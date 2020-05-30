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Огромные комары - в четыре раза больше обычных: Горожан пугают азиатские переносчики вируса

30 мая 2020, 11:55  •  126 • В мире
Во Франции горожан пугают азиатские переносчики вируса: как пишут СМИ, страну буквально захватили огромные комары - в четыре раза больше обычных. Укусы кровососущих настолько болезненны, что вызывают отёки и оставляют рубцы на коже.
Англоязычное издание The Sun сообщает, что некоторые районы Франции буквально захватили гигантские комары - азиатские тигровые (Aedes albopictus), которые в четыре раза больше обычных.
В статье говорится, что сейчас рой насекомых продолжает двигаться к берегам Великобритании. Укусы кровососущих довольно болезненны и оставляют сильные отёки и рубцы на коже. Помимо внушительного размера, азиатские комары отличаются от обычных белыми пятнами на поверхности тела и лапок.
Издание подчёркивает, что тигровые комары считаются переносчиками ряда вирусов, среди которых лихорадка денге и несколько видов энцефалита.

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