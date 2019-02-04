«Огромное количество желающих»: на Украине завершился приём документов на участие в президентских выборах

На Украине завершился приём документов от претендентов на пост главы государства. Заявки в ЦИК подали 89 человек, 28 кандидатур одобрены, а 22 — отклонены. Окончательный список кандидатов опубликуют в ближайшие дни. Основная борьба развернётся между тремя политиками: по данным опросов, лидирующие позиции у шоумена Владимира Зеленского, с минимальным отрывом идёт лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а на третьем месте расположился действующий президент Пётр Порошенко. Аналитики отмечают, что решающим, скорее всего, станет второй тур. Но они не дают прогнозов, кто в него пройдёт. Эксперты считают, что независимо от исхода голосования новая команда не сможет кардинально изменить ситуацию в стране. При этом политологи уверены: длинный список кандидатов будет создавать информационный шум, который помешает избирателям разобраться в программах претендентов на пост президента.

В выборах президента Украины, которые намечены на 31 марта, примут участие по меньшей мере около 30 кандидатов. Всего в гонке изъявили желание участвовать 89 человек, одобрены 28 кандидатур, ещё 22 заявления были не приняты по различным причинам, а остальные — на рассмотрении. Окончательный список будет объявлен до 8 февраля.

Эта цифра стала рекордной для независимой Украины. Например, в выборах главы государства в 2004 году принимали участие 24 претендента, в 2014 году — 21.

«Это очень много. Такое огромное количество кандидатов может превратить предвыборный процесс в фарс. Почтовые ящики обычных украинцев завалят рекламой с программой кандидатов, предвыборной рекламы очень много на телевидении, в интернете и на рекламных щитах. Я не представляю, как обычный избиратель меньше чем за два месяца сможет оценить дебаты всех кандидатов и изучить их программы», — говорит источник RT в Радикальной партии.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин также убеждён, что за два месяца до выборов фактически невозможно ознакомиться с предвыборными программами всех кандидатов.

«Огромное количество желающих стать президентом на Украине создаёт лишь информационный шум и раздражает электорат», — считает Кошкин.

Отсутствие очевидного лидера

Несмотря на то что до выборов президента Украины остаётся меньше двух месяцев, фаворита в президентской гонке нет. С 2016 года самой высокой поддержкой населения пользовалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Но на прошлой неделе, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», на первое место вышел шоумен Владимир Зеленский (14,1% голосов избирателей). Тимошенко переместилась на второе место (13,1%), а действующий президент Пётр Порошенко — на третье (10,8%). Пятёрку лидеров замыкают глава Оппозиционного блока Юрий Бойко (7,5%) и экс-министр обороны и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (6,1%).

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

Тем не менее, по словам социологов, нынешний глава Украины вполне может выиграть президентскую гонку. «Рейтинг Петра Порошенко растёт с декабря прошлого года, что связано с созданием поместной церкви и его поездкой с томосом по регионам страны. У него высокие шансы выиграть президентскую гонку во второй раз», — считает источник RT в Центре им. Разумкова.

По его словам, глава государства рассчитывает усилить свой рейтинг и за счёт выдачи субсидий наличными почти 4 млн украинских семей. С начала года средства, выделенные на субсидии, перечисляются на счёт каждому потребителю в государственный «Ощадбанк» и автоматически передаются поставщикам услуг.

Но с 1 марта украинцы, которым положена помощь от государства, начнут получать эти деньги прямо в руки и будут сами решать вопросы оплаты коммунальных и прочих услуг. Средняя сумма выплат составит 1,5 тыс. гривен ($54) в месяц.

«Понятно, что многие потребители не потратят эти деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но сейчас это не волнует руководство страны — оно хочет задобрить избирателей», — говорит источник RT в партии «Самопомощь».

Юлия Тимошенко в своей предвыборной кампании делает ставку на услуги ЖКХ и обещает потребителям снизить тарифы на газ вдвое в случае избрания её президентом Украины. И это работает — рейтинг Тимошенко остаётся стабильно высоким по сравнению с рейтингом Порошенко.

Но настоящим прорывом нынешнего избирательного процесса стал шоумен и лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. «Зеленский — это новое лицо в политике, он играет роль президента в сериале «Слуга народа». Благодаря этому он пользуется большой популярностью у избирателей. Очевидно, что поддержку ему оказывает олигарх Игорь Коломойский, который не заинтересован в победе Порошенко», — рассказал RT источник в центре Разумкова. В ноябре 2018 года в интервью шеф-редактору интернет-издания «Левый берег» Соне Кошкиной Коломойский заявил, что в случае победы Порошенко уйдёт на пенсию. «На 99% исключаю (что Порошенко победит. — RT). Ещё 5 лет? Такого не может быть. Как такое может быть?» — заявил олигарх.

Владимир Зеленский

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Сопредседателя партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко поддерживает население юго-востока Украины. «Я чётко осознаю, что должен защитить избирателей (причём не только юга или востока, а всей страны) от сегодняшнего режима. То, до чего довела сегодняшняя власть людей, заслуживает только скорой смены этой власти, смены всего курса, для того чтобы защитить людей и обеспечить мир и стабильность в государстве», — заявил Бойко в эфире телеканала «112 Украина» в ноябре прошлого года.

Стоит отметить, что поддержку сопредседателю Оппозиционного блока оказал лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, который отказался от президентских амбиций и призвал сторонников голосовать за Юрия Бойко — по его словам, единого кандидата от реальной оппозиции, чтобы «начать путь к поискам мира, к прекращению экономического уничтожения страны и строительству нейтральной, независимой Швейцарии Восточной Европы».

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко утверждает, что представляет демократические силы. Его конкурент — мэр Львова и глава партии «Самопомощь» Андрей Садовой. В окружении Гриценко говорят, что, в отличие от Петра Порошенко, он готов проводить более жёсткую политику по отношению к России, напоминая, что именно Гриценко в 2014 году призывал подрывать поезда в России, а в 2017-м — автомобили.

«Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны приходиться по две взорванные машины в Москве или Таганроге», — заявил Гриценко, комментируя взрыв авто, в котором погиб глава спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Однако никаких фактов причастности России к гибели украинского военного представлено не было, доказательств этой версии Гриценко не назвал. Но после пламенной речи лидера «Гражданской позиции» Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а риторика кандидата в президенты стала гораздо мягче.

«Усилить вес в парламенте»

Одной из интриг нынешней президентской гонки было возможное участие в ней экс-премьера Арсения Яценюка. Но на съезде партии, который прошёл 2 февраля, Яценюк отказался от борьбы за президентское кресло.

Арсений Яценюк

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Я долго думал об этом, это непростое решение. После массированной дискредитационной кампании, просто лжи каждому из вас, всему украинскому народу, нет достаточной высоты, чтобы победить на выборах президента в 2019 году. Я реалист. И будет безответственным в таких условиях вносить разобщённость и неопределённость для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране», — заявил он.

Вместе с тем собравшиеся не услышали от бывшего премьера и слов поддержки в адрес лидера партии «Батькивщина». Яценюк лишь сообщил, что Народный фронт будет готовиться к парламентским выборам, которые намечены на осень этого года.

Многие кандидаты понимают, что у них нет шансов выиграть президентскую гонку, считает Андрей Кошкин.

«Но это возможность для них заявить о себе, повысить узнаваемость среди населения, опробовать работу своего штаба», — пояснил эксперт, добавив, что усилить свой вес в парламенте хочет лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой, Радикальной партии — Олег Ляшко, кандидат от партии «Укроп» Александр Шевченко и руководитель партии «Основа» Сергей Тарута.

С этой целью на президентские выборы мог пойти и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который в последний момент отказался от участия в гонке. «Я думаю, что его готовили к политической карьере. Но, скорее всего, ему самому не очень хотелось принимать участие в выборах. Да и подходящий момент был упущен. Все ожидали, что Вакарчук объявит о своих политических амбициях на большом концерте в Киеве 24 августа, но он этого не сделал», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. Эксперт предположил, что для Вакарчука могут создать отдельную партию, которая всё же будет принимать участие в парламентских выборах.

Выборы-шоу

Большинство кандидатов либо малоизвестны избирателям, либо неизвестны вообще, поэтому некоторые из них устроили из президентской гонки шоу.

Так, бывший народный депутат Инна Богословская 25 января принесла в Центральную избирательную комиссию 2,5 млн гривен ($90 тыс.) наличными, которые необходимо было внести каждому кандидату в президенты в качестве залога. Помощники Богословской сняли и выложили в интернет видео, в котором Богословская достаёт деньги из большого чёрного пакета и пересчитывает их со словами: «Хотим простым людям показать, как это выглядит». Стоит отметить, что после президентской гонки деньги возвращают только кандидатам, которые заняли первое и второе места на выборах.

Бывший журналист Дмитрий Гнап, который называет себя националистом и атеистом, запустил кампанию по сбору средств для своего участия в президентской гонке. Ему удалось собрать около 3 млн гривен ($110 тыс.), и он успел подать документы в последний день регистрации — 3 февраля.

Принять участие в гонке намерена и Надежда Савченко, которая сейчас находится в киевском СИЗО по подозрению в подготовке теракта и государственного переворота. Документы в Центральную избирательную комиссию принесла её сестра Вера, но деньги для залога не внесла, ссылаясь на ст. 103 Конституции Украины, согласно которой «президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий на Украине в течение десяти последних перед днём выборов лет и владеющий государственным языком».

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вместе с тем ст. 49 закона «О выборах президента Украины» обязывает кандидатов вносить денежный залог при регистрации: «Денежный залог вносится партией, которая выдвинула кандидата на пост президента Украины, или кандидатом на пост президента Украины в безналичном порядке на специальный счёт Центральной избирательной комиссии (после начала избирательного процесса и до представления документов Центральной избирательной комиссии для регистрации) в размере двух миллионов пятисот тысяч гривен».

«Все они прекрасно понимают, что никаких высоких рейтингов получить не смогут. Многие украинцы вообще не слышали половины фамилий кандидатов в президенты. Они хотят превратить избирательный процесс в фарс, создать на этом шоу», — возмущён источник RT в Блоке Петра Порошенко.

Однако, по словам Олега Неменского, у кандидатов могут быть свои причины для участия в президентской гонке. Одна из них — желание повысить свою популярность в не связанных с политикой сферах, таких как шоу-бизнес или журналистика. «А некоторые кандидаты могут забирать голоса у определённых участников президентской гонки и таким образом помогать конкурентам. Есть ещё богатые люди на Украине, которые просто хотят увидеть свою фамилию в списке кандидатов», — говорит эксперт.

Колумбийский «разрушитель», украинский защитник и звезда из Ирана: как «Зенит» усилился к Лиге Европы в межсезонье В такой ситуации населению сложно сделать выбор, поэтому так много избирателей ещё не определились, признаёт источник RT в партии «Самопомощь». «Ни один из претендентов на пост президента не гарантирует, что уровень жизни населения вырастет», — говорит он.

«Кто бы ни стал следующим главой государства, серьёзных изменений не произойдёт — договор об ассоциации с ЕС подписан и действует, но государство не может существовать без внешней поддержки и управления, поэтому Украина может превратиться в аграрно-сырьевой придаток для стран ЕС», — считает Олег Неменский. Но интрига всё же сохраняется, и, по мнению эксперта, главный вопрос сейчас — кто из кандидатов пройдёт во второй тур.