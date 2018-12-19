«Оказали вооружённое сопротивление»: сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ставрополе готовивших теракты боевиков ИГ

Боевики террористической группировки «Исламское государство»*, занимавшиеся подготовкой теракта, ликвидированы сотрудниками ФСБ в Ставрополе. По данным ведомства, экстремисты оказали вооружённое сопротивление в ходе задержания. При проведении операции никто из сотрудников спецслужбы не пострадал. Отметим, что на прошлой неделе силовики задержали семь подозреваемых в финансировании террористических группировок.

В Ставрополе сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации ликвидировали боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Ставрополе реализован комплекс мероприятий по пресечению деятельности членов запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бандиты были ликвидированы ответным огнём, поскольку оказали вооружённое сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ при попытке задержания.

«Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет», — добавляют в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по следующим статьям: «Подготовка террористического акта» (ч. 1 ст. 30), «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также «Организация и участие в деятельности террористической организации» (п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5).

«Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — подчёркивается в пресс-релизе.

На прошлой неделе силовики задержали семерых подозреваемых в финансировании террористических организаций «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам»**. Сообщалось, что «за период с 2016 года в целях финансирования терроризма указанным лицам было переведено более 38 млн рублей». При этом переводы осуществлялись на счета двух гражданок РФ, находящихся сейчас в Сирии и разыскиваемых за финансирование терроризма.

«В состав выявленной группы входили российские граждане — родственники одиозного международного террориста Саидова М.Ш. (позывной Амир Якуб, задержан в Турции за терроризм), бывшие участники бандгрупп Арби Бараева (нейтрализован в 2001 году на территории Чеченской Республики) и Беслана Махаури (нейтрализован в 2015 году на территории Республики Ингушетия)», — поясняли в силовом ведомстве.

«Обстановка остаётся сложной, но контролируемой»

Во вторник, 11 декабря, состоялось заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба по итогам 2018 года. В ходе своего выступления председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников рассказал о результатах борьбы с терроризмом за отчётный период.

«В ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников», — сообщил Бортников.

Кроме того, была пресечена деятельность 37 террористических ячеек, совершавших подготовку к осуществлению терактов на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республики и Ставропольского края.

В то же время он сообщил, что в 2018 году был закрыт въезд в страну более чем 10 тысячам лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Помимо этого, силовики не допустили выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке.

Также правоохранительным органам удалось пресечь работу свыше 47 тыс. интернет-ресурсов, которые содержали материалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций (МТО).

«Обстановка в Российской Федерации в сфере противодействия терроризму остаётся сложной, но контролируемой правоохранительными органами. В результате реализации комплекса мер в текущем году значительно снизилось число совершённых преступлений террористической направленности, сократилось количество терактов», — пояснял директор ФСБ.

При этом позднее глава департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев рассказал, что за последние пять лет удалось предотвратить четыре теракта против российских военнослужащих.

«Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок», — заявил Юрьев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.