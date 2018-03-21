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«Ограничил в лечении»: СК возбудил дело против врача чукотской больницы, где за два года умерли 13 новорождённых

21 марта 2018, 22:24  •  46 • В России
В Анадыре следственный комитет по Чукотке обвинил врача-неонатолога Артёма Панькива в гибели младенца. По версии СК, врач фактически отказался лечить родившегося недоношенным мальчика. Мать умершего ребёнка почти три года добивалась привлечения доктора к ответственности. Сам врач своей вины не признаёт. Между тем за два года в акушерском отделении этой больницы умерли 13 детей. Проверки в медучреждении выявили многочисленные нарушения.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

20 мая 2015 года жительницу Анадыря Ксению Чижевскую с подозрением на преждевременные роды экстренно доставили в гинекологическое отделение Чукотской окружной больницы. Спустя четыре дня Чижевская, которая была на восьмом месяце беременности, родила мальчика. Новорождённого передали под наблюдение врача-неонатолога Артёма Панькива. Через две недели младенец скончался от вирусной инфекции. При этом родители ребёнка уверены, что врач даже не пытался вылечить и спасти новорождённого.

«Когда мой сын был при смерти, Панькив занимался общественной деятельностью — устраивал велопарад, хотя должен был брать анализы и назначать процедуры для лечения», — рассказала RT Чижевская.  

Уголовное дело по факту смерти мальчика возбудили в июне 2015 года по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Когда следователь спрашивал доктора, почему он не давал ребёнку противовирусные препараты и даже витамины, тот сказал: «Это бы всё равно не помогло». То есть моего сына осознанно ограничили в лечении, на которое он имел право», — говорит Чижевская.

  • Артём Панькив (справа)
  • vk.com

Сначала в местном СК не усмотрели в смерти малыша вины доктора и попытались закрыть дело, но после жалоб Чижевской в прокуратуру и личной беседы с председателем СК Александром Бастрыкиным расследование возобновили. Однако контроль со стороны руководства в Москве позицию следствия не изменил и дело снова закрыли.

«В конце 2017 года я снова добилась телефонной беседы с Бастрыкиным. Сказала, что даже после его указаний дело хотят замять, закрыть», — вспоминает собеседница.

После очередной жалобы Чижевской сотрудников СК по Чукотскому автономному округу привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за волокиту и незаконные попытки прекращения уголовного дела, а неонатологу Панькиву в феврале 2018 года предъявили обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). За это преступление врачу грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, Панькив допустил множество нарушений в работе: не уделил должного внимания ребёнку, не провёл необходимые процедуры, не назначил анализы. К уголовной ответственности за халатность (статья 293 УК РФ) также могут быть привлечены и должностные лица медучреждения — руководители Панькива.

«Следователи решили переквалифицировать статью по делу Панькива, из-за того что истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 109 УК РФ, а именно — два года, — пояснил RT координатор «Зоны Права» Булат Мухамеджанов, оказывающий Чижевской юридическую помощь. — Если говорить в общем, то из-за небольшого срока давности по самой ходовой статье (ч. 2 ст. 109 УК РФ) нередко врачи избегают наказания. В последнее время СКР начал активно применять ст. 238. По этой статье, кстати, осудили московского врача Елену Мисюрину. Мы же в любом случае планируем впоследствии обратиться в суд с гражданским иском к больнице о компенсации морального вреда, поскольку эксперты выявили нарушения практически на всех этапах оказания медицинской помощи младенцу».

Делал всё возможное

Украина - Россия: Доломать все до конца?

Неонатолог Артём Панькив заявил RT, что его вины в смерти ребёнка нет.

«Врач, выполняя свои обязанности, может совершать ошибки, и они могут быть критическими, — говорит Панькив. — И в моей работе тоже бывают недочёты. Но что касается этого дела — я не виноват в том, что ребёнок умер, я делал всё возможное. Поэтому дело и закрывалось дважды, а в экспертизе говорилось, что недочёты в моих действиях не могли привести к смерти. При этом я убеждён, что мои действия не были ошибочными, и подробно объяснял это следствию. Мои слова в беседе со следователем о том, что ребёнок всё равно бы не выжил, поэтому я не делал анализы и процедуры, я комментировать не могу».

По словам собеседника, в день, когда новорождённый был в реанимации, он действительно занимался организацией велопарада, хотя и был на тот момент единственным неонатологом в больнице.

«Я осматривал его в реанимации, а потом он был под присмотром коллег. У нас нет отдельной детской реанимации, поэтому другие врачи из отделения умеют оказывать помощь и детям», — пояснил Панькив.

12 смертей

Примечательно, что, по данным СК, за 2014 и 2015 год в больнице умерли ещё 12 новорождённых. Чукотские следователи провели проверку по жалобе Чижевской, но выявили только случаи неуважительного отношения персонала к пациенткам-роженицам. СК назначил 22 комплексные экспертизы, но отказал в возбуждении дела, поскольку все смерти были связаны с недоношенностью и незрелостью плода.

«Такое число скончавшихся за два года в нашей больнице новорождённых — просто совпадение. Конечно, мне понятен мотив проверить все случаи и выявить нарушения в работе доктора, которые могли привести к летальному исходу. Но я уверен: всё, чем я мог им помочь (если лечил их), я делал», — говорит Панькив.

  • Чукотская окружная больница
  • © Сервис: Google Карты

Десятки нарушений

Так не доставайся ты никому!

Сама больница, в которой рожала Чижевская, была на плохом счету у проверяющих органов.

«Проверка со стороны Роспотребнадзора по санитарному состоянию проводилась в период, когда мы с сыном как раз находились в медучреждении. Позже больницу проверял Росздравнадзор — уже по моей жалобе. По итогам проверок выяснилось, что, например, в гинекологическом отделении нет аппарата для искусственной вентиляции лёгких и дефибриллятора, а персонал переодевался прямо в родовом зале. В детском отделении не работала система вентиляции. В отделениях, где находились дети и беременные, были найдены бактерии кишечной палочки. Это только несколько примеров, нарушений — десятки. И это окружная больница, одна в городе, куда приезжают рожать со всех районов Чукотки», — говорит Чижевская. 

К административной ответственности по выявленным нарушениям были привлечены трое сотрудников больницы — они получили штрафы в размере 1000 руб. каждый. К главврачу медучреждения санкции применять не стали. 

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