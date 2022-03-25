«Огромные инвестиции»: почему в обозримом будущем Европа вряд ли сможет отказаться от российского газа

В краткосрочной перспективе Европе нечем будет заменить российский газ. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, отказ от «Северного потока — 2» потребует строительства ряда терминалов СПГ и колоссальных долгосрочных инвестиций. Новак также подчеркнул, что текущая риторика со стороны европейских политиков приводит лишь к росту цен на газ. Ранее лидеры ЕС договорились предпринять совместные усилия, чтобы устранить зависимость Евросоюза от импорта российских энергоносителей. Так, в Брюсселе обсуждают идею сотрудничества с третьими странами для коллективной закупки газа. Однако эксперты скептически относятся к такого рода инициативам, называя их «оторванными от реальности». По мнению аналитиков, у ЕС нет централизованного механизма, чтобы достичь обозначенных целей.

Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы в Европу поставляем порядка 200 млрд кубометров газа при потреблении Европой 500 млрд кубов — это почти 60 процентов экспорта. Однозначно это нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», — сообщил Новак в интервью «Россия—1».

Он также отметил, что отказ от трубопровода «Северный поток — 2» приведёт к тому, что вместо него потребуется построить как минимум шесть регазификационных терминалов сжиженного природного газа.

«Это огромные инвестиции, которые необходимо вложить в течение многих лет. Посылы, которые идут со стороны европейских политиков, они приводят только к росту цен на газ. Мы наблюдали недавно рост до $4 тыс. за тысячу кубических метров газа», — констатировал политик.

Он также напомнил, что на российское сырьё приходится примерно 25% европейского нефтяного импорта. Это, по словам Новака, «серьёзный, значительный объём».

«Конечно, теоретически наши партнёры могут сказать, что мы у вас не покупаем, покупаем у других поставщиков. Но это означает, что эти поставщики должны уйти с других рынков, и тогда наша нефть пойдёт на те рынки, откуда уйдут эти поставщики. Произойдёт перераспределение, потому что на рынке мировом нефти тоже лишней нет», — пояснил российский вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что Россия намерена диверсифицировать поставки нефти с Запада на Восток и создать новые логистические цепочки, чем уже занялись предприятия из РФ.

«Если с дисконтом продаётся нефть, то её с удовольствием купят», — подчеркнул политик.

В поисках альтернативы

Напомним, 4 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции сообщил о планах Брюсселя ускорить так называемый энергетический переход, в том числе «по геополитическим соображениям». Кроме того, Боррель, сославшись на доклад Международного энергетического агентства, рассказал, что, «приняв ряд вполне выполнимых мер, зависимость Европы от российского газа можно будет снизить на треть».

«Устранить её в одночасье нельзя, но уменьшать её необходимо прямо сейчас, применяя для этого все доступные нам средства», — отметил дипломат, напомнив, что доля голубого топлива из России в газовом импорте Евросоюза составляет 40%.

После этого в Версале 10—11 марта лидеры Евросоюза договорились в кратчайшие сроки поэтапно ликвидировать зависимость ЕС от импорта российских энергоносителей. Об этом сообщалось в пресс-релизе Еврокомиссии. Государства Европейского союза призвали ЕК представить к концу марта план «с целью обеспечить надёжные поставки и доступные цены на энергоносители».

Лидеры Евросоюза в Версале

AFP

© EMMANUEL DUNAND / POOL

Позже замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, выступая в Атлантическом совете, заявил, что Евросоюзу нужно будет 50—60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы сократить зависимость от поставок из России «минимум на две трети». Однако для этого «придётся принимать трудные решения», сказал политик.

23 марта пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что ЕК представила идеи для коллективных действий Европы относительно «коренных причин проблемы на газовом рынке и обеспечения надёжности поставок по разумным ценам предстоящей зимой». В частности, речь идёт о партнёрстве ЕС с третьими странами для коллективной закупки газа, что, как утверждают в ЕК, может «привести к снижению цен».

«Комиссия готова создать целевую группу по совместным закупкам газа на уровне ЕС. (Планируется, что. — RT) благодаря объединению спроса, данная целевая группа облегчит и укрепит международные контакты ЕС с поставщиками и тем самым поможет добиться хороших цен на импорт к предстоящей зиме», — отмечается в пресс-релизе.

Уточняется также, что Совместная переговорная группа под руководством ЕК может «подготовить почву для будущего энергетического партнёрства» с ключевыми поставщиками, которое распространится не только на газ.

Кроме того, Еврокомиссия представила законодательную инициативу, согласно которой государства-члены обязаны заполнить свои подземные газохранилища к 1 ноября 2022 года не менее чем на 80%, а в последующие годы — выйти на уровень 90%.

«Операторам систем хранения надлежит отчитываться национальным органам власти о достигаемых уровнях заполнения. Государствам-членам надлежит ежемесячно отслеживать уровни заполнения и отчитываться перед Комиссией», — говорится в пресс-релизе ЕК.

Впрочем, в Брюсселе признают, что с учётом «многообразия ситуаций», сложившихся в государствах-членах с точки зрения структур их энергетики и рынка, а также степени взаимосвязанности, «нет какого-то одного простого способа справиться с проблемой высоких цен на электроэнергию».

При этом Австрия уже выступила против отказа от поставок нефти и газа из России. Австрийский канцлер Карл Нехаммер назвал это нереальным и неправильным. В интервью газете Kleine Zeitung, опубликованном 24 марта, он также напомнил, что его страна получает до 80% газа из РФ. По словам Нехаммера, одна только дискуссия на эту тему взвинчивает цены на энергоносители.

В свою очередь, министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время выступления в бундестаге заявил, что Берлин ещё не может незамедлительно ввести эмбарго на российские газ, нефть и уголь. По его словам, это «достаточно горько», однако нужно это признать.

«Оторваны от реальности»

С точи зрения аналитиков, стремление Европы отказаться от сотрудничества с РФ в сфере энергетики продиктовано сугубо политическими мотивами.

«Это признают даже в Брюсселе, в частности, Жозеп Боррель, который говорит о неких «геополитических соображениях». В Европе разразилась истерика вокруг идеи о снижении зависимости от российского газа. Но это невозможно сделать без существенного ущерба для экономики ЕС, его энергетической безопасности и социальной стабильности, поскольку поставки энергоресурсов из России играют большую роль в системе отопления и газоснабжения Европы», — рассказал в беседе с RT замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он напомнил, что Россия многие десятилетия поставляет газ в Европу в соответствии со своими контрактными обязательствами и продолжает это делать.

Газо-транспортная система в Европе

Gettyimages.ru

© Stefan Sauer/picture alliance

Как рассказал журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, компания продолжает передавать газ для транзита в Европу через территорию Украины в штатном режиме и в соответствии с заявками европейских потребителей — 104 млн куб. м на 24 марта.

«Тот факт, что на фоне даже такой открытой русофобской риторики со стороны ЕС, «Газпром» и Россия по-прежнему следуют договорённостям и поставляют газ в Евросоюз, свидетельствует о беспочвенности всех заявлений и фобий на тему «энергозависимости» от РФ», — отметил Гривач.

Идеи Еврокомиссии, касающиеся партнёрства ЕС с третьими странами для коллективной закупки газа, аналитик назвал невыполнимыми «без нарушения функционирования энергетической системы» в Европе.

«В целом глобально это ничего не изменит в лучшую сторону, даже если такого рода инициативы будут реализованы», — считает Гривач.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов и вовсе называет такие предложения ЕК очередными бюрократическими мерами, которые, по его словам, ничего не дадут Европе, но «создадут видимость бурной деятельности» по уменьшению энергозависимости от России.

«У Евросоюза сейчас нет механизма, который бы позволил ему осуществлять централизованные закупки газа. Более того, снизить цены за счёт этого всё равно не получилось бы. Позиция ЕС и предложения ЕК оторваны от реальности. Евросоюз пытается решать проблемы в какой-то параллельной действительности», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По словам Фролова, Брюссель намеренно транслирует ошибочную мысль, что поставки российских энергоносителей якобы можно заместить, причём в ближайшее время.

«Предлагаются совершенно фантастические планы по отказу от российского газа со стороны Международного энергетического агентства, о которых говорят в Брюсселе. Но дело в том, что сейчас, в условиях мирового энергетического кризиса, возникшего из-за дефицита предложения газа, заместить российские поставки не представляется возможным, поскольку Европа не является наиболее привлекательным рынком для поставщиков СПГ», — заключил эксперт.