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"Оказался ничтожеством": на шею Зеленского символически накинули петлю

28 июля 2020, 13:05  •  59 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Националистам не понравилось, что президент согласился на перемирие с Донбассом
В украинском городе Полтава прошла акция против прекращения огня на юго-востоке Незалежной. В знак протеста националисты накинули петлю на картонную фигуру главы страны Владимира Зеленского.
Автор перфоманса с "повешенным" президентом пояснил, что лидер нации разочаровал избравших его граждан. По мнению участников акции, Киев не должен сворачивать военные действия в Донбассе.
Националисты хотят, чтобы режим прекращения огня был отменен, и считают, что Зеленский совершил "предательство", согласившись сделать шаг к урегулированию конфликта, записано на сайте Полтавы.
"Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством", – сказал автор идеи с "повешением" президента.
В конце мероприятия священнослужители Украинской православной церкви провели молебен со славу "воинства" Украины.
Ранее Владимира Зеленского назвали предателем из-за перемирия в Донбассе. Воинствующая часть населения Незалежной увидела в этом капитуляцию украинской стороны.

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