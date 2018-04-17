«Оказал вооружённое сопротивление»: в Ростовской области ликвидирован главарь ячейки ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали главаря тайной ячейки «Исламского государства»*, планировавшего теракты в Ростовской области. В ходе операции экстремист подорвал самодельное взрывное устройство, в результате чего получил смертельные ранения. Задержаны трое членов группировки, у них изъяли оружие, боеприпасы и пропагандистские материалы. По данным ФСБ, группировкой руководили эмиссары ИГ из Сирии.

Нейтрализована ячейка «Исламского государства», которая планировала крупные теракты на территории Ростовской области. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности России.

Отмечается, что руководили деятельностью группировки эмиссары, находящиеся в Сирии. Боевики должны были устроить террористические акты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Во время оперативных действий смертельные ранения получил главарь ячейки, который оказал сотрудникам ФСБ сопротивление. Место операции в ведомстве не уточняют.

«Главарь ячейки оказал вооружённое сопротивление, привёл в действие СВУ (самодельное взрывное устройство. — RT) неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия были обнаружены АК-47, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.

ФСБ задержала сторонников ИГ в Ростовской области

Силовикам также удалось задержать троих членов группировки. Кроме оружия и взрывных устройств у них были «средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность» ИГ.

В ФСБ подчеркнули, что в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, ведётся следствие.

На страже порядка

Как отметил ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ Александр Бортников, в 2018 году силовики смогли предотвратить шесть терактов.

«В первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане, Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено шесть терактов», — цитирует ТАСС Бортникова.

В целом с начала года в России были ликвидированы 12 террористических ячеек.

«Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников», — добавил Бортников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для силовых структур, и в частности для МВД, работа по пресечению распространения экстремизма должна быть приоритетной.

«Мы видим, что ряд группировок действует дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей. Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов», — заявил глава государства в феврале 2018 года.

Новая тактика

В конце декабря 2017 в ФСБ предупредили об опасности проникновения на территорию стран — членов СНГ боевиков из Сирии и Ирака. По словам Александра Бортникова, после разгрома «халифата» террористический интернационал осуществляет перегруппировку сил.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время джихадисты проводят всё больше «автономных терактов». В этом случае ячейки не координируют свои действия с другими бандформированиями, а для организации терактов используют подручные средства. Эту проблему также поднимали представители Национального антитеррористического комитета.

«Сегодня обозначилась тенденция, что, наряду с традиционными средствами совершения терактов, используются подручные средства — ножи, автомобили и так далее», — отмечал официальный представитель НАК Андрей Пржездомский.

Покушение на собор

Вместе с тем Владимир Путин в декабре прошлого года отмечал, что усилиями органов безопасности России были сорваны планы по подготовке более 60 террористических атак. Это было сделано несмотря на то, что террористы всячески пытаются приспособиться к постоянно меняющейся ситуации.

Так, одним из громких дел стало предотвращение атаки в Санкт-Петербурге. Боевики собирались использовать смертника, чтобы совершить теракт «в одном из культовых учреждений города». При этом их деятельностью, по данным спецслужб, руководили через Telegram эмиссары из-за рубежа.

Тогда в ходе операции силовики задержали семерых членов ячейки. При них были найдены значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистская литература. В связи с этим Выборгский районный суд Петербурга санкционировал арест двух задержанных УФСБ предполагаемых сторонников ИГ — Евгения Ефимова и Антона Кобца. Им вменяется ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

«В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский собор», — говорится в сообщении.

Для предотвращения теракта российским силовым структурам оказали содействие американские спецслужбы. ЦРУ предоставило россиянам информацию, которая помогла выйти на след экстремистов. Позже Владимир Путин поблагодарил за сотрудничество президента США Дональда Трампа и сотрудников Центрального разведывательного управления.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.