Ограничительное бремя: инвалиды рассказали президенту о своих проблемах

Проблемы людей с ограниченными возможностями особенно остро проявились в пандемию коронавируса. Они еще чаще сталкиваются со сложностями в сфере предоставления самых разных услуг . Это касается не только здравоохранения и образования, но и досуга. Кроме того, инвалиды имеют большие трудности с поиском работы. При этом именно они оказались наиболее незащищенной группой на фоне сокращений в 2020 году . Об этом «Известиям» рассказали эксперты по итогам встречи президента с представителями общественных организаций, которая прошла 3 декабря. Владимир Путин призвал решать вопросы «не на бумажке», а на практике. Кроме того, он поддержал идею о бесплатном втором образовании для инвалидов.

Достичь вершин

Встреча, приуроченная к Международному дню инвалидов, оказалась не только трогательной, но и весьма мотивирующей . Ее участники рассказали несколько поистине удивительных историй. И если на первом этапе человек испытывает чувство сострадания к людям, которых постигла трагедия, то вскоре приходит восхищение силой характера тех, кто ежедневно преодолевает трудности, о которых подавляющее большинство редко задумывается. А после того как вникаешь в истории сограждан, которые вопреки всем ограничениям достигают высоких целей, становится неловко за то, что еще вчера главной проблемой некоторых из нас было отсутствие пляжного отдыха за границей.

Хорошим примером может быть сложная судьба Рустама Набиева, который потерял в 2015-м обе ноги после обрушения казармы учебного центра ВДВ . Тем не менее десантник продолжает прыгать с парашютом, а недавно и вовсе на одних руках поднялся на вершину Эльбруса. Сейчас он планирует покорить гору Чо-Ойю в Гималаях, высотой более 8 тыс. м. По его словам, было бы полезно, если бы съемочные группы сопровождали подобные экспедиции, а российские каналы транслировали такие сюжеты. Владимир Путин, попытавшийся вначале отговорить собеседника от экстремальных увлечений, пообещал помочь.

Участники встречи президента РФ Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций, 3 декабря 2020 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Не менее поразительную историю рассказал бывший военный летчик-штурмовик Роман Аранин. В 2004 году он в результате аварии на параплане упал с 30 м . Рама двигателя перерубила шейный позвонок, и он оказался полностью парализован. Тем не менее стремление иметь возможность погулять с дочерьми побудила его вместе с другом к созданию специальной коляски-вездехода, аналогов которой нет в мире. Однако его предприятие сталкивается с проблемой сбыта продукции на российском рынке.

— На 2014 год получалось, что государство покупало 10 тыс. кресел-колясок с электроприводом, и все они были импортные, а это практически миллиард наших налоговых, бюджетных рублей, которые утекали куда-то в Китай, — рассказал он.

Реагируя на слова предпринимателя, Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить собственный рынок сбыта для отечественных компаний . Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, сообщил, что соответствующее постановление о поддержке средств реабилитации инвалидов согласовано и внесено в правительство с учетом закона о квотировании.

Острые проблемы

В целом в России инвалиды продолжают сталкиваться с массой проблем в самых разных областях. В частности, это касается предоставления услуг, в том числе в культурных заведениях. В кинотеатрах, например, глухие не могут получить тот формат, с которым они комфортно посмотрят фильм , рассказала «Известиям» директор общественного объединения «Союз специалистов и ведущих организаций инвалидов России» Наталья Крель. По ее словам, больше всех в поиске решений для инвалидов продвинулись музеи. Всё остальное пока еще требует доработок.

В сфере здравоохранения также хватает сложностей, так как многие больницы не адаптированы для людей с инвалидностью . При этом серьезной проблемой стало лекарственное обеспечение и оказание помощи в условиях пандемии COVID-19, считает зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева. В частности, возникают трудности при общении медиков в защитных масках со слабослышащими пациентами. Выходом из ситуации может стать использование специальных шлемов, сообщил профильный министр Михаил Мурашко. Владимир Путин призвал решать вопросы «не на бумажке», а чтобы всё было реализовано на практике.

Занятия в специальной общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Серьезные проблемы есть и в сфере образования. Официальная статистика насчитывает примерно 0,7 млн детей с ограниченными возможностями. Однако только пятая часть российских школ приспособлена для потребностей таких учеников, отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

— Очень частое заблуждение: если в школе установлен пандус, то данную среду можно считать инклюзивной. Однако это не так. У детей множество других потребностей. Неравный доступ к образовательным ресурсам мы сегодня видим даже при дистанционном образовании, — отметила эксперт.

Казалось бы, онлайн-уроки — наиболее комфортный формат для детей с ограниченными возможностями здоровья , так как не требует дополнительных временных и энергетических затрат на перемещения и позволяет индивидуализировать сам процесс обучения, подстраивая темп под потребности ученика. С другой стороны, он в большинстве случаев не учитывает потребности детей, которые имеют проблемы со зрением, слухом, опорно-двигательной системой , подчеркнула Анна Маркс.

— Большинство даже государственных образовательных ресурсов элементарно не имеют версию для слабовидящих, видеоуроки не сопровождаются субтитрами, которые необходимы детям с нарушением слуха . Чаще всего ресурсы были разработаны без учета мировых стандартов или даже хотя бы отечественного ГОСТа по доступности цифровой среды. Это приводит к системным «багам», не позволяющим скринридерам и речевым синтезаторам считывать информацию с сайтов в полном объеме, — добавила она.

К сожалению, большое количество вузов по-прежнему не готовы принимать людей с инвалидностью. Причем проблема тут не только в услуге, но и в осознании, напоминает Наталья Крель.

— Для людей с инвалидностью важно получить бюджетные места, а они распределяются не очень правильно. В одной категории распределения инвалиды и дети-сироты. На мой взгляд, этого нельзя делать, это разные социальные категории, — отметила она.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Новые решения нужны и в области трудоустройства граждан с инвалидностью. В ряде регионов просто не хватает рабочих мест, которые могли бы занимать люди с ограниченными возможностями , отметила в беседе с «Известиями» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Сейчас в России стабильную работу имеют около 28% инвалидов трудоспособного возраста. Власти планируют довести показатель до 50% к 2025 году.

— Зарплаты для людей с инвалидностью ниже, поэтому многие выбирают пенсии по инвалидности. А если кто и устраивается, то в «серые зоны». Сейчас, в условиях эпидемии, они пострадали больше остальных, поскольку в первую очередь «выбрасывать» стали их. Они не могут восстановиться, потому что не были оформлены , — пояснила Екатерина Курбангалеева.