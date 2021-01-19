Оказался на месте Тесака: Выбор СИЗО для Навального назвали иронией судьбы

Задержанный блогер Алексей Навальный помещён в СИЗО "Матросская тишина". Как отмечает Telegram-канале "Майор и Генерал", это более комфортный изолятор, чем "Лефортово", однако он отличается тем, что у арестантов нет никакой возможности связаться с внешним миром.

В свою очередь российский журналист Андрей Медведев увидел в выборе СИЗО иронию судьбы. Он напомнил, что в этом же изоляторе сидел когда-то Тесак, попавший туда из-за заявления Навального.

"Не исключено, что и окажется он в той же камере. Очевидно, у кого-то все неплохо с чувством юмора", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он признался, что был удивлён задержанием Навального, поскольку был уверен, что блогера отпустят домой.