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Огромная русская "красотка" довела датчанина до паники: "Что-то с чем-то!"

07 июля 2021, 10:15  •  149 • В мире
Датчанин по имени Мадс Кристенсен не может успокоиться после неожиданной встречи с огромной русской "красоткой" — подводной лодкой "Орёл". Мужчина признался, что никогда не видел прежде такого впечатляющего зрелища: "Это было что-то с чем-то!"
Кристенсен рассказал журналистам телеканала TV2, что в минувший понедельник он проводил работы на мосту через пролив Большой Бельт. Когда он висел под мостом, из воды вдруг появилось нечто огромное. Это оказалась гигантская подводная лодка.
Мужчина был настолько поражён зрелищем, что лишь в последний момент достал мобильный телефон и начал снимать субмарину на камеру. "Я поразился, насколько она большая, - не стал скрывать датчанин, - это было что-то с чем-то!".
Лодка, по его словам, была просто гигантская, но при этом, как ни странно, на морском радаре она никак не отобразилась. Из интернета Кристенсен узнал, что ему довелось увидеть русскую подводную лодку "Орёл": её длина составляет 154 метра. Монтажник добавил, что ему и раньше приходилось видеть военные субмарины. "Но такие большие — никогда", - подчеркнул он.
Позже также выяснилось, что русское судно направлялось в Санкт-Петербург — там в конце июля по традиции пройдёт большой праздник — День флота.

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