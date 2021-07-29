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«Оказали вооружённое сопротивление»: ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракты в Тюмени боевиков
29 июля 2021, 19:25 • 276 • В России
ФСБ России пресекла в Тюмени деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*. Как пояснили в ведомстве, в её состав входили граждане одной из республик центрально-азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации совершение теракта на объектах массового пребывания людей. Боевики были нейтрализованы, в ходе спецоперации среди мирных жителей никто не пострадал.
РИА Новости © ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России пресекла в Тюмени деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили граждане одной из республик центрально-азиатского региона, планировавшие, по указанию зарубежных эмиссаров МТО, совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей», — рассказали в ведомстве.
В ходе спецоперации среди мирных жителей никто не пострадал.
«В результате осмотра места происшествия и проведённых обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература», — подчеркнули в ФСБ.
По факту произошедшего проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках уголовных дел по ст.30, 205, 222, 317.
Напомним, за последние несколько месяцев ФСБ России неоднократно сообщала о случаях пресечения деятельности террористических ячеек, намеревавшихся осуществить теракты на территории Российской Федерации, а также об арестах лиц, пытавшихся оказывать поддержку террористическим группировкам.
Так, в середине июля в службе сообщили о предотвращении террористического акта в Москве. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, который намеревался взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей.
Как подчёркивали в службе, личность террориста не разглашается в интересах следствия. Вместе с тем в ФСБ отметили, что в тайнике подозреваемого были найдены компоненты СВУ, инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
В конце июля в Следственном комитете сообщили о задержании семерых участников экстремистского сообщества, которые планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске. Причастными к организации планируемой атаки оказались жители Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в зависимости от роли каждого указанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»)», — указали в СК.
По версии следствия, в Кисловодске было организовано религиозное объединение, целью которого было «установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в Российской Федерации единого исламского государства».
Двое членов этого экстремистского сообщества планировали совершить теракт на территории административного здания отдела полиции Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства.
Кроме того, в начале июля ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. В результате спецоперации шестеро террористов были ликвидированы, двое задержаны.
По данным спецслужбы, теракты планировали совершить летом 2021 года члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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