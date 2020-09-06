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Огромные, злые и пьяные: Британцы пострадали от полчищ ос

06 сентября 2020, 18:25  •  93 • В мире
Элисон Уорт из графства Хартфордшир в жаркий день решила побаловать себя сладкой газировкой, за что и поплатилась. Британка пострадала от укуса осы, стоило лишь ей сделать глоток. Она далеко не единственная, кто пострадал. Огромных, злых и пьяных ос в Великобритании сейчас около 200 миллиардов.
Элисон рассказала, что после того случая с осой, забравшейся в жестяную банку с газировкой, она предпочитает пить только из бутылок с завинчивающимися крышками. Но она далеко не единственная пострадавшая. Учёные считают, что Великобританию атаковали как минимум 200 миллиардов огромных, злых и пьяных ос.
Да-да, именно пьяных. Всё дело в том, что эти насекомые примерно до середины августа ухаживают за королевой и её потомством в гнезде, а потом рабочие осы больше не нужны самке. В результате они напиваются. В буквальном смысле слова. Утомлённые работой особи буквально набрасываются на переспевшие фрукты, которых в конце лета и начале осени в изобилии.
Забродивший фруктовый сок действует на нервную систему насекомых, и они становятся более агрессивными. Учёные объясняют: в большинстве случаев осы атакуют, если чувствуют угрозу, но пьяные могут ужалить и без причины.
Глава компании по борьбе с вредителями Cleankill Пол Бейтс предупредил, что особенно внимательными следует быть во время барбекю и пикников. Осы питаются остатками еды на тарелках, запивают это соком фруктов и начинают жалить всех подряд. Бейтс советует, завидев насекомое, ни в коем случае не размахивать руками, пишет Daily Star.
Такого же мнения придерживается и представитель Британской ассоциации по борьбе с вредителями. Он объясняет, что оса - социальное насекомое. Она может принять размахивание руками как нападение и прыснуть особым феромоном, который даст знак сородичам. Другими словами, насекомое вызовет подкрепление из числа других членов колонии.

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