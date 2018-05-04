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«Оказали вооружённое сопротивление»: ФСБ ликвидировала двух лидеров экстремистской ячейки на Ставрополье

04 мая 2018, 16:24  •  142 • В России
Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты. Операция была проведена в Невинномысске. В ходе осмотра места происшествия силовики обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты. Ранее, в конце апреля, на Ставрополье был уничтожен сторонник «Исламского государства»*, который собирался устроить теракт у здания регионального правительства.
 
РИА Новости © Макс Ветров
 

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ ликвидировали двух членов экстремистской ячейки, планировавших теракты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведённой 4 мая 2018 года в городе Невинномысске Ставропольского края спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооружённое сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов», — сообщили в ФСБ.

В ходе осмотра места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе гранаты.

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — уточнили в ведомстве.

21 апреля на Ставрополье был ликвидирован сторонник террористической группировки «Исламское государство»*. Как отметили в ФСБ, мужчина присягнул главарю боевиков Абу Бакру аль-Багдади и планировал совершить резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Одним из объектов планируемой атаки было здание правительства Ставропольского края.

В ходе спецоперации преступник оказал вооружённое сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия были обнаружены ружьё с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, арматуры и гвоздей. Кроме того, сотрудники ФСБ нашли флаг ИГ, текст с присягой главарю группировки, а также схемы подходов к зданиям, у которых злоумышленник собирался совершить теракты.

«Для реализации своих целей он приобрёл обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — сообщили в ФСБ.

Удалённая координация

Только с 21 по 24 апреля сотрудники ФСБ нейтрализовали на Ставрополье, в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов.

В частности, 11 сторонников «Исламского государства» присягнули на верность главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади и планировали совершить покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей властей Дагестана.

На месте боестолкновения у них были изъяты четыре автомата Калашникова, два пистолета с боеприпасами, охотничье ружьё «Сайга», гранатомёт РПГ-26, гранаты, два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, компоненты для их изготовления, военное обмундирование, четыре ножа и флаг террористической группировки, а также запас продуктов питания.

Как сообщил в апреле председатель Национального антитеррористического комитета, глава ФСБ Александр Бортников, в I квартале 2018 года силовики предотвратили шесть терактов и пресекли деятельность 12 законспирированных террористических ячеек.

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По данным ФСБ, в 2017 году в России предотвратили 25 терактов, ещё четыре террористам удалось совершить. При этом все теракты координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии.

«Наряду с этим террористы внедряются в хакерские сообщества и организуют собственные киберподразделения», — отмечал Бортников.

В течение 2018 года силовикам несколько раз удавалось нейтрализовать экстремистов, деятельность которых контролировалась с территории Сирии. В частности, в марте сотрудники ФСБ задержали четырёх членов спящей ячейки ИГ, которые прибыли из Нового Уренгоя и планировали совершить серию резонансных терактов на территории Московского региона. Координация их деятельности осуществлялась через Telegram.

17 апреля была ликвидирована тайная ячейка «Исламского государства», планировавшая теракты в Ростовской области. Её главарь оказал сопротивление и был убит на месте, ещё троих пособников террористов задержали. Боевики планировали устроить теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Деятельность группировки контролировали эмиссары из Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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