS/Jonathan Ernst Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз призвал своих сторонников прийти на митинг в Вашингтоне 6 января. В этот день конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, большая часть которых отдала голоса за демократа Джо Байдена. «Увидимся в Вашингтоне 6 января!» — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. JANUARY SIXTH, SEE YOU IN DC! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2020 В конце прошлой недели, 26 декабря, Трамп призвал своих сторонников «ни за что» не сдаваться. «Несмотря на неопровержимые доказательства, Министерство «юстиции» и ФБР ничего не предприняли по поводу фальсификаций на президентских выборах — 2020, ставших крупнейшей АФЕРОЙ в истории нашей страны. Им должно быть стыдно. История запомнит. Ни за что не сдавайтесь. Увидимся со всеми в Вашингтоне 6 января», — написал он в своём микроблоге. The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020 Ранее, 19 декабря, Трамп анонсировал большой протест в столице США. «Моё поражение на выборах 2020 года было статистически невозможно. 6 января в Вашингтоне намечается крупный протест. Приходите, будет неистово!» — подчеркнул президент США. Peter Navarro releases 36-page report alleging election fraud 'more than sufficient' to swing victory to Trump https://t.co/D8KrMHnFdK. A great report by Peter. Statistically impossible to have lost the 2020 Election. Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020 Между тем, как сообщил на прошлой неделе американский журнал Newsweek со ссылкой на источники, военные опасаются, что «могут быть втянуты в кризисную ситуацию, которая может возникнуть по вине Трампа, особенно если президент попытается мобилизовать частные силы ополчения и военизированные группировки своих сторонников в попытке воспрепятствовать переходу власти и развязать насилие в столице». В то же время, как сообщает издание, его собеседники утверждают, что военное руководство «наверняка не станет участвовать в какой-то интриге с целью добиться пересмотра результатов выборов». «Они выразили опасение, что публичное возражение против замысла президента, направленного на подрыв выборов — будь то посредством введения военного положения, конфискации машин для голосования или даже срыва ратификации в конгрессе итогов голосования выборщиков 6 января — может спровоцировать Дональда Трампа на переход к действию», — говорится в материале Newsweek. Белый дом

© REUTERS/Erin Scot «Не больше чем фантазии» Однако опрошенные RT эксперты считают, что Трамп не будет пытаться захватить власть. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, сценарии, расписанные в американском журнале, — это «не больше чем фантазии». «Данные сценарии похожи на новогодние или рождественские сказки, но не на возможный реальный исход событий. Ни о каком захвате власти Трампом речи быть не может, поскольку это будет означать настоящий бунт, свержение американского политического режима. Последствия тут могут быть абсолютно непредсказуемыми. И добром всё это, конечно же, не кончится», — заявил эксперт в беседе с RT. Аналогичной позиции придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, от предстоящего митинга 6 января не стоит «ждать каких-то больших неожиданностей». «Максимум, что может произойти, так это уличные столкновения, которые, возможно, затянутся на весь день», — сказал аналитик в разговоре с RT. Однако, «истории о том, что Трамп может стать узурпатором, ввести военное положение, — всё это пустые разговоры», полагает Дудаков. «Во-первых, у Трампа нет таких конвенциональных возможностей — даже при поддержке в Пентагоне и где бы то ни было. Во-вторых, сам Трамп на это не пойдёт, поскольку такой сценарий закончился бы неблагоприятно в первую очередь для него. Поэтому данные предположения нереалистичны», — считает эксперт. Рогулёв со своей стороны добавил, что многочисленными призывами к сторонникам посетить митинг в день заседания конгресса Трамп хочет продемонстрировать, что не признаёт результаты выборов. «Собравшаяся толпа в Вашингтоне станет живым доказательством того, что не он один в стране так считает, что у него есть поддержка. И надо сказать, что американский лидер действует в этом направлении небезуспешно. Если анализировать последние соцопросы, почти половина его избирателей уверены, что выборы прошли с нарушениями», — отметил аналитик. Однако основная цель главы Белого дома — посредством митинга «оказать определённое давление на конгресс», полагает Рогулёв. Итоговый этап Аналитики напоминают, что результаты голосования коллегии выборщиков планируется утвердить 6 января на совместном заседании обеих палат конгресса. Председательствовать на нём будет вице-президент Майк Пенс. Как уточняют аналитики, существующие правила предполагают, что возражения по вопросу утверждения итогов голосования коллегии выборщиков будут рассмотрены только в том случае, если их подадут как минимум один член палаты представителей и один сенатор, причём в письменном виде. Республиканец в сенате Джош Хоули уже заявил о планах высказать возражение относительно результатов голосования выборщиков на предстоящем заседании. «Я не могу проголосовать по вопросу утверждения итогов голосования коллегии выборщиков 6 января, не указав на то, что некоторые штаты, в особенности Пенсильвания, действовали в нарушение собственного избирательного законодательства», — говорится в заявлении на его официальном сайте. Сторонники президента США Дональда Трампа

© REUTERS/Tom Brenner "В стране, богатой нефтью, как мы дошли до такого?": Толпы вывалили на улицы в поисках еды По словам сенатора, «конгрессу как минимум следует провести проверку в связи с обвинениями в фальсификациях и принять меры по обеспечению честности» президентских выборов в США. «Но конгресс до сих пор бездействует», — подчеркнул Хоули. Об аналогичном намерении сообщила группа республиканцев из нижней палаты конгресса. 31 декабря Трамп ретвитнул материал Марка Левина для издания The Blaze, в котором журналист призывает республиканцев не сдаваться без боя в конгрессе 6 января. https://t.co/S6fKpzoXZZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2020 В данной статье отмечается, что если в этот день республиканцы «допустят утверждение подобного итога» результатов выборов «безо всякой борьбы, то сложно представить, как эту ситуацию можно выправить». «Как я уже говорил, республиканцы в конгрессе должны действовать — жди их победа, поражение или ничья», — пишет Левин. По его мнению, «совершённые в 2020 году нарушения Конституции станут основой для ещё более злостных неконституционных махинаций с электоральной системой». 27 декабря Трамп и сам писал, что республиканцам в сенате «пора поднажать и побороться за своего президента, как и поступили бы демократы, если бы действительно победили». Time for Republican Senators to step up and fight for the Presidency, like the Democrats would do if they had actually won. The proof is irrefutable! Massive late night mail-in ballot drops in swing states, stuffing the ballot boxes (on video), double voters, dead voters, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020 «Проголосуют в поддержку» Как отмечает Юрий Рогулёв, намерения членов Республиканской партии в обеих палатах выразить несогласие относительно итогов президентских выборов на совместном заседании конгресса можно объяснить тем, что они «хотят заработать на этом политические очки». «Кроме того, тут может иметь место элемент сговора с самим Трампом — возможно, эти республиканцы чем-то ему обязаны», — добавил аналитик. Однако Рогулёв полагает, что «эти возражения не будут восприняты всерьёз» другими членами конгресса, поскольку «никто из них не захочет брать на себя ответственность за разрушение американской системы выборов». Большая печать президента США

«Что будет дальше, если конгресс вдруг не одобрит результаты голосования выборщиков? Дело в том, что Конституция США не предусматривает никаких повторных выборов. Это будет некий тупик. Чтобы из него выйти, федеральная власть в лице конгресса должна отменять результаты выборов каких-то штатов, где они уже были утверждены. То есть центральной власти придётся идти против руководства штатов. А такой сценарий означает фактический развал всей федерации», — пояснил эксперт. По этой же причине на отмену результатов выборов не пошли и американские суды, отметил Рогулёв. «Во время голосования действительно были нарушения в целом ряде штатов. В таких обстоятельствах, конечно, Трампу не хочется проигрывать, он к этому не привык. Однако желание нынешнего главы Белого дома любой ценой изменить ситуацию в свою сторону — это одно, а политическая реальность — совсем другое. Трамп не смог одержать победу, это прекрасно понимают в том числе и многие его сторонники», — сказал аналитик. Рогулёв полагает, что в конечном счёте конгресс всё равно утвердит результаты голосования коллегии выборщиков. «Возможно, из-за возражений республиканцев в обеих палатах по этому поводу и будет какая-то задержка — в таком случае нужно будет провести дебаты. Однако после этого в конгрессе проголосуют в поддержку итогов американских выборов 2020 года», — заключил эксперт.

