|
Огрызнувшийся на Путина Байден напугал Авакова: "Нам нужно быть готовыми"
20 марта 2021, 09:50 • 155 • Политика
Огрызнувшийся и позволивший себе недипломатические высказывания в адрес президента России Владимира Путина глава США Джо Байден испугал министра иностранных дел Украины Арсена Авакова. "Нам нужно быть готовыми", - предупредил он украинцев.
Нелицеприятные слова Байдена в адрес Путина могут привести к новой холодной войне между Западом и Россией.
"Это может быть холодная война между западной цивилизацией и Русской Империей, как её видит Путин", - сказал он в эфире украинского телевидения.
"Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы", - предупредил он.
Как ранее сообщал Царьград, в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден в ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: "Хм-м, да". Он также пообещал, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в выборы США.
МИД России отозвал посла в США для консультаций. Президент России Владимир Путин в ответ пожелал Джо Байдену здоровья и предложил провести переговоры с лидером США в онлайн-формате "без всяких задержек, а прямо, в открытой прямой дискуссии".
В Белом доме пока на предложение президента России не отреагировали.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2021, 01:00
|
18 марта 2021, 08:20
|
17 марта 2021, 17:40
|
17 марта 2021, 02:05
|
13 марта 2021, 16:30
|
18 марта 2021, 01:00
|
15 марта 2021, 14:20