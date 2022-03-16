Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Главная / В России

«Огромное спасибо россиянам, что за нас заступаются»: беженцы из Донбасса — о жизни в эвакуации и оставшихся дома родных

16 марта 2022, 16:00  •  179 • В России
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины набирает обороты. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, освобождены уже 95 населённых пунктов. Как сообщили в Народной милиции ЛНР, от националистических формирований зачищено 80% территории области. Новости об успехах спецоперации вселяют надежду беженцам из Донбасса на скорое возвращение домой. Корреспондент RT посетил оздоровительный лагерь «Осётр» в подмосковном Зарайске, где сейчас проживают беженцы.
 
© Фото из личного архива
 

«Думала, мы чужие — кому тут нужны?»

«Очень жду, когда освободят Авдеевку, у нас тогда потише станет, и можно будет домой вернуться», — говорит 72-летняя Татьяна Тихоновна. Из Донецка её вместе с шестилетней внучкой эвакуировали в двадцатых числах февраля, а сын сейчас воюет в вооружённых силах ДНР.

«Когда сына мобилизовали, я осталась с внучкой, и сомневалась — ехать или нет в эвакуацию, — рассказывает Татьяна. — В нашем Киевском районе всегда стреляли, мы недалеко от аэропорта живём. Рядом с домом больницы и детские садики разбомбили. Однажды так прилетела ракета «Точка-У», что у нас во дворе от ударной волны трое бабок слетели с лавки. Но на этот раз бахать начало так, что у нас даже замок на двери выбило. Я впопыхах всё похватала — документы, таблетки, колбасу в дорогу, внучку за руку — в чём были, в том и уехали. Соседа только попросила замок поставить, сейчас он тоже в ополчении».

  • © RT

По словам женщины, на дорогу из Донецка до подмосковного Зарайска у них ушло трое суток.

«Мы уезжали, у нас было тепло, уже трава зелёная виднелась. Приехали сюда, а тут морозы минус 16. Нам привезли гуманитарную помощь — одели, обули. Вообще не ожидала такой тёплой встречи и помощи. Думала, мы чужие люди, вот припрёмся, кому тут нужны? — плачет Татьяна Тихоновна. — Мы тут все перезнакомились и помогаем друг другу. Люди очень внимательные, будто в одном роддоме родились и все вместе выросли».

По словам жительницы Донецка, их обеспечивают всем необходимым — питание пять раз в день, одежда, салфетки, стиральный порошок, детям подарили раскраски. Татьяна Тихоновна говорит, что каждый день дают фрукты и овощи, детям коктейли, молочку и соки — «дома это не каждый мог себе позволить».

Также женщина рассказывает, что дома за коммуналку приходили платёжки, которые сейчас она была бы не в силах оплатить.

В Донецке у Татьяны Тихоновны осталась старшая сестра, которая уезжать не захотела. По её словам, она боится оставлять дом.

  • © RT

«Я ей говорю, что жизнь и здоровье важнее, чем это барахло. Теперь трупом на это всё ляжешь? Гори оно всё огнём, если не дай бог что, — говорит беженка. — Конечно, мы пережили 2014-й и все эти годы. А сейчас не смогли — бежали. Но я уехала ради внучки, чтобы уберечь её психическое здоровье. Она до сих пор ночами дёргается. А мы, взрослые, напились корвалола и спим».

Но больше всего Татьяна Тихоновна переживает за сына — бои идут тяжёлые. По её словам, он звонит почти каждый день, но долгого разговора не получается — говорит, что всё хорошо и просит, чтобы дочка тоже сказала пару слов в трубку. 

«Очень хочется, чтобы всё скорее наладилось и не гибли наши ребята и россияне. Огромное им спасибо, что за нас заступаются»,— говорит она. 

«Сразу решили ехать»

У 37-летней Татьяны Бутаенко из Макеевки сейчас связи с мужем нет. Где он находится, она не знает, но верит, что жив и здоров. После объявленной эвакуации Бутаенко отправила в Россию маму, своего сына с диагнозом ДЦП и сестру с двумя детьми, а через два дня поехала сама.

«Когда объявили эвакуацию, мы сразу решили ехать. Раньше хоть восемь лет и стреляли, но эвакуацию не объявляли, а тут вдруг такое — понятно, что неспроста, — рассказывает Бутаенко. — Я позвонила сестре и говорю: «завтра уезжаем». Вот вначале она с детьми уехала и мама с моим сыном. А потом я их везде искала, где только могла: всем волонтёрам и пограничникам говорила: «Хочу к сыну. Как мне попасть именно в Зарайск? Мою группу отвезли в Коломну, а там мне выделили машину и довезли».  

  • Татьяна Бутаенко
  • © RT

Женщина говорит, что  сейчас её сын, как и остальные дети, учится в местной сельской школе.

По её словам, мальчик переживал, когда пошёл в первый день, что не сможет найти общий язык с одноклассниками. Но, как выяснилось, в местной школе в классах учатся по 10-12 человек, и все друг к другу нормально относятся.

По словам  Бутаенко, она надеется найти работу, чтобы была возможность оплачивать реабилитацию сына. 

«Очень благодарна всем неравнодушным»

31-летняя многодетная мама Юлия Распопова из Донецка решилась на эвакуацию из-за детей. Их у неё шестеро — три мальчика и три девочки. Самому младшему один год, старшему — 11. За три дня до объявления эвакуации девушка получила российский паспорт. В Донецке у неё остался муж.

«Он — гражданин Турции. Мы познакомились в Крыму, а потом он приехал строить «Донбасс Арену» и остался, — рассказывает RT Распопова. — В 2014 году потерял документы и теперь не может никуда выехать, а восстановить ему никто не может. Мы каждый день созваниваемся по видеосвязи, он очень скучает по детям. Так надолго мы ещё не расставались».

  • © Фото из личного архива

Многодетная мать рассказывает, что с шестью детьми справляться в одиночку непросто, но соседи очень помогают. По её словам, когда она уезжала из Донецка, брала с собой только самое необходимое.

В России волонтёры подарили ей коляску, ходунки и детские кроватки.

«Тяжеловато, конечно, но справляемся. Соседи хорошие, помогают, никто не обижает. Дети, кроме младшего, ходят в садик и в школу. У них там всё хорошо. И я очень благодарна всем неравнодушным, тем кто нам помогал», — говорит она.

Психологически адаптировались

Директор детского оздоровительного лагеря «Осётр» Елена Авдеева говорит, что к приёму беженцев пришлось готовиться в авральном режиме. 

«За два дня мы всё обустроили, создали комфортные условия и продолжаем работать без выходных. Много дел», — рассказывает RT Авдеева. 

По её словам, сейчас все эвакуированные уже смогли адаптироваться.

«Они перезнакомились друг с другом, поняли, что их приняли хорошо. Первое время у нас тут психологи каждый день работали, а сейчас приезжают раз в неделю, на случай, если людям понадобиться помощь», — объясняет директор.

Она рассказывает, что с 28 февраля на территории оздоровительного лагеря была организована группа для детей дошкольного возраста, в которой с ними два часа в день занимаются воспитатели.  

Полевые исследования: на что способны мобильные лаборатории войск РХБЗ России

«Родители в это время могут убраться в корпусах и проветрить комнаты. В остальное время дети вместе играют в комнатах или на улице и за ними присматривает кто-то из взрослых. А дети постарше посещают местную школу», — поясняет Авдеева. 

Она отмечает, что многие родители сейчас пытаются трудоустроиться.

«От взрослых у нас поступила заявка на поиск работы, и мы устроили ярмарку вакансий. Были представлены места в крестьянско-фермерском хозяйстве, на сыроварне, обувной фабрике, Мострансавто, овощной теплице в Луховицах и на заводе по изготовлению полимерных материалов в Ногинске. Люди оставили заявки и мы ждём, когда им оформят необходимый пакет документов», — рассказывает директор лагеря.

Впрочем, по её словам, почти все беженцы ждут, когда закончится спецоперация, и они смогут вернуться домой. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


179
Источник
Похожие новости
14 марта 2022, 07:25
Универсальное оружие: что известно о возможностях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
16 марта 2022, 07:50
«Воздушный корабль»: чем уникален российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ
11 марта 2022, 01:45
«Ракеты достигают гиперзвуковых скоростей»: чем уникален российский комплекс ПВО С-300В4
14 марта 2022, 20:15
«Вспомнила все свои навыки из 90-х»: российские туристы рассказали о сложностях возвращения домой
16 марта 2022, 10:10
«Будем максимально импортозамещаться»: как Россия развивала и будет развивать внутреннее производство
15 марта 2022, 19:35
Первые двухтопливные: как новые паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» обеспечат связь с Калининградом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
10 марта 2022, 21:40
Россия пойдёт до конца. Лавров припёр Кулебу к стенке и изобличил как лжеца
11 марта 2022, 09:25
Волноваха освобождена: Минобороны России выступило с заявлением
10 марта 2022, 12:20
Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.