Огрызнувшийся на Путина Байден напугал Авакова: "Нам нужно быть готовыми"

Огрызнувшийся и позволивший себе недипломатические высказывания в адрес президента России Владимира Путина глава США Джо Байден испугал министра иностранных дел Украины Арсена Авакова. "Нам нужно быть готовыми", - предупредил он украинцев.

Нелицеприятные слова Байдена в адрес Путина могут привести к новой холодной войне между Западом и Россией.

"Это может быть холодная война между западной цивилизацией и Русской Империей, как её видит Путин", - сказал он в эфире украинского телевидения.

"Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы", - предупредил он.

Как ранее сообщал Царьград, в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден в ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: "Хм-м, да". Он также пообещал, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в выборы США.

МИД России отозвал посла в США для консультаций. Президент России Владимир Путин в ответ пожелал Джо Байдену здоровья и предложил провести переговоры с лидером США в онлайн-формате "без всяких задержек, а прямо, в открытой прямой дискуссии".

В Белом доме пока на предложение президента России не отреагировали.