«Огромное спасибо россиянам, что за нас заступаются»: беженцы из Донбасса — о жизни в эвакуации и оставшихся дома родных

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины набирает обороты. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, освобождены уже 95 населённых пунктов. Как сообщили в Народной милиции ЛНР, от националистических формирований зачищено 80% территории области. Новости об успехах спецоперации вселяют надежду беженцам из Донбасса на скорое возвращение домой. Корреспондент RT посетил оздоровительный лагерь «Осётр» в подмосковном Зарайске, где сейчас проживают беженцы.

«Думала, мы чужие — кому тут нужны?»

«Очень жду, когда освободят Авдеевку, у нас тогда потише станет, и можно будет домой вернуться», — говорит 72-летняя Татьяна Тихоновна. Из Донецка её вместе с шестилетней внучкой эвакуировали в двадцатых числах февраля, а сын сейчас воюет в вооружённых силах ДНР.

«Когда сына мобилизовали, я осталась с внучкой, и сомневалась — ехать или нет в эвакуацию, — рассказывает Татьяна. — В нашем Киевском районе всегда стреляли, мы недалеко от аэропорта живём. Рядом с домом больницы и детские садики разбомбили. Однажды так прилетела ракета «Точка-У», что у нас во дворе от ударной волны трое бабок слетели с лавки. Но на этот раз бахать начало так, что у нас даже замок на двери выбило. Я впопыхах всё похватала — документы, таблетки, колбасу в дорогу, внучку за руку — в чём были, в том и уехали. Соседа только попросила замок поставить, сейчас он тоже в ополчении».

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По словам женщины, на дорогу из Донецка до подмосковного Зарайска у них ушло трое суток.

«Мы уезжали, у нас было тепло, уже трава зелёная виднелась. Приехали сюда, а тут морозы минус 16. Нам привезли гуманитарную помощь — одели, обули. Вообще не ожидала такой тёплой встречи и помощи. Думала, мы чужие люди, вот припрёмся, кому тут нужны? — плачет Татьяна Тихоновна. — Мы тут все перезнакомились и помогаем друг другу. Люди очень внимательные, будто в одном роддоме родились и все вместе выросли».

По словам жительницы Донецка, их обеспечивают всем необходимым — питание пять раз в день, одежда, салфетки, стиральный порошок, детям подарили раскраски. Татьяна Тихоновна говорит, что каждый день дают фрукты и овощи, детям коктейли, молочку и соки — «дома это не каждый мог себе позволить».

Также женщина рассказывает, что дома за коммуналку приходили платёжки, которые сейчас она была бы не в силах оплатить.

В Донецке у Татьяны Тихоновны осталась старшая сестра, которая уезжать не захотела. По её словам, она боится оставлять дом.

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«Я ей говорю, что жизнь и здоровье важнее, чем это барахло. Теперь трупом на это всё ляжешь? Гори оно всё огнём, если не дай бог что, — говорит беженка. — Конечно, мы пережили 2014-й и все эти годы. А сейчас не смогли — бежали. Но я уехала ради внучки, чтобы уберечь её психическое здоровье. Она до сих пор ночами дёргается. А мы, взрослые, напились корвалола и спим».

Но больше всего Татьяна Тихоновна переживает за сына — бои идут тяжёлые. По её словам, он звонит почти каждый день, но долгого разговора не получается — говорит, что всё хорошо и просит, чтобы дочка тоже сказала пару слов в трубку.

«Очень хочется, чтобы всё скорее наладилось и не гибли наши ребята и россияне. Огромное им спасибо, что за нас заступаются»,— говорит она.

«Сразу решили ехать»

У 37-летней Татьяны Бутаенко из Макеевки сейчас связи с мужем нет. Где он находится, она не знает, но верит, что жив и здоров. После объявленной эвакуации Бутаенко отправила в Россию маму, своего сына с диагнозом ДЦП и сестру с двумя детьми, а через два дня поехала сама.

«Когда объявили эвакуацию, мы сразу решили ехать. Раньше хоть восемь лет и стреляли, но эвакуацию не объявляли, а тут вдруг такое — понятно, что неспроста, — рассказывает Бутаенко. — Я позвонила сестре и говорю: «завтра уезжаем». Вот вначале она с детьми уехала и мама с моим сыном. А потом я их везде искала, где только могла: всем волонтёрам и пограничникам говорила: «Хочу к сыну. Как мне попасть именно в Зарайск? Мою группу отвезли в Коломну, а там мне выделили машину и довезли».

Татьяна Бутаенко

© RT

Женщина говорит, что сейчас её сын, как и остальные дети, учится в местной сельской школе.

По её словам, мальчик переживал, когда пошёл в первый день, что не сможет найти общий язык с одноклассниками. Но, как выяснилось, в местной школе в классах учатся по 10-12 человек, и все друг к другу нормально относятся.

По словам Бутаенко, она надеется найти работу, чтобы была возможность оплачивать реабилитацию сына.

«Очень благодарна всем неравнодушным»

31-летняя многодетная мама Юлия Распопова из Донецка решилась на эвакуацию из-за детей. Их у неё шестеро — три мальчика и три девочки. Самому младшему один год, старшему — 11. За три дня до объявления эвакуации девушка получила российский паспорт. В Донецке у неё остался муж.

«Он — гражданин Турции. Мы познакомились в Крыму, а потом он приехал строить «Донбасс Арену» и остался, — рассказывает RT Распопова. — В 2014 году потерял документы и теперь не может никуда выехать, а восстановить ему никто не может. Мы каждый день созваниваемся по видеосвязи, он очень скучает по детям. Так надолго мы ещё не расставались».

© Фото из личного архива

Многодетная мать рассказывает, что с шестью детьми справляться в одиночку непросто, но соседи очень помогают. По её словам, когда она уезжала из Донецка, брала с собой только самое необходимое.

В России волонтёры подарили ей коляску, ходунки и детские кроватки.

«Тяжеловато, конечно, но справляемся. Соседи хорошие, помогают, никто не обижает. Дети, кроме младшего, ходят в садик и в школу. У них там всё хорошо. И я очень благодарна всем неравнодушным, тем кто нам помогал», — говорит она.

Психологически адаптировались

Директор детского оздоровительного лагеря «Осётр» Елена Авдеева говорит, что к приёму беженцев пришлось готовиться в авральном режиме.

«За два дня мы всё обустроили, создали комфортные условия и продолжаем работать без выходных. Много дел», — рассказывает RT Авдеева.

По её словам, сейчас все эвакуированные уже смогли адаптироваться.

«Они перезнакомились друг с другом, поняли, что их приняли хорошо. Первое время у нас тут психологи каждый день работали, а сейчас приезжают раз в неделю, на случай, если людям понадобиться помощь», — объясняет директор.

Она рассказывает, что с 28 февраля на территории оздоровительного лагеря была организована группа для детей дошкольного возраста, в которой с ними два часа в день занимаются воспитатели.

«Родители в это время могут убраться в корпусах и проветрить комнаты. В остальное время дети вместе играют в комнатах или на улице и за ними присматривает кто-то из взрослых. А дети постарше посещают местную школу», — поясняет Авдеева.

Она отмечает, что многие родители сейчас пытаются трудоустроиться.

«От взрослых у нас поступила заявка на поиск работы, и мы устроили ярмарку вакансий. Были представлены места в крестьянско-фермерском хозяйстве, на сыроварне, обувной фабрике, Мострансавто, овощной теплице в Луховицах и на заводе по изготовлению полимерных материалов в Ногинске. Люди оставили заявки и мы ждём, когда им оформят необходимый пакет документов», — рассказывает директор лагеря.

Впрочем, по её словам, почти все беженцы ждут, когда закончится спецоперация, и они смогут вернуться домой.