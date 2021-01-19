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Оказался на месте Тесака: Выбор СИЗО для Навального назвали иронией судьбы

19 января 2021, 16:20  •  44 • Политика
Журналист Андрей Медведев назвал выбор СИЗО "Матросская тишина" для Алексея Навального иронией судьбы. Медведев предположил, что блогер может даже оказаться в той же самой камере, в которой ранее сидел Тесак, попавший туда как раз из-за оппозиционера.
Задержанный блогер Алексей Навальный помещён в СИЗО "Матросская тишина". Как отмечает Telegram-канале "Майор и Генерал", это более комфортный изолятор, чем "Лефортово", однако он отличается тем, что у арестантов нет никакой возможности связаться с внешним миром.
В свою очередь российский журналист Андрей Медведев увидел в выборе СИЗО иронию судьбы. Он напомнил, что в этом же изоляторе сидел когда-то Тесак, попавший туда из-за заявления Навального.
"Не исключено, что и окажется он в той же камере. Очевидно, у кого-то все неплохо с чувством юмора", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он признался, что был удивлён задержанием Навального, поскольку был уверен, что блогера отпустят домой.

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