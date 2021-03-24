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Огромная пробка в Суэцком канале. Более 100 судов не могут сдвинуться с места
24 марта 2021, 12:50 • 142 • В мире
Огромная пробка образовалась в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза. Сейчас более 10 судов не могут сдвинуться с места. На помощь пришли спасатели.
Четырёхсотметровый контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение более чем 100 судам. Сейчас, по данным The Wall Street Journal, корабли ожидают, когда их освободят спасатели.
Контейнеровоз Ever Given сел на мель во вторник, 23 марта. Судно шло из Китая в Роттердам. Спасатели пока не называют причин.
По предварительной версии, контейнеровоз отклонился от курса из-за сильных порывов ветра.
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