«Огромный ангар, откуда доносится лай»: жители подмосковной деревни обвинили фермеров из Вьетнама в живодёрстве

Жители подмосковной деревни Островцы обвиняют сотрудников местного агропредприятия в жестоком обращении с животными. Активисты обнаружили на территории тепличного комплекса несколько десятков собак, привязанных на улице и оставленных без еды и воды. По их словам, псов отлавливают уроженцы Вьетнама. Как выяснил RT, сами фермеры живут в тех же теплицах, причём некоторые годами. У многих тут растут дети. По сути, всего в нескольких километрах от МКАД существует целый закрытый город, в котором действует принцип разделения труда: одни работают на грядках, другие — грузчиками, третьи торгуют в продуктовых лавках.

Скандал вокруг тепличного комплекса «Подмосковное» в деревне Островцы Раменского района Московской области разгорелся во вторник, когда местные активисты начали выкладывать в соцсетях фотографии и видео с животными.

«Страшные вещи происходят рядом с нашим домом, — написала в Instagram зоозащитница Ирина Михайлова. — Вьетнамцы воруют домашних животных, подбирают бродячих, размножают, убивают их и едят! На территорию никого не пускают, приехало телевидение, но их не пускают. Добровольцы потратили кучу времени, были открыты сборы для стерилизации животных, а по итогу их просто сожрут! Есть очевидцы, как кошку живьём насадили на шампур… Мужчина потерял собаку, позже её шкуру нашёл на этой территории».

Как рассказала RT местная жительница Екатерина (собеседница попросила не указывать её фамилию), около 40 собак, включая щенков, держали на морозе без воды и еды привязанными цепями и удавками.

Когда призывы к спасению животных разошлись по соцсетям, у ворот агропредприятия собрались местные активисты и волонтёры.

«Пустить на территорию охрана нас отказалась, — говорит Екатерина. — Люди из администрации предприятия смеялись и говорили, что собаки нужны для охраны. Потом на нескольких машинах подъехали около десяти человек. Требовали уйти, угрожали, говорили, что сфотографировали нас и наши автомобили и смогут вычислить домашние адреса. Грозили даже уголовным преследованием. Тогда мы вызвали полицию. Ещё до приезда правоохранителей из ворот начали выбегать вьетнамцы, кого-то вывозили в тонированных машинах».

Видео

Прорваться за ворота удалось с приездом сотрудников МВД — администрация предприятия разрешила зайти и забрать животных.

«Там есть огромный ангар, откуда доносится лай, — туда нас так и не пустили. В итоге мы написали несколько заявлений в МВД о жестоком обращении с животными», — отмечает собеседница RT.

В пресс-службе МВД по Московской области RT заявили, что отреагировали на вызов волонтёров.

«На вызов прибыл участковый. Полицейский и два волонтёра прошли на территорию и забрали собак. Кроме того, полицейский произвёл обход территории. Лиц, которые находятся там незаконно или занимаются противоправной деятельностью, выявлено не было. Больше обращений в полицию не поступало», — рассказали RT в пресс-службе МВД по Московской области.

Часть спасённых собак забрали к себе волонтёры и неравнодушные жители Островцов, а остальных отвезли в приют, который содержит певица Илона Броневицкая.

«Я уверена, что никого они не ели, — отметила Броневицкая в беседе с RT. — Но то, что собак держат в ужасных условиях, неприемлемо. Там, в Островцах, было всего несколько десятков собак, но я же знаю множество похожих мест, где их сотни. Самое печальное, что этой проблемой никто не занимается».

Живут в фанерных коробках

Бывший сотрудник предприятия рассказал RT, что вьетнамцы в качестве наёмной рабочей силы появились на этой территории почти десять лет назад.

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«Завозить их стали в 2009 году, когда у теплиц появился новый владелец, а два года назад вьетнамцев там было уже более 800 человек, — говорит Владимир Шимко (имя собеседника изменено по его просьбе. — RT). — Сейчас, думаю, ещё больше. При этом многие из них живут и работают там с самого начала — уже десять лет. У кого-то рождаются дети, кто-то умирает».

Учреждённым в 2009 году ООО «Подмосковное», по данным базы «Контур.Фокус», через ООО «Агрофирма Агрохолдинг» владеют Ирина Алексеева и Вера Антимонова. Владелицы сдают теплицы в аренду другим предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Территория агрофирмы хорошо охраняется. Въезд преграждают шлагбаум и несколько крепких сотрудников ЧОПа, а по периметру высокий забор с колючей проволокой. В самих теплицах и коридорах между ними установлены камеры видеонаблюдения.

Однако попасть за ворота может любой желающий, если объяснит на посту охраны, куда и зачем едет. Корреспондента RT, представившегося оптовым покупателем овощей, в теплицы пустили без проблем.

Живут уроженцы Вьетнама тут же — прямо в теплицах, где построены многоэтажные бараки из фанеры. В одной такой секции помещаются примерно три десятка человек. Спят фермеры из Азии в ящиках, сбитых из листов фанеры. В импровизированных кроватях порой нет даже подушек и матрасов.

В теплицах фермеры выращивают лук. Многие работники проводят здесь по нескольку лет.

Так выглядят спальные места работников

© RT

Тут же, в бараках, обустраиваются кухни — видавшие виды электрические плитки и чайники, грязная потрескавшаяся посуда. Летом фермеров вывозят работать в поля, расположенные вдоль Островецкого шоссе.

Эти люди моются водой из поливочных шлангов, а постиранные вещи сушат в переходах между теплицами или прямо над грядками, несмотря на резкий неприятный запах лука, заставляющий глаза непривычного к такой обстановке человека сильно слезиться.

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В «городе» царит антисанитария: грязь, мусор — везде валяются пустые пивные банки и пачки от сигарет. Нужду фермеры, по словам других арендаторов, не стесняясь, порой справляют прямо на грядки с луком.

«Когда я впервые увидел это, сразу перестал покупать в магазине овощи и зелень, благо есть возможность выращивать у себя на даче», — вспоминает Давид, арендующий одну из теплиц в «Подмосковном».

На русском или английском из нескольких сотен земледельцев говорят единицы, поэтому пообщаться с ними об их быте оказалось затруднительно.

По словам отечественных предпринимателей, снимающих несколько теплиц в «Подмосковном», все бытовые вопросы уроженцы Вьетнама решают, не выходя за территорию.

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«Поскольку документов ни у кого нет, выходить за ворота лишний раз они боятся, — рассказывает Михаил, выращивающий вместе с дочерью садовые цветы в соседней теплице. — Лишь у нескольких человек есть какие-то справки — они ходят в магазин и закупают оптом еду, которую потом продают тут с наценкой. То есть у них тут своя продуктовая лавка. Есть тут и парикмахеры».

Собеседник RT отмечает, что нередко между вьетнамцами вспыхивают конфликты и драки.

Платят работникам около 12—15 тысяч рублей в месяц. При этом тратят деньги они в основном на смартфоны — покупают дорогие гаджеты по 20—30 тысяч рублей и сидят в интернете всё свободное время.

Невооружённым глазом видно, что в коммуне фермеров есть чёткая иерархия и разделение труда. Пока деловая на вид молодая вьетнамка с «седьмым» iPhone ведёт в тетрадке в клеточку отчётность, другие корпят над грядками, а кто-то выполняет работу грузчиков и перетаскивает тяжёлые мешки с урожаем из теплиц в коридор.

RT побывал в подмосковном «городе» фермеров из Вьетнама

По теплицам бродят или катаются на велосипедах дети. Есть и младенцы, которые, очевидно, родились в закоулках тепличного комплекса. Пока родители работают, воспитанием малышей занимаются пожилые женщины.

Прятки мигрантов?



Собеседники RT считают, что некоторые вьетнамцы могут находиться в России незаконно, а при проверках прячутся от сотрудников правоохранительных органов в подвалах.

«В теплицах спрятаться просто — это же огромная территория со множеством разных помещений и комнатушек, а под теплицами целая сеть подвалов, где они и прячутся», — говорит Шимко.

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Подмосковные полицейские заявляют, что регулярно проводят проверки на территории агропредприятия.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Раменское» с начала 2018 года на территории агрофирмы, расположенной в д. Островцы, проводились мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере незаконной миграции, — заявили RT в пресс-службе МВД России по Московской области. — По результатам проверок значительных нарушений выявлено не было. На территории агрофирмы систематически проводятся мероприятия по пресечению незаконной миграции».

Сами работники «Подмосковного» подтверждают, что рейды проводятся.

«Недавно приезжали — забрали несколько человек без документов», — говорит сотрудник отдела аренды агрофермы корреспонденту RT, представившемуся потенциальным арендатором.

Для проживания наёмных работников, по словам собеседника RT, у предприятия есть общежитие, но можно договориться с администрацией о постройке бараков прямо в теплицах.

«Жить прямо в теплицах, как вьетнамцы, мы вам официально разрешить, конечно, не можем. Но вы приезжайте, и будем разговаривать», — добавил сотрудник «Подмосковного».

Связаться с владельцами и руководством «Подмосковного» RT не удалось.