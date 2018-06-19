Ограниченный ядерный размен. Россия начинает и выигрывает? • 45 • Аналитика



Во-первых, от того, что являюсь в некотором роде монополистом в теме обсуждения ядерных ударов. Во всяком случае, в публичном медиапространстве я до сих пор был единственным, кто открыто анализировал сценарии ядерного конфликта. Я даже являюсь автором доктрины «Ограниченного ядерного размена». Понятно, что эти вопросы обсуждаются и не публично, с привлечением глубоко засекреченных и не менее глубоко информированных экспертов, и на стол Генштаба ложатся не мои, а их выкладки, но о том мы если и узнаем, то разве что лет через пятьдесят.



Во-вторых, беглый анализ статьи Дмитрия показывает, что он пошел по проторенному, но не всегда верному пути апологии другой крайности, которая просто отвергает старые взгляды и концепции, взамен предлагая что-то, почти диаметрально противоположное.









Итак, давайте попробуем проанализировать некоторые тезисы Дмитрия, а затем и предложить более реальный, на мой взгляд, вариант развития событий в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО.



Прежде всего я должен согласиться с автором, что «оглушительная» и всесокрушающая мощь ядерного оружия немного преувеличена. Ужасные кадры сожжённых японских городов произвели в свое время такое гнетущее впечатление на публику, что моментально возник миф о принципиальной невозможности ядерной войны. Правда, в этот миф не очень верили военные, которым по роду службы необходимо иметь более крепкие нервы. Поэтому ядерные арсеналы США и СССР неуклонно росли и крепли, а СССР даже проводил достаточно жестокие, но, вероятно, необходимые опыты по изучению последствий ядерного взрыва на крупные скопления людей и техники.



Не верю я и в ужасную всепоглощающую картинку «ядерной зимы», какой её рисуют наиболее «совестливые» ученые. Понимаете, когда нам предлагают сценарий такого глобального похолодания из-за запыленности атмосферы, что от мороза кислород и азот выпадут из атмосферы на землю в виде то ли инея, то ли снега, мне всегда хочется спросить: а пыль в таком случае куда денется? Она продолжит свободно летать в атмосфере, препятствуя проникновению к поверхности земли солнечного света? Но как, если, по вашим же «расчетам», атмосферы почти не останется?



То есть подобные страшные сценарии совершенно точно написаны не учеными, а специалистами по оболваниванию людей. Либо просто дураками, вы уж простите. И всерьез обсуждать это не имеет смысла ни в первом, ни во втором случае.



И все-таки ни в коем случае не стоит впадать и в обратную крайность, заявляя, что крупный (тотальный) ядерный конфликт не будет иметь совсем никаких климатических последствий.



Также не стоит недооценивать и другие аспекты ядерного удара. В частности, согласно исследованиям Мэтью Кроенига, профессора Джорджтаунского университета, в ходе двух волн массированных ударов СЯС России по США Америка потеряет в общей сложности до 150 городов и около ста миллионов жителей. С этими оценками можно соглашаться, с ними можно спорить, но бесспорно одно: для обеих сторон конфликта потери будут почти фатальными, потому что выжить после таких потерь государство, наверное, сможет, но восстановиться уже вряд ли.



Кстати, другие оценки, о которых нам известно, также начинаются от пятидесяти миллионов прямых потерь только в США. И представить себе, что руководство какой-то страны по доброй воле пойдет на такой ужасный шаг из-за чьих-то коммерческих интересов, довольно сложно. Да, они «рептилоиды», они убийцы и висельники, но они, как ни странно, в большинстве своем ещё и патриоты. И я почему-то уверен, что скорее американские генералы повесят своих Соросов и Рокфеллеров, чем отдадут на заклание сто миллионов американцев. Почему Путин не стал популярным на Западе



А ведь, кроме прямых потерь, будут и отложенные, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе тоже можно оценить, по меньшей мере, в десятки миллионов человек. Будет и климатическая катастрофа: не такая жестокая, как об этом пишут «ученые», но все-таки весьма серьезная. Последствия, наверное, можно будет сравнить с извержением супервулкана вроде Йеллоустона, в результате чего температура на Земле все-таки ощутимо упадет. Результат же падения средней температуры хотя бы на пять градусов весьма печален и до конца не просчитывается. Но тотальный, общемировой голод и начало очередного оледенения Земли предсказывать можно с высокой степенью вероятности.



Предвидя возражения на основе простого пересчета мощности обычных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны, замечу: специфика взрывов все-таки очень различная. Если при обычном взрыве пыль поднимается на десятки, иногда на сотни метров и в случае отсутствия сильных ветров достаточно быстро оседает, не поднимаясь на километровые высоты с их устойчивыми ветровыми потоками скоростью сотни километров в час, то ядерный взрыв гарантированно (подчеркну это слово) поднимает часть пылевого выброса на высоту десять километров и более.



Поэтому опасность ядерного оружия для климата в сравнении с обычным можно смело умножать на десять, а то и на сто.



Также довольно сомнительными выглядят рассуждения автора по поводу переноса производств, в том числе военных, за пределы США, и мобилизации ресурсов всего мира под флагом США и НАТО.



Прежде всего, если уж будет тотальный ядерный размен, то удары придутся и на американские базы за пределами метрополии. Военное влияние Вашингтона на союзников моментально сойдет на нет, не говоря уже о государствах, связанных с США не идеологическими или цивилизационными узами, а банальным коммерческим интересом. А таких, в общем, абсолютное большинство.



Сами США превратятся из экономического сверхгиганта в чахлого умирающего экономического карлика. Автоматически и почти моментально схлопнется доллар, и его если и будут где-то использовать, то разве что на растопку. Выборы. Украине пришёл Вакарчук?



А самое главное, все, насколько это вообще возможно, постараются дистанцироваться от обезумевших сверхдержав, и никакой военной или промышленной поддержки не получат ни США, ни Россия. Какая-то консолидация оставшихся относительно целыми государств возможна только на идее общего преодоления последствий тотальной катастрофы, и вряд ли хоть какому-то политику на Земле придет в голову сунуть в этот ядерный ад ещё и свой народ.



В общем, все достаточно грустно. И вряд ли на такое пойдет государство, находящееся на пике своего могущества и процветания. Не надо считать американцев идиотами – они столь многого добились в том числе и потому, что аналитика там всегда была в большом почете.



Теперь позвольте несколько слов о сценарии более реальном. А именно о доктрине ограниченного ядерного размена, о которой я упомянул выше.



Ситуация в мире складывается весьма непросто. И, к сожалению, может получиться так, что Россия будет вынуждена решиться на экстраординарные меры, чтобы не допустить очередного попрания своих жизненно важных интересов.



А поскольку к длительной войне на истощение Москва очевидно не готова, да и опыт 1941-го года слишком глубоко врезался в генетическую память русского народа, вряд ли мы станем долго прятать в «загашнике» ядерную дубинку.



С другой стороны, как мы выяснили выше, полномасштабный ядерный конфликт явно не входит в интересы обоих основных участников предполагаемого конфликта. А значит, в такой ситуации наиболее логичным выглядит перенос ядерных «разборок» на территорию третьих стран.



Для России в таком случае адекватными целями будут американские базы и военные объекты на территории стран НАТО и за их пределами, за исключением ядерных государств вроде Франции и Великобритании. Не затрагивая на первом этапе критически важную инфраструктуру этих государств, в результате даже небольшого ядерного удара по считанному числу объектов Москва может добиться колоссального панического эффекта и фактически вывести из игры союзников США. Во всяком случае, фактический распад НАТО и захват вооруженными силами Германии, Италии или Испании американских военных объектов на их собственной территории можно прогнозировать с высокой долей вероятности. Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан



Американцы, безусловно, захотят ответить. Но их проблема в том, что у России не так уж много военных объектов за пределами своей национальной территории. Да, США могут ударить по Байконуру, по другим объектам в Средней Азии или в Сирии. Но в ответ они получат вторую, более мощную, волну ядерных ударов России по своим объектам. А среди них очень много критически важных для всей военной инфраструктуры США: базы на Окинаве или Диего-Гарсия, например, по своему военному значению каждая перевешивает всё, что есть у РФ за её рубежами.



А вот у американцев на вторую волну «ответки» почти не останется подходящих мишеней: увы, военное присутствие России за рубежом весьма невелико. Ну, разве что повторно Байконур разбомбить. А мы найдем цели и на третий, и на четвертый «заход» — американское военное присутствие в мире чрезвычайно широко и разнообразно, и целей для наших моноблочных «Тополей» просто видимо-невидимо.



И эскалация конфликта по этому варианту гарантированно приводит американцев либо к военной катастрофе и утере влияния в мире, либо к необходимости перевести конфликт на более высокий уровень. Но о нем мы писали выше и пришли к выводу, что он вряд ли покажется кому-то заманчивым.



Собственно, вся современная дипломатическая игра сводится к тому, что Россия имеет возможность пойти с козырей, которые не бьются даже совокупной мощью НАТО. И тому, в общем, немало косвенных свидетельств: то министр обороны США Эштон Картер, человек чрезвычайно информированный, и не из вторых рук, в сердцах заявит, что Россия «бряцает ядерным оружием», то Уэсли Кларк, отставной высокопоставленный американский генерал, заявит вдруг, что США не оставят Польшу, если Россия нанесет по ней ядерный удар. У нас, конечно, такие важные оговорки списывают на то, что «американские ястребы совсем посходили с ума от своей русофобии», а на самом деле мы мирные овечки. Но то работало, пока В. В. Путин однажды не сказал, что нам не нужен мир, в котором не останется России.



И вот тут, наверное, нужно бы поверить в серьезность происходящего, поскольку Путина к американским «ястребам-русофобам» никак не причислить. С большим интересом прочитав статью Дмитрия Верхотурова, посвященную анализу некоторых вариантов военных действий с применением ядерного оружия, я, признаться, немного обомлел.Во-первых, от того, что являюсь в некотором роде монополистом в теме обсуждения ядерных ударов. Во всяком случае, в публичном медиапространстве я до сих пор был единственным, кто открыто анализировал сценарии ядерного конфликта. Я даже являюсь автором доктрины «Ограниченного ядерного размена». Понятно, что эти вопросы обсуждаются и не публично, с привлечением глубоко засекреченных и не менее глубоко информированных экспертов, и на стол Генштаба ложатся не мои, а их выкладки, но о том мы если и узнаем, то разве что лет через пятьдесят.Во-вторых, беглый анализ статьи Дмитрия показывает, что он пошел по проторенному, но не всегда верному пути апологии другой крайности, которая просто отвергает старые взгляды и концепции, взамен предлагая что-то, почти диаметрально противоположное.Итак, давайте попробуем проанализировать некоторые тезисы Дмитрия, а затем и предложить более реальный, на мой взгляд, вариант развития событий в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО.Прежде всего я должен согласиться с автором, что «оглушительная» и всесокрушающая мощь ядерного оружия немного преувеличена. Ужасные кадры сожжённых японских городов произвели в свое время такое гнетущее впечатление на публику, что моментально возник миф о принципиальной невозможности ядерной войны. Правда, в этот миф не очень верили военные, которым по роду службы необходимо иметь более крепкие нервы. Поэтому ядерные арсеналы США и СССР неуклонно росли и крепли, а СССР даже проводил достаточно жестокие, но, вероятно, необходимые опыты по изучению последствий ядерного взрыва на крупные скопления людей и техники.Не верю я и в ужасную всепоглощающую картинку «ядерной зимы», какой её рисуют наиболее «совестливые» ученые. Понимаете, когда нам предлагают сценарий такого глобального похолодания из-за запыленности атмосферы, что от мороза кислород и азот выпадут из атмосферы на землю в виде то ли инея, то ли снега, мне всегда хочется спросить: а пыль в таком случае куда денется? Она продолжит свободно летать в атмосфере, препятствуя проникновению к поверхности земли солнечного света? Но как, если, по вашим же «расчетам», атмосферы почти не останется?То есть подобные страшные сценарии совершенно точно написаны не учеными, а специалистами по оболваниванию людей. Либо просто дураками, вы уж простите. И всерьез обсуждать это не имеет смысла ни в первом, ни во втором случае.И все-таки ни в коем случае не стоит впадать и в обратную крайность, заявляя, что крупный (тотальный) ядерный конфликт не будет иметь совсем никаких климатических последствий.Также не стоит недооценивать и другие аспекты ядерного удара. В частности, согласно исследованиям Мэтью Кроенига, профессора Джорджтаунского университета, в ходе двух волн массированных ударов СЯС России по США Америка потеряет в общей сложности до 150 городов и около ста миллионов жителей. С этими оценками можно соглашаться, с ними можно спорить, но бесспорно одно: для обеих сторон конфликта потери будут почти фатальными, потому что выжить после таких потерь государство, наверное, сможет, но восстановиться уже вряд ли.Кстати, другие оценки, о которых нам известно, также начинаются от пятидесяти миллионов прямых потерь только в США. И представить себе, что руководство какой-то страны по доброй воле пойдет на такой ужасный шаг из-за чьих-то коммерческих интересов, довольно сложно. Да, они «рептилоиды», они убийцы и висельники, но они, как ни странно, в большинстве своем ещё и патриоты. И я почему-то уверен, что скорее американские генералы повесят своих Соросов и Рокфеллеров, чем отдадут на заклание сто миллионов американцев.А ведь, кроме прямых потерь, будут и отложенные, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе тоже можно оценить, по меньшей мере, в десятки миллионов человек. Будет и климатическая катастрофа: не такая жестокая, как об этом пишут «ученые», но все-таки весьма серьезная. Последствия, наверное, можно будет сравнить с извержением супервулкана вроде Йеллоустона, в результате чего температура на Земле все-таки ощутимо упадет. Результат же падения средней температуры хотя бы на пять градусов весьма печален и до конца не просчитывается. Но тотальный, общемировой голод и начало очередного оледенения Земли предсказывать можно с высокой степенью вероятности.Предвидя возражения на основе простого пересчета мощности обычных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны, замечу: специфика взрывов все-таки очень различная. Если при обычном взрыве пыль поднимается на десятки, иногда на сотни метров и в случае отсутствия сильных ветров достаточно быстро оседает, не поднимаясь на километровые высоты с их устойчивыми ветровыми потоками скоростью сотни километров в час, то ядерный взрыв гарантированно (подчеркну это слово) поднимает часть пылевого выброса на высоту десять километров и более.Поэтому опасность ядерного оружия для климата в сравнении с обычным можно смело умножать на десять, а то и на сто.Также довольно сомнительными выглядят рассуждения автора по поводу переноса производств, в том числе военных, за пределы США, и мобилизации ресурсов всего мира под флагом США и НАТО.Прежде всего, если уж будет тотальный ядерный размен, то удары придутся и на американские базы за пределами метрополии. Военное влияние Вашингтона на союзников моментально сойдет на нет, не говоря уже о государствах, связанных с США не идеологическими или цивилизационными узами, а банальным коммерческим интересом. А таких, в общем, абсолютное большинство.Сами США превратятся из экономического сверхгиганта в чахлого умирающего экономического карлика. Автоматически и почти моментально схлопнется доллар, и его если и будут где-то использовать, то разве что на растопку.А самое главное, все, насколько это вообще возможно, постараются дистанцироваться от обезумевших сверхдержав, и никакой военной или промышленной поддержки не получат ни США, ни Россия. Какая-то консолидация оставшихся относительно целыми государств возможна только на идее общего преодоления последствий тотальной катастрофы, и вряд ли хоть какому-то политику на Земле придет в голову сунуть в этот ядерный ад ещё и свой народ.В общем, все достаточно грустно. И вряд ли на такое пойдет государство, находящееся на пике своего могущества и процветания. Не надо считать американцев идиотами – они столь многого добились в том числе и потому, что аналитика там всегда была в большом почете.Теперь позвольте несколько слов о сценарии более реальном. А именно о доктрине ограниченного ядерного размена, о которой я упомянул выше.Ситуация в мире складывается весьма непросто. И, к сожалению, может получиться так, что Россия будет вынуждена решиться на экстраординарные меры, чтобы не допустить очередного попрания своих жизненно важных интересов.А поскольку к длительной войне на истощение Москва очевидно не готова, да и опыт 1941-го года слишком глубоко врезался в генетическую память русского народа, вряд ли мы станем долго прятать в «загашнике» ядерную дубинку.С другой стороны, как мы выяснили выше, полномасштабный ядерный конфликт явно не входит в интересы обоих основных участников предполагаемого конфликта. А значит, в такой ситуации наиболее логичным выглядит перенос ядерных «разборок» на территорию третьих стран.Для России в таком случае адекватными целями будут американские базы и военные объекты на территории стран НАТО и за их пределами, за исключением ядерных государств вроде Франции и Великобритании. Не затрагивая на первом этапе критически важную инфраструктуру этих государств, в результате даже небольшого ядерного удара по считанному числу объектов Москва может добиться колоссального панического эффекта и фактически вывести из игры союзников США. Во всяком случае, фактический распад НАТО и захват вооруженными силами Германии, Италии или Испании американских военных объектов на их собственной территории можно прогнозировать с высокой долей вероятности.Американцы, безусловно, захотят ответить. Но их проблема в том, что у России не так уж много военных объектов за пределами своей национальной территории. Да, США могут ударить по Байконуру, по другим объектам в Средней Азии или в Сирии. Но в ответ они получат вторую, более мощную, волну ядерных ударов России по своим объектам. А среди них очень много критически важных для всей военной инфраструктуры США: базы на Окинаве или Диего-Гарсия, например, по своему военному значению каждая перевешивает всё, что есть у РФ за её рубежами.А вот у американцев на вторую волну «ответки» почти не останется подходящих мишеней: увы, военное присутствие России за рубежом весьма невелико. Ну, разве что повторно Байконур разбомбить. А мы найдем цели и на третий, и на четвертый «заход» — американское военное присутствие в мире чрезвычайно широко и разнообразно, и целей для наших моноблочных «Тополей» просто видимо-невидимо.И эскалация конфликта по этому варианту гарантированно приводит американцев либо к военной катастрофе и утере влияния в мире, либо к необходимости перевести конфликт на более высокий уровень. Но о нем мы писали выше и пришли к выводу, что он вряд ли покажется кому-то заманчивым.Собственно, вся современная дипломатическая игра сводится к тому, что Россия имеет возможность пойти с козырей, которые не бьются даже совокупной мощью НАТО. И тому, в общем, немало косвенных свидетельств: то министр обороны США Эштон Картер, человек чрезвычайно информированный, и не из вторых рук, в сердцах заявит, что Россия «бряцает ядерным оружием», то Уэсли Кларк, отставной высокопоставленный американский генерал, заявит вдруг, что США не оставят Польшу, если Россия нанесет по ней ядерный удар. У нас, конечно, такие важные оговорки списывают на то, что «американские ястребы совсем посходили с ума от своей русофобии», а на самом деле мы мирные овечки. Но то работало, пока В. В. Путин однажды не сказал, что нам не нужен мир, в котором не останется России.И вот тут, наверное, нужно бы поверить в серьезность происходящего, поскольку Путина к американским «ястребам-русофобам» никак не причислить. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 45 Источник Похожие новости Даёшь тиранию и платных доносчиков! Граждане, берегите правительство! Японские страсти вокруг русского оптоволокна

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