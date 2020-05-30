Огромные комары - в четыре раза больше обычных: Горожан пугают азиатские переносчики вируса

Англоязычное издание The Sun сообщает, что некоторые районы Франции буквально захватили гигантские комары - азиатские тигровые (Aedes albopictus), которые в четыре раза больше обычных.

В статье говорится, что сейчас рой насекомых продолжает двигаться к берегам Великобритании. Укусы кровососущих довольно болезненны и оставляют сильные отёки и рубцы на коже. Помимо внушительного размера, азиатские комары отличаются от обычных белыми пятнами на поверхности тела и лапок.

Издание подчёркивает, что тигровые комары считаются переносчиками ряда вирусов, среди которых лихорадка денге и несколько видов энцефалита.