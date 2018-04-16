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«Оказали давление»: ОЗХО ушла от ответа на вопрос о выводах лаборатории в Шпице по делу Скрипалей

16 апреля 2018, 19:24  •  122 • В мире
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стала отвечать на вопрос RT о результатах анализа швейцарской лаборатории в Шпице по делу об отравлении Скрипалей. Представители ОЗХО также отказались сообщить, какое вещество было применено против граждан России в Солсбери, сославшись на соглашения о неразглашении информации. В Госдуме полагают, что столь размытые формулировки организации говорят о том, что на неё оказывается давление.
 
© Bart Maat / ANP / AFP
 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ушла от прямого ответа на вопрос RT по поводу результатов анализа вещества, которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль, проведённого лабораторией швейцарского города Шпиц. Также эксперты отказались раскрывать информацию о том, какое именно вещество было обнаружено на месте инцидента в Солсбери, и различались ли задачи, поставленные ОЗХО перед двумя лабораториями — в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне.

«Аккредитованные ОЗХО лаборатории — ключевой элемент режима проверки ОЗХО, влияющий на её способность проводить расследования по заявлениям о применении химического оружия. Лаборатории должны обладать возможностью проводить за пределами места анализ проб, собранных инспекторами ОЗХО с объектов по производству химического оружия, складов-хранилищ и других сооружений, или с места предполагаемого использования химического оружия», — говорится в ответе организации. 

Отмечается, что данные лаборатории предоставляют необходимые гарантии государствам-участникам ОЗХО в том, что работы по химическому анализу «выполняются грамотно, беспристрастно и с однозначными результатами».

«ОЗХО не раскрывает названия аккредитованных лабораторий, участвующих в деятельности ОЗХО. Также эти лаборатории связаны соглашениями о неразглашении информации. Такие условия призваны обеспечить добросовестность выполнения анализа и предоставления результатов аккредитованными лабораториями», — заключили представители международной организации. 

  • Лаборатория в Шпице
  • © labor-spiez.ch

«Только ОЗХО может подтвердить»

При этом официальный представитель лаборатории в швейцарском городе Шпиц Андреас Бухер заявил, что не имеет возможности комментировать озвученные главой МИД РФ Сергеем Лавровым сведения об обнаружении швейцарскими специалистами следов химвещества BZ на месте инцидента в Солбсери. С подобными заявлениями, по его словам, может выступать только сама ОЗХО.

«От нас — никаких комментариев. Мы не можем подтвердить или опровергнуть что-либо... Поэтому единственная организация, которая могла бы подтвердить то, что сообщил в минувшие выходные господин Лавров, — это ОЗХО», — сказал Бухер в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что исследовательский центр в Шпице является назначенной лабораторией ОЗХО.

Между тем Госдума РФ намерена подготовить заявление по делу об отравлении Скрипалей. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

«Будет заявление об отравлении Скрипалей», — сказал он по итогам внеочередного заседания Совета Думы. 

Как полагает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, такой размытый ответ может говорить о том, что на организацию оказывается давление. 

«На них, несомненно, оказали давление, и будут оказывать, потому что всё, что было сказано (об отравлении Скрипалей веществом BZ. — RT) соответствует действительности. Если бы это было боевое отравляющее вещество, о котором говорят власти Великобритании, пострадали бы не только Скрипали, но погибли бы пара десятков человек. То, что они выздоровели, говорит о том, что были применены, возможно, отравляющие вещества, но не боевые», — сказал депутат в разговоре с RT.

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Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что столь неясный ответ ОЗХО можно объяснить двумя факторами.

«Во-первых, они опасаются утечки информации до завершения формирования окончательного доклада по делу Скрипалей, потому что любую информацию, связанную с ОЗХО, будут считать авторством этой организации. Им придётся не просто оправдываться, что они не это имели в виду, а вообще отвечать за любые свои слова. Поэтому они сейчас не хотят предварительные версии, ещё не отработанные, выдавать. Во-вторых, руководство ОЗХО очень не хочет становится некой разменной картой и мячиком для пинг-понга в том скандале, который разворачивается по этому расследованию между Россией и западным миром», — считает Манойло.

  • Эксперты на месте инцидента в британском Солсбери
  • Reuters

Новый фигурант в деле Скрипалей — BZ

14 апреля глава МИД России Сергей Лавров, ссылаясь на центр радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц, заявил, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ. Швейцарские исследователи обнаружили это вещество, проанализировав пробы ОЗХО с места инцидента в британском Солсбери. Однако Организация по запрещению химического оружия по какой-то причине не стала включать в доклад по делу Скрипалей выводы швейцарского центра.

Подтверждением подобной версии служит также скорое выздоровление пострадавших: отравление BZ не приводит к смерти. По словам Лаврова, этот тип химоружия стоит на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В России и СССР его не разрабатывали.

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Позднее швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Сергея Лаврова, не подтвердив, но и не опровергнув его слова.

«Только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что (британская лаборатория, проводившая первоначальный анализ. RT) «Портон-Даун» идентифицировал вещество «Новичок». «Портон-Даун», как и исследовательский центр в Шпице, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жёсткие, что выводам можно верить», — заявили в центре. 

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