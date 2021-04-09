«Огромная победа»: Конституционный суд РФ обязал изменить статью УК для защиты жертв домашнего насилия

Конституционный суд обязал законодательную власть скорректировать статью 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Поводом для рассмотрения конституционности этой нормы стала жалоба оренбурженки Людмилы Саковой, которую несколько лет избивал брат. Суд усмотрел нарушение норм Основного закона в действующей редакции статьи, которая ставит лиц, имеющих судимость в привилегированное положение по отношению к тем, кто был подвергнут административному наказанию. Отстаивающие интересы жертв домашнего насилия правозащитники считают этот вердикт победой. По их словам, это решение суда может стать первым шагом на пути принятия закона о домашнем насилии.

Конституционный суд России обязал законодательную власть внести изменения в статью 116.1 Уголовного кодекса для защиты жертв домашнего насилия. Об этом сообщается в постановлении суда, в котором отмечается, что текущая редакция статьи «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию».

«Признать статью 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ... в той мере, в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия», — говорится в документе.

Юридический казус

Проверка конституционности статьи 116.1 УК РФ проводилась по жалобе жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которую избивал родной брат Геннадий. Женщина обращалась в правоохранительные органы, но там посчитали, что мужчина не совершает уголовных деяний.

Осенью 2018 года против него возбудили административное дело по ст. 6.1.1 КоАП («Побои») и оштрафовали на пять тысяч рублей. Однако, выплатив штраф, Саков продолжал поднимать руку на сестру и её сына.

В мае 2019-го суд признал его виновным по ч.1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и по ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»). Однако он избежал тюрьмы, отделавшись штрафом и исправительными работами.

В октябре того же года Геннадий жестоко избил сестру — по словам адвоката женщины Эльдара Шарафутдинова, за то, что она не снимала обувь при входе в дом. В травмпункте у Людмилы зафиксировали множественные кровоподтёки на лице, ссадины и «частичную потерю волос на голове». Однако суд приговорил Сакова к ста часам исправительных работ.

По словам адвоката Людмилы Саковой, избежать серьёзного наказания тирану удавалось благодаря юридическому казусу.

«Брат избивает сестру, его привлекают за побои по административке. Проходит год, срок административной ответственности для того, чтобы привлечь его по ч. 1 ст. 116 истекает, он ещё раз применяет силу — и его опять привлекают к административной ответственности. А мы исходили из того, что здесь надо привлекать во второй раз к уголовной ответственности, потому что ранее он был привлечён к административной», — пояснил RT адвокат.

Шарафутдинов и его подзащитная обратились с жалобой в суд. После отказов судов первой и второй инстанции они подали жалобу в Конституционный суд.

«Работа с последствиями»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина называет победой этот вердикт Конституционного суда.

«Это огромная победа сообщества юристов, адвокатов (в частности, Мари Давтян — соавтора и инициатора законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия) и законодателей, которые борются все последние годы за здравый смысл, а именно — за принятие специализированного закона, который бы лечил болезнь «домашнее насилие» комплексно», — заявила она RT.

По словам депутата, ст. 116.1 УК РФ ставит в привилегированное положение лиц, имеющих судимость, так как не позволяет привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее побои более двух раз и ранее уже привлечённое к уголовной ответственности.

«Но это, опять же, работа с последствиями, а не с источниками проблемы семейно-бытового насилия. Необходимо лечить болезнь, а не побочные проявления. Соответствующий законопроект, к слову, готов. Готовы и законы-спутники. И, надеюсь, он одним из первых будет внесён в Думу нового созыва», — рассказывает Пушкина.

Правозащитница Алёна Попова уверена, что вынесенное 8 апреля постановление Конституционного суда — большой шаг в сторону защиты жертв домашнего насилия.

«Для нас это означает, что по 116.1 будут точно внесены изменения. Мы не раз говорили: если тиран через год заново избивает жертву, то суд признаёт это первичным случаем, а не повторным, что несправедливо», — поясняет RT Попова.

По её словам, в данном случае обратной силы это постановление не имеет и Саковой не удастся пересмотреть наказание в отношении брата. Однако это повлияет на все последующие дела всех жертв домашнего насилия.

Закон необходим России

Ставшая одним из символов движения против домашнего насилия Маргарита Грачёва, которой муж отрубил кисти рук, говорит, что эффективность изменений законодательства можно будет оценить лишь спустя время.

«Перевести побои в административку — было ужасно. Ко мне постоянно обращаются жертвы домашнего насилия и просят помощи. Конечно, хотелось бы больших изменений, но я понимаю, что любые изменения важны и надо начинать с малого. Закон о домашнем насилии есть в более чем 150 странах, и я считаю, он необходим в России», — считает Грачёва.

По её словам, также необходимо менять законодательство, чтобы обеспечивать должную защиту жертвам после освобождения преступника.

«Мартыновой (жертве Скопинского маньяка. — RT) сейчас дали госзащиту, но надо дальше смотреть, как это будет реализовываться. Я боюсь за своё будущее и очень надеюсь, что в дальнейшем что-то изменится и защита будет реальная, а не только на бумаге. Желательно, чтобы это были электронные браслеты, чтобы отслеживалось, кто к кому подходит», — считает Грачёва.

Закон о декриминализации домашнего насилия был подписан в 2017 году. Согласно новой норме, теперь тиранам, которые впервые подняли руку на своих домочадцев, грозило не уголовное наказание, а лишь административное.