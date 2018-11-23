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«Огромный ангар, откуда доносится лай»: жители подмосковной деревни обвинили фермеров из Вьетнама в живодёрстве
23 ноября 2018, 00:24 • 70 • В России
Жители подмосковной деревни Островцы обвиняют сотрудников местного агропредприятия в жестоком обращении с животными. Активисты обнаружили на территории тепличного комплекса несколько десятков собак, привязанных на улице и оставленных без еды и воды. По их словам, псов отлавливают уроженцы Вьетнама. Как выяснил RT, сами фермеры живут в тех же теплицах, причём некоторые годами. У многих тут растут дети. По сути, всего в нескольких километрах от МКАД существует целый закрытый город, в котором действует принцип разделения труда: одни работают на грядках, другие — грузчиками, третьи торгуют в продуктовых лавках.
© RT
Скандал вокруг тепличного комплекса «Подмосковное» в деревне Островцы Раменского района Московской области разгорелся во вторник, когда местные активисты начали выкладывать в соцсетях фотографии и видео с животными.
«Страшные вещи происходят рядом с нашим домом, — написала в Instagram зоозащитница Ирина Михайлова. — Вьетнамцы воруют домашних животных, подбирают бродячих, размножают, убивают их и едят! На территорию никого не пускают, приехало телевидение, но их не пускают. Добровольцы потратили кучу времени, были открыты сборы для стерилизации животных, а по итогу их просто сожрут! Есть очевидцы, как кошку живьём насадили на шампур… Мужчина потерял собаку, позже её шкуру нашёл на этой территории».
Когда призывы к спасению животных разошлись по соцсетям, у ворот агропредприятия собрались местные активисты и волонтёры.
«Пустить на территорию охрана нас отказалась, — говорит Екатерина. — Люди из администрации предприятия смеялись и говорили, что собаки нужны для охраны. Потом на нескольких машинах подъехали около десяти человек. Требовали уйти, угрожали, говорили, что сфотографировали нас и наши автомобили и смогут вычислить домашние адреса. Грозили даже уголовным преследованием. Тогда мы вызвали полицию. Ещё до приезда правоохранителей из ворот начали выбегать вьетнамцы, кого-то вывозили в тонированных машинах».
Прорваться за ворота удалось с приездом сотрудников МВД — администрация предприятия разрешила зайти и забрать животных.
«Там есть огромный ангар, откуда доносится лай, — туда нас так и не пустили. В итоге мы написали несколько заявлений в МВД о жестоком обращении с животными», — отмечает собеседница RT.
В пресс-службе МВД по Московской области RT заявили, что отреагировали на вызов волонтёров.
Часть спасённых собак забрали к себе волонтёры и неравнодушные жители Островцов, а остальных отвезли в приют, который содержит певица Илона Броневицкая.
«Я уверена, что никого они не ели, — отметила Броневицкая в беседе с RT. — Но то, что собак держат в ужасных условиях, неприемлемо. Там, в Островцах, было всего несколько десятков собак, но я же знаю множество похожих мест, где их сотни. Самое печальное, что этой проблемой никто не занимается».
Живут в фанерных коробках
Бывший сотрудник предприятия рассказал RT, что вьетнамцы в качестве наёмной рабочей силы появились на этой территории почти десять лет назад.
«Завозить их стали в 2009 году, когда у теплиц появился новый владелец, а два года назад вьетнамцев там было уже более 800 человек, — говорит Владимир Шимко (имя собеседника изменено по его просьбе. — RT). — Сейчас, думаю, ещё больше. При этом многие из них живут и работают там с самого начала — уже десять лет. У кого-то рождаются дети, кто-то умирает».
Учреждённым в 2009 году ООО «Подмосковное», по данным базы «Контур.Фокус», через ООО «Агрофирма Агрохолдинг» владеют Ирина Алексеева и Вера Антимонова. Владелицы сдают теплицы в аренду другим предприятиям и индивидуальным предпринимателям.
Однако попасть за ворота может любой желающий, если объяснит на посту охраны, куда и зачем едет. Корреспондента RT, представившегося оптовым покупателем овощей, в теплицы пустили без проблем.
Живут уроженцы Вьетнама тут же — прямо в теплицах, где построены многоэтажные бараки из фанеры. В одной такой секции помещаются примерно три десятка человек. Спят фермеры из Азии в ящиках, сбитых из листов фанеры. В импровизированных кроватях порой нет даже подушек и матрасов.
В теплицах фермеры выращивают лук. Многие работники проводят здесь по нескольку лет.
Тут же, в бараках, обустраиваются кухни — видавшие виды электрические плитки и чайники, грязная потрескавшаяся посуда. Летом фермеров вывозят работать в поля, расположенные вдоль Островецкого шоссе.
Эти люди моются водой из поливочных шлангов, а постиранные вещи сушат в переходах между теплицами или прямо над грядками, несмотря на резкий неприятный запах лука, заставляющий глаза непривычного к такой обстановке человека сильно слезиться.
В «городе» царит антисанитария: грязь, мусор — везде валяются пустые пивные банки и пачки от сигарет. Нужду фермеры, по словам других арендаторов, не стесняясь, порой справляют прямо на грядки с луком.
«Когда я впервые увидел это, сразу перестал покупать в магазине овощи и зелень, благо есть возможность выращивать у себя на даче», — вспоминает Давид, арендующий одну из теплиц в «Подмосковном».
На русском или английском из нескольких сотен земледельцев говорят единицы, поэтому пообщаться с ними об их быте оказалось затруднительно.
По словам отечественных предпринимателей, снимающих несколько теплиц в «Подмосковном», все бытовые вопросы уроженцы Вьетнама решают, не выходя за территорию.
«Поскольку документов ни у кого нет, выходить за ворота лишний раз они боятся, — рассказывает Михаил, выращивающий вместе с дочерью садовые цветы в соседней теплице. — Лишь у нескольких человек есть какие-то справки — они ходят в магазин и закупают оптом еду, которую потом продают тут с наценкой. То есть у них тут своя продуктовая лавка. Есть тут и парикмахеры».
Собеседник RT отмечает, что нередко между вьетнамцами вспыхивают конфликты и драки.
Невооружённым глазом видно, что в коммуне фермеров есть чёткая иерархия и разделение труда. Пока деловая на вид молодая вьетнамка с «седьмым» iPhone ведёт в тетрадке в клеточку отчётность, другие корпят над грядками, а кто-то выполняет работу грузчиков и перетаскивает тяжёлые мешки с урожаем из теплиц в коридор.
По теплицам бродят или катаются на велосипедах дети. Есть и младенцы, которые, очевидно, родились в закоулках тепличного комплекса. Пока родители работают, воспитанием малышей занимаются пожилые женщины.
Прятки мигрантов?
«В теплицах спрятаться просто — это же огромная территория со множеством разных помещений и комнатушек, а под теплицами целая сеть подвалов, где они и прячутся», — говорит Шимко.
Подмосковные полицейские заявляют, что регулярно проводят проверки на территории агропредприятия.
«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Раменское» с начала 2018 года на территории агрофирмы, расположенной в д. Островцы, проводились мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере незаконной миграции, — заявили RT в пресс-службе МВД России по Московской области. — По результатам проверок значительных нарушений выявлено не было. На территории агрофирмы систематически проводятся мероприятия по пресечению незаконной миграции».
Сами работники «Подмосковного» подтверждают, что рейды проводятся.
«Недавно приезжали — забрали несколько человек без документов», — говорит сотрудник отдела аренды агрофермы корреспонденту RT, представившемуся потенциальным арендатором.
Для проживания наёмных работников, по словам собеседника RT, у предприятия есть общежитие, но можно договориться с администрацией о постройке бараков прямо в теплицах.
«Жить прямо в теплицах, как вьетнамцы, мы вам официально разрешить, конечно, не можем. Но вы приезжайте, и будем разговаривать», — добавил сотрудник «Подмосковного».
Связаться с владельцами и руководством «Подмосковного» RT не удалось.
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