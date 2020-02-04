«Ограниченный характер партнёрства»: с чем связано сближение Киева и Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в Киеве переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран приняли участие в турецко-украинском бизнес-форуме, а также провели заседание двустороннего Стратегического совета высокого уровня. По итогам встречи был подписан ряд документов, включая соглашение о финансовой помощи Украине. Кроме того, турецкий президент заявил, что Анкара не признаёт «незаконную аннексию Крыма». Однако преувеличивать значение подобного сотрудничества не следует, считают эксперты. По их мнению, взаимодействие продлится ровно до тех пор, пока у Киева будут ценные активы на продажу.

В Киеве состоялись переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В рамках визита лидеры двух стран провели закрытые переговоры, а также приняли участие в восьмом заседании украино-турецкого Стратегического совета высокого уровня. Президенты также посетили турецко-украинский бизнес-форум, деловое мероприятие состоялось 3 февраля в украинской столице.

По итогам переговоров в присутствии президентов Украины и Турции правительства двух стран подписали ряд соглашений. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и межправительственный протокол о финансовой помощи. Речь идёт о выделении Киеву для нужд ВСУ порядка 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения. Об этом проинформировала пресс-служба офиса президента Украины.

Помимо этого правительствами стран был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий. Участники переговоров также условились ускорить работу над созданием зоны свободной торговли между Турцией и Украиной.

«У нас есть амбициозная цель — достичь объёма двусторонней торговли в $10 млрд», — заявил Владимир Зеленский, комментируя переговоры с турецким коллегой.

Во время брифинга по итогам переговоров президент Украины сообщил, что стороны договорились придать новый импульс сотрудничеству в авиастроении. В частности, речь идёт о строительстве и поставках в Турцию украинских ближнемагистральных транспортных самолётов Ан-178.

Отдельное внимание стороны уделили усилению безопасности в Черноморском регионе, добавил украинский лидер.

По мнению экспертов, ключевая цель взаимоотношений Анкары с Киевом — извлечение турецкой стороной собственной выгоды в экономической и военно-технической сферах.

«Турция оказывает помощь Киеву в первую очередь для того, чтобы привязать украинскую армию к турецким поставкам оружия», — отметил в беседе с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Позиция по Крыму

Визит президента Турции в Киев не обошёлся без политических заявлений. Перед вылетом в украинскую столицу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны продолжают «отстаивать территориальную целостность Украины» и не признают «незаконную аннексию Крыма». Также Эрдоган заявил, что турецкая сторона следит за положением крымских татар.

Комментируя эти слова турецкого лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган может лично посетить Крым, чтобы «увидеть всё, что называется, из первоисточника».

Турецкий президент повторил слова о поддержке территориальной целостности Украины и по прибытии в Киев.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма», — заявил политик журналистам.

Следует отметить, что это не первое подобное заявление турецкого лидера. Похожую позицию Реджеп Тайип Эрдоган озвучивал ещё во время своего визита на Украину осенью 2017 года. Тогда он подчеркнул, что Турция поддерживает украинскую «территориальную целостность, включая Крым».

«Несмотря на хорошие отношения с Москвой, Анкара отрицает воссоединение Крыма с Россией. В этом вопросе у Турции и Украины есть много общего. Турция поддерживает в первую очередь ту часть крымских татар, которые считают себя частью турецкой цивилизации», — отметил в комментарии RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипакадемии МИД РЦ Владимир Аватков.

По мнению экспертов, и Киев, и Анкара преследуют свои собственные цели. Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Украина рассчитывает получить политические дивиденды от интереса Турции к крымским татарам.

«Со своей стороны Анкара хотя и не признаёт Крым российским, но не спешит обострять отношения с Москвой. Турция не пытается влиять на ситуацию в Крыму через свои связи в крымскотатарской общине, она ведёт себя сдержано на практике, несмотря на заявления», — считает эксперт.

«Партнёрство носит ограниченный характер»

Как рассказал ранее в интервью агентству «Укринформ» украинский посол в Турции Андрей Сибига, интерес к деловому бизнес-форуму в Киеве проявили около 400 турецких бизнесменов. За последние три года в торговых отношениях между Украиной и Турцией наметился рост. На сегодняшний день товарооборот составляет $4 млрд, по сравнению с позапрошлым годом прирост — 9%.

Посол уверен, что переход на более высокий уровень может состояться после подписания соглашения о зоне свободной торговле, обсуждение которого идёт последние 15 лет. Ещё в 2005 году президент Украины (тогда этот пост занимал Виктор Ющенко. — RT) распорядился разработать проект такого соглашения с Турцией.

Говоря о сотрудничестве Киева и Анкары в военно-технической сфере, дипломат отметил, что оно помогает укрепить обороноспособность обеих стран. Сегодня на разных этапах реализации у Киева и Анкары свыше 50 оборонных проектов. Среди них поставки турецких боевых дронов ВСУ и производство двигателей на ГП «Ильченко-Прогресс» для турецкого БПЛА «Акынджи».

Турецкая компания Aselsan участвует в работах по модернизации украинской бронетехники и артиллерии. Сегодня Aselsan выступает в качестве ключевого иностранного партнёра в рамках программы переоснащения ВСУ новыми системами тактической связи УКВ-диапазона, которые отвечают стандартам НАТО.

Турецкий БПЛА «Акынджи»

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В мае 2016 года представители оборонных ведомств Украины и Турции подписали план военного сотрудничества до 2020 года. Как уточнили тогда в Генштабе ВСУ, план включал меры в области военного планирования и образования, а также сотрудничество между видами вооружённых сил.

В том же году Пётр Порошенко, который занимал тогда пост президента Украины, договорился с турецким коллегой, что Анкара передаст ВСУ военное снаряжение на сумму $810 тыс.

Со своей стороны Киев предложил Анкаре поучаствовать в приватизации украинских промышленных предприятий.

В январе 2020 года Киев и Анкара подписали межправительственный протокол о сотрудничестве в оборонной сфере.

Впрочем, эксперты не склонны преувеличивать масштаб и цели турецко-украинского сотрудничества в оборонной и других сферах. Как отметил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, партнёрство Киева и Анкары — естественные связи соседствующих стран.

«Анкара привыкла диверсифицировать свои отношения, это достаточно типичное для турецкой стороны поведение. Не следует думать, что сейчас идёт речь о каком-то коренном повороте в сторону Киева, просто Турция действует соответственно своим интересам в каждой конкретной ситуации», — отметил эксперт.

Украинские пограничники и береговая служба Турции патрулируют Чёрное море

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В то же время, несмотря на заявления турецкого руководства по Крыму, в Киеве отдают себе отчёт в том, что Анкара не намерена менять отношения с Россией на дружбу с Украиной, считает Юрий Мавашев.

Схожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Киев и Анкара — соседи по черноморскому региону. Но их партнёрство носит ограниченный характер, речь не идёт о крупных инвестициях в украинскую экономику», — заявил эксперт в беседе с RT.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков считает, что Анкара наращивает сотрудничество с Киевом в военно-технической области в расчёте получить доступ к технологической базе, доставшейся Украине в наследство от советского периода.

«Анкара, как и КНР, старается сейчас скупить остатки старых советских производств вместе с технологиями. Поэтому турецко-украинское сотрудничество будет укрепляться ровно до тех пор, пока Украине будет что продавать. Турки знают толк в торговле и не упускают хорошие возможности», — отметил эксперт в беседе с RT.

Что же касается политических аспектов сотрудничества, то Анкара отстаивает точку зрения, согласно которой Чёрное море должно оставаться зоной влияния именно черноморских стран, включая и Россию.

«Однако Анкара всегда искала возможности уравновесить влияние России в регионе путём активного включения других региональных игроков. Эту роль сегодня должна сыграть Украина, по замыслу турецкой стороны. Впрочем, в целом Анкара всё же ориентируется на Москву, если речь идёт о черноморском бассейне», — считает Аватков.

Как напомнил эксперт, сейчас Анкара и Москва находятся в достаточно сложном взаимодействии по сирийскому и ливийскому направлениям.

«В этом свете от Эрдогана можно ждать ужесточения риторики и шагов в украинском направлении, крайне важном с точки зрения российских интересов. Анкара просто старается использовать ситуацию в своих интересах», — подытожил эксперт.