«Ограничили передвижения коалиции»: Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск с территории государства, ограничив передвижения международной коалиции по борьбе с ИГ*. Её деятельность в стране сведётся к проведению консультаций, поставкам вооружений и тренировкам иракских военнослужащих, а коалиционные вооружённые силы покинут Ирак. Такое решение было принято после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в результате авиаударов США в окрестностях аэропорта Багдада. Представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Абдель Керим Халф назвал удары США на территории страны глупостью.

Власти Ирака начали подготовку механизма вывода с территории страны иностранных войск, в том числе американских. Об этом сообщил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Абдель Керим Халф.

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, поставкой вооружений и тренировками военнослужащих, а её вооружённые силы выйдут из Ирака. Последние американские удары — глупость, о которой невозможно молчать», — цитирует Халфа РИА Новости.

Он добавил, что правительство Ирака «ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо». По его словам, США не ставили генеральное командование ВС Ирака в известность о своих операциях.

Накануне парламент ближневосточной республики на экстренном заседании проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране, запрет на использование воздушного пространства страны в военных целях и остановку сотрудничества с силами возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства»*.

Решение было принято после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, которая произошла в ночь на 3 января в результате авиаударов США в окрестностях аэропорта Багдада. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди ранее заявлял, что США уведомили иракское правительство об ударе по Сулеймани за несколько минут до его нанесения, однако Багдад не давал разрешения на операцию. Также МИД страны передал ноту протеста послу США в Багдаде Мэтью Теллеру, назвав американские удары на территории республики нарушением суверенитета и всех международных норм и законов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в ответ на решение парламента о выводе войск пригрозил Ираку значительными санкциями.

Он добавил, что если вывод американского военного контингента будет проходить в недружелюбной обстановке, то Багдад ожидают такие финансовые ограничения, с которыми ему ещё не приходилось сталкиваться. Кроме того, Трамп заявил, что военные США не намерены покидать страну, пока Багдад не заплатит за построенную американцами авиабазу.

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Напомним, представитель Пентагона ранее заявил, что атака на Сулеймани была совершена по приказу Дональда Трампа, так как Вашингтон считает генерала причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года, а также к нападению на американских военных и дипломатов в Ираке. В свою очередь, власти Ирана пообещали дать жёсткий ответ на авиаудары США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своём Twitter опубликовал снимки огромной толпы людей, посетивших церемонию прощания с Сулеймани, и заявил, что это начало конца «зловредного присутствия» США в Западной Азии.

«Вы когда-нибудь видели такое море людей в своей жизни, Дональд Трамп? Вы всё ещё хотите слушать клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? И думаете ли вы всё ещё, что можете сломить волю нашей великой страны и нашего народа?» — написал он.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ — Javad Zarif (@JZarif) 6 января 2020 г.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT отметил, что атака США противоречит всем международным нормам. По его словам, Вашингтон, учитывая манеру его поведения на международной арене, может пойти на такой шаг не только в Ираке.

«Это недальновидный, непродуманный и ничем не объяснимый акт со стороны Соединённых Штатов, который уже точно привёл к дестабилизации и без того напряжённой обстановки на Ближнем Востоке», — заявил он.

Депутат добавил, что в сложившейся ситуации только диалог между сторонами конфликта будет способствовать снятию напряжённости.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с RT заявил, что дальнейшие шаги США на Ближнем Востоке пока сложно прогнозировать, а также добавил, что повлиять на действия Вашингтона можно только совместными усилиями мирового сообщества.

«Пока это видится как единичная акция, а не какое-то более широкое изменение политики в отношении Ирана и Ирака. Чтобы как-то повлиять на Соединённые Штаты, нужно быть сильнее и мощнее, чем они. Поэтому в данном случае речь скорее идёт о выпуске общих, что называется, совместных заявлений. Плюс приглашение сторон к диалогу на нейтральной площадке», — пояснил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.