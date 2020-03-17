Ограниченные возможности: в США считают маловероятным найти замену поставляемому в Европу российскому газу

В исследовательской службе конгресса США считают, что ЕС будет сложно полностью заменить поставки газа из России в ближайшей или среднесрочной перспективе. Как следует из доклада, с которым ознакомился RT, «зависимость Европы» от российских поставок вызывает обеспокоенность Вашингтона. В связи с этим, отмечают специалисты, Штаты принимают меры для обеспечения «энергетической безопасности» Европейского союза, считая её аспектом, входящим в сферу американских «национальных интересов». По словам опрошенных RT экспертов, такая риторика во многом обусловлена желанием США контролировать потоки энергопоставок и блокировать развитие энергетического партнёрства европейцев с другими странами.

В исследовательской службе конгресса Соединённых Штатов заявили, что, несмотря на наличие альтернативы российскому природному газу, европейским странам будет сложно рассмотреть возможность полной замены поставок из РФ в ближайшей или среднесрочной перспективе. Об этом говорится в соответствующем докладе американского аналитического центра, с которым ознакомился RT.



«Несмотря на то, что у государств — членов Европейского союза есть альтернативы российскому природному газу, рассмотрение вопроса о замене всего импорта российского газа в ближайшей и среднесрочной перспективе, если это в принципе целесообразно, для них представляло бы трудность», — уточняется в тексте.

Обеспокоенность США ситуацией вокруг энергопоставок из России в ЕС во многом объясняется тем, какое значение Вашингтон придаёт обеспечению «энергетической безопасности» Европейского союза, следует из документа. По словам специалистов, рассматриваемая проблема входит в сферу «национальных интересов» Соединённых Штатов, что, в свою очередь, является основанием для Вашингтона принимать ряд ограничительных мер в отношении РФ с целью снижения «зависимости» Евросоюза от поставок российского газа и продвижения на европейский рынок американского сжиженного природного газа (СПГ).

«Администрация Трампа выступает против новых российских газовых проектов как инструментов сохранения зависимости ЕС от России. В конце 2019 года конгресс принял закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год», в котором предусмотрены санкции, связанные со строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — подчёркивается в докладе.

Во многом ту же цель преследуют законы «О защите энергетической безопасности Европы» и «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии».

Вместе с реализацией антироссийских мер США со своими европейскими партнёрами продолжают работу над диверсификацией поставок газа в ЕC.

Так, большое внимание уделяется развитию Южного газотранспортного коридора, рассматриваются варианты повышения уровня добычи в странах — членах Евросоюза, увеличения импорта, в том числе из Соединённых Штатов, реализуются меры масштабной финансовой поддержки развития энергетических проектов ЕС.

Шах-Дениз — шельфовое газоконденсатное месторождение в Азербайджане

© BP

«В более долгосрочной перспективе члены ЕС могли бы активизировать усилия по разработке новых внутренних энергоносителей, таких как сланцевый газ и возобновляемые источники энергии, или расширить использование ядерной энергии при повышении экономичности. Они также могли бы попытаться увеличить импорт СПГ из Африки, стран Персидского залива и Соединённых Штатов. Страны ЕС могли бы активизировать усилия по увеличению протяжённости и охвата трубопроводных систем, чтобы природный газ поступал в Европу из Азербайджана и, возможно, из Центральной Азии. Наконец, они могли бы изучить возможность использования дополнительных источников энергии в Восточном Средиземноморье», — говорится в докладе.

При этом американские аналитики отмечают, что даже таких мер будет недостаточно, чтобы заменить российский экспорт в Европу. Несмотря на поддержку США, объёмы поставок природного газа из стран Каспийского региона и Центральной Азии ограничены.

«Другие регионы, такие как Северная Африка и Восточное Средиземноморье, имеют потенциал для увеличения экспорта в ЕС, однако их возможности по-прежнему ограничены. Развитие глобальной торговли СПГ может обеспечить некоторую энергетическую безопасность, однако, чтобы ограничить влияние России, объёмы импорта необходимо будет увеличить», — уточняется в докладе.

Кроме того, как полагают специалисты, ряд крупных европейских газовых компаний имеет существенный финансовый интерес в сохранении российских поставок и не видит проблемы «в сильной зависимости от РФ».

По мнению генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, Россия — единственная страна, которая может обеспечить поставки в больших объёмах, оперативно и по приемлемой цене. Москва — надёжный поставщик газа, «в котором заинтересован покупатель», отметил эксперт в разговоре с RT.

О безопасности поставок российского топлива свидетельствует полувековой опыт партнёрских отношений РФ и Евросоюза, подчеркнул, в свою очередь, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Что касается надёжности поставок: российский газ, советский газ — это уже 50 лет истории бесперебойных поставок на европейский рынок. Проблемы, которые возникали с поставками, в основном связаны с транзитными историями, с ненадёжностью транзитёров. Россия делает очень многое для того, чтобы сократить эти транзитные риски, вкладывая деньги в том числе в новые проекты, которые эти риски элиминируют. Естественно, у США есть интерес поддерживать транзитную нестабильность, чтобы дискредитировать российский газ на рынке как своего потенциального конкурента», — пояснил эксперт.

Танкер Clean Ocean с грузом сжиженного природного газа

© Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz via REUTERS

Нечестная борьба

В последнее время Вашингтон активизировал усилия по обеспечению «энергобезопасности» Европы. Так, в феврале госсекретарь Майк Помпео сообщил о намерениях Штатов выделить европейским странам на проекты в этой сфере около $1 млрд.

Ранее о готовности помочь Евросоюзу добиться энергетической безопасности заявил Дональд Трамп.

«Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности», — добавил американский лидер.

Кроме того, в прошлом году палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поддержке европейских стран в деле диверсификации источников и маршрутов поставки энергоресурсов. Примечательно, что документ был направлен в том числе против «влияния России».

Некоторые европейские страны разделяют обеспокоенность Штатов по поводу российских поставок газа. К примеру, глава Польши Анджей Дуда вслед за своим американским коллегой называет проект «Северный поток — 2» угрозой безопасности Европы и предлагает препятствовать его реализации.

Тем временем в Брюсселе приняли поправки к Газовой директиве ЕС. Документ запрещает одной компании добывать газ и одновременно владеть газопроводом, а также предусматривает доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность. Однако, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, директива не повлияет на строительство «Северного потока — 2».

Официальные лица РФ неоднократно комментировали антироссийскую политику в области энергетики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что действия Соединённых Штатов не соответствуют интересам крупных европейских игроков, а также идут вразрез с действующими нормами международного права.

«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции», — сказал он.

Как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, американская администрация демонстрирует боязнь честного соперничества в сфере энергетики. Вашингтон разными способами навязывает Европе свой сжиженный газ, который в разы дороже российского.

«Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от «Северного потока — 2», хотя поставка газа в ту же Германию на две тысячи километров короче, чем через Украину, и в 1,5—2 раза дешевле», — добавил министр.

«Расчистить для себя рынок»

Соединённые Штаты стремятся контролировать газовые потоки, идущие в Европу, и иметь рычаги давления на союзников, убеждён Александр Фролов.

Говоря о сотрудничестве России с Европой в сфере энергетики, аналитик отметил, что, если бы странам ЕС было невыгодно закупать российский газ, они нашли бы более приемлемую для себя альтернативу, а не поддерживали взаимовыгодную кооперацию с Москвой в течение нескольких десятилетий.

«Если бы европейским странам это было невыгодно, если бы европейские страны полагали, что это создаёт риски для их безопасности… то неужели бы такие страны, как Австрия, Германия и прочие, за прошедшее время не нашли бы других поставщиков, которые могли бы удовлетворить их потребности в сырье по приемлемой цене и с приемлемой надёжностью? Ведь если посмотреть на историю поставок в эти страны, то они никогда не прерывались. Были некоторые эксцессы с прибалтийскими государствами, были эксцессы с Украиной… Но это был форс-мажор, который на уровне государства и бизнеса в Европе понимают, это была не злая воля Российской Федерации — это объективно существующие реалии», — сказал Фролов.

Между тем Алексей Гривач обратил внимание на попытки США «блокировать развитие энергетического партнёрства европейцев с другими странами, прежде всего с Россией», и ограничивать возможности для развития конкурентоспособности ЕС.