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Оказание давления на Белоруссию недопустимо – президент РФ

10 ноября 2020, 17:00  •  111 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ напомнил, что ситуация в Минске грозит подрывом госбезопасности во многих евразийских странах
Белорусская республика столкнулась с давлением невероятного масштаба, однако такие действия в отношении государств недопустимы. С таким заявлением выступил сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин во время заседания совета членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества – прим. Ред.).
Глава РФ отметил, что прямое вмешательство в дела республики является вызовом госбезопасности для всех стран, которые являются членами ШОС. Внешние силы грубо нарушают суверенитет чужой страны, стремясь накалить ситуацию в обществе, а также сменить государственный вектор.
Под давление внешних сил на этот раз попала Белоруссия, которая входит в наблюдатели ШОС. После президентской кампании 2020 года Минск столкнулся с угрозой санкций и провокаций, а также информационной и пропагандистской атакой извне.
Президент России добавил, что такие действия недопустимы, а граждане Белоруссии имеют право на разрешение государственных вопросов без внешнего вмешательства, передает РИА "Новости".
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва должна смотреть на ситуацию в соседствующей с РФ республикой с разных сторон, не исключая вероятность смены государственной власти. Однако Кремль не станет опускаться до уровня США, которые продолжают действовать по отработанной во время украинского "Майдана" методичке – именно таким проверенным способом Белый дом продвигает свои интересы на российских рубежах, включая Закавказье и Молдавию.

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