Оказал сопротивление при задержании: что известно о стрельбе в жилом доме в Москве

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении мужчины, открывшего накануне стрельбу из окна жилого дома в Москве. Мотивы нападавшего неизвестны. В СК сообщили, что мужчина оказал сопротивление силовикам, в связи с чем они применили оружие для задержания стрелка. Погибших в результате инцидента нет, задержанный получил ранение.

Сотрудник полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия РИА Новости © Михаил Воскресенский

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении мужчины, открывшего стрельбу из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, вечером 7 июня 2020 года неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, расположенной на улице Строителей в городе Москве. От действий мужчины пострадал как минимум один человек, сведения о пострадавших уточняются», — говорится в заявлении Следкома.

В СК уточнили, что при проведении операции по задержанию нападавшего, он открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем они были вынуждены применить оружие.

В отношении мужчины заведено дело о покушении на убийство и хулиганстве, а также дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что в ходе задержания стрелок оказал сопротивление и получил ранение.

«В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает. Ранее в

результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих», — уточнили в ведомстве.

Источник РИА Новости в оперативных службах сообщил, что стрельбу устроил пьяный мужчина, однако официально данная информация не подтверждалась.

В то же время житель дома, где велась стрельба, рассказал агентству, что слышал около 15 выстрелов из окна соседнего подъезда.

«Он обойму разрядил. Далее он перезаряжался. Потом были одиночные выстрелы. Порядка 15 всего было», — рассказал очевидец.

Ещё одна жительница дома, которая в момент инцидента возвращалась из магазина, заявила, что услышала около пяти или шести выстрелов.

«Увидела, что у подъезда стоят две женщины, мужчина (пострадавший. — RT) уже лежал», — сообщила она.

По словам корреспондента агентства, прибывшие на место происшествия силовики начали переговоры с человеком, который устроил стрельбу. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали выстрелы, были слышны крики и шум. Спецназ попросил подать к подъезду машину «скорой помощи».

Мотивы нападавшего пока неизвестны, также не сообщается, из какого оружия он вёл стрельбу.

Перестрелка длилась несколько минут

В конце мая неизвестные открыли огонь у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе на юге Москвы. Согласно показаниям очевидцев, перестрелку устроили несколько автомобилистов, которые не смогли разъехаться на парковке. Стрельба длилась несколько минут, после чего участники конфликта скрылись на автомобилях. При этом в Следственном комитете сообщили, что в результате стрельбы пострадал один человек.

«24 мая 2020 года на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы», — указано в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

Следком завёл уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве.

Следственные действия на месте преступления в поселке Елатьма Касимовского района в Рязанской области, где мужчина из охотничьего ружья убил 5 человек

РИА Новости

© СК РФ

В начале апреля в посёлке Елатьма Рязанской области мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По версии следствия, мужчина с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, громко разговаривавших под его окнами. После завязавшейся перебранки он взял охотничье ружьё, вышел в подъезд и расстрелял четырёх мужчин и девушку. Все пятеро от полученных ранений скончались на месте.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался местный житель 1988 года рождения. Ружьё сотрудники полиции обнаружили в его квартире. В МВД уточнили, что оружие было зарегистрировано.

В феврале 2020 года инцидент со стрельбой произошёл у Центрального рынка Калининграда. Тогда подозреваемый произвёл несколько выстрелов из охотничьего карабина в троих прохожих. От полученных ранений погибли на месте мужчина и женщина, также с огнестрельным ранением был госпитализирован их сын — 13-летний подросток. Нападавший покончил с собой. Причиной конфликта, как сообщили в правоохранительных органах, стала личная неприязнь.

В январе 45-летний мужчина устроил стрельбу в здании судебного участка в Новокузнецке. Он убил пристава и тяжело ранил женщину, после чего был задержан коллегами погибшего и сотрудниками Росгвардии. Стрелком, по предварительным данным, оказался мужчина, проходивший потерпевшим по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества.