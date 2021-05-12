Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Главная / В России

«Оказал вооружённое сопротивление»: ФСБ нейтрализовала боевика в Крыму

12 мая 2021, 02:00  •  83 • В России
В Симферополе ликвидирован боевик, который открыл огонь по сотрудникам ФСБ, сообщили в ведомстве. В Федеральной службе безопасности отметили, что в тот момент силовики проводили операцию по задержанию объявленного в розыск члена международных террористических организаций. При этом в СК подчеркнули, что в ходе инцидента правоохранители не пострадали.
 
© nac.gov.ru
 

В Крыму на территории Симферополя сотрудники республиканского управления ФСБ и Росгвардии нейтрализовали вооружённого боевика, который оказал сопротивление при задержании.

Спецподразделения ФСБ и Росгвардии проводили операцию, целью которой было задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в сообщении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которое приводит ТАСС.

В Следственном комитете по региону сообщили, что по факту посягательства на жизнь сотрудников республиканского УФСБ России заведено уголовное дело. Подозреваемый — 49-летний житель Симферополя.

«Утром 11 мая текущего года житель Симферополя, воспрепятствуя деятельности работников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при выполнении ими оперативного задания, произвёл из огнестрельного оружия множественные выстрелы по троим сотрудникам спецподразделения», — рассказали в СК.

При этом подчёркивается, что в результате действий подозреваемого сотрудники ФСБ не получили каких-либо ранений.

Как отметили следователи, во взаимодействии с коллегами из УФСБ проводится комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства совершённого преступления и предшествующих ему событий.

В 2021 году силовые ведомства неоднократно сообщали о предотвращении терактов и задержании сторонников запрещённых в России организаций. В частности, в конце апреля ФСБ проинформировала о серии операций, в ходе которых в девяти российских городах были задержаны 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.».

У задержанных изъяли холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации, на которых содержались инструкции по изготовлению средств террора, а также сведения об уже совершённых и планируемых преступлениях и видеоотчёты о проведённых насильственных акциях.

В частности, координатор сообщества гражданин Украины Егор Краснов проводил поэтапное вовлечение новичков в организацию. На ранних этапах им предлагалось нанести экстремистские надписи на фасады зданий. В дальнейшем для выполнения заданий требовалось совершить более тяжкие преступления — нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов, а также поджоги и подрывы зданий органов власти.

В результате главарь «М.К.У.», находясь на территории Украины, склонил россиянина к совершению двух убийств по экстремистским мотивам. Ещё один вовлечённый в деятельность организации гражданин РФ планировал подрыв общежития при помощи самодельного взрывного устройства.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал об эффективности мер противодействия терроризму в России. Он отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы за десять лет предотвратили в России около 200 терактов.

«За последние десять лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней», — сказал он в интервью «Российской газете», приуроченном к 15-летию образования Национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018-м — уже около 80%, а в 2020-м — 96%.

Также на russian.rt.com Бортников: в России за 10 лет предотвратили 200 терактов

Наряду с этим Бортников сообщил, что за этот же период количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, таких как взрывы, захваты заложников, убийства, снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 году до трёх — в 2020-м.

Кроме того, Бортников заявил, что все главари бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, ликвидированы.

«Комплекс реализованных под руководством Федерального оперативного штаба специальных и боевых мероприятий закончился в прошедшем январе уничтожением остатков банды Бютукаева. Согласованными действиями подразделений федеральных и республиканских силовых структур нейтрализованы террористы, причастные к взрыву в аэропорту Домодедово, нападению на Дом печати в Грозном, ряду других терактов и иных преступлений против граждан России», — рассказал глава ФСБ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
07 мая 2021, 12:55
«Расширенные возможности поражения»: чем уникальна новейшая российская атомная подлодка «Казань»
06 мая 2021, 14:55
«Экономическо-политическое решение»: Гинцбург отреагировал на выводы Всемирного конгресса вакцин по препарату Moderna
06 мая 2021, 20:25
«Наши препараты являются наиболее надёжными и безопасными»: в России зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»
09 мая 2021, 16:15
В России проходит онлайн-шествие «Бессмертного полка»
05 мая 2021, 14:05
«Бесконечное письмо»: RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы
09 мая 2021, 11:40
Обнаружены тела двух человек: что известно о крушении Ми-2 в Камчатском крае
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
06 мая 2021, 01:10
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу в ООН
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
10 мая 2021, 11:35
Появившийся на параде в Москве "красавчик" восхитил американцев: "Выглядит убийственно"
07 мая 2021, 21:15
Призванный устрашать ВМФ России крейсер США "сдался" за несколько часов
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.