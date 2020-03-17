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Ограниченные возможности: в США считают маловероятным найти замену поставляемому в Европу российскому газу
17 марта 2020, 08:30 • 132 • В мире
В исследовательской службе конгресса США считают, что ЕС будет сложно полностью заменить поставки газа из России в ближайшей или среднесрочной перспективе. Как следует из доклада, с которым ознакомился RT, «зависимость Европы» от российских поставок вызывает обеспокоенность Вашингтона. В связи с этим, отмечают специалисты, Штаты принимают меры для обеспечения «энергетической безопасности» Европейского союза, считая её аспектом, входящим в сферу американских «национальных интересов». По словам опрошенных RT экспертов, такая риторика во многом обусловлена желанием США контролировать потоки энергопоставок и блокировать развитие энергетического партнёрства европейцев с другими странами.
Рабочий на участке строительства газопровода «Северный поток — 2», Германия © Tobias SCHWARZ / AFP
В исследовательской службе конгресса Соединённых Штатов заявили, что, несмотря на наличие альтернативы российскому природному газу, европейским странам будет сложно рассмотреть возможность полной замены поставок из РФ в ближайшей или среднесрочной перспективе. Об этом говорится в соответствующем докладе американского аналитического центра, с которым ознакомился RT.
«Несмотря на то, что у государств — членов Европейского союза есть альтернативы российскому природному газу, рассмотрение вопроса о замене всего импорта российского газа в ближайшей и среднесрочной перспективе, если это в принципе целесообразно, для них представляло бы трудность», — уточняется в тексте.
Обеспокоенность США ситуацией вокруг энергопоставок из России в ЕС во многом объясняется тем, какое значение Вашингтон придаёт обеспечению «энергетической безопасности» Европейского союза, следует из документа. По словам специалистов, рассматриваемая проблема входит в сферу «национальных интересов» Соединённых Штатов, что, в свою очередь, является основанием для Вашингтона принимать ряд ограничительных мер в отношении РФ с целью снижения «зависимости» Евросоюза от поставок российского газа и продвижения на европейский рынок американского сжиженного природного газа (СПГ).
Во многом ту же цель преследуют законы «О защите энергетической безопасности Европы» и «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии».
Вместе с реализацией антироссийских мер США со своими европейскими партнёрами продолжают работу над диверсификацией поставок газа в ЕC.
Так, большое внимание уделяется развитию Южного газотранспортного коридора, рассматриваются варианты повышения уровня добычи в странах — членах Евросоюза, увеличения импорта, в том числе из Соединённых Штатов, реализуются меры масштабной финансовой поддержки развития энергетических проектов ЕС.
«В более долгосрочной перспективе члены ЕС могли бы активизировать усилия по разработке новых внутренних энергоносителей, таких как сланцевый газ и возобновляемые источники энергии, или расширить использование ядерной энергии при повышении экономичности. Они также могли бы попытаться увеличить импорт СПГ из Африки, стран Персидского залива и Соединённых Штатов. Страны ЕС могли бы активизировать усилия по увеличению протяжённости и охвата трубопроводных систем, чтобы природный газ поступал в Европу из Азербайджана и, возможно, из Центральной Азии. Наконец, они могли бы изучить возможность использования дополнительных источников энергии в Восточном Средиземноморье», — говорится в докладе.
При этом американские аналитики отмечают, что даже таких мер будет недостаточно, чтобы заменить российский экспорт в Европу. Несмотря на поддержку США, объёмы поставок природного газа из стран Каспийского региона и Центральной Азии ограничены.
«Другие регионы, такие как Северная Африка и Восточное Средиземноморье, имеют потенциал для увеличения экспорта в ЕС, однако их возможности по-прежнему ограничены. Развитие глобальной торговли СПГ может обеспечить некоторую энергетическую безопасность, однако, чтобы ограничить влияние России, объёмы импорта необходимо будет увеличить», — уточняется в докладе.
Кроме того, как полагают специалисты, ряд крупных европейских газовых компаний имеет существенный финансовый интерес в сохранении российских поставок и не видит проблемы «в сильной зависимости от РФ».
По мнению генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, Россия — единственная страна, которая может обеспечить поставки в больших объёмах, оперативно и по приемлемой цене. Москва — надёжный поставщик газа, «в котором заинтересован покупатель», отметил эксперт в разговоре с RT.
О безопасности поставок российского топлива свидетельствует полувековой опыт партнёрских отношений РФ и Евросоюза, подчеркнул, в свою очередь, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«Что касается надёжности поставок: российский газ, советский газ — это уже 50 лет истории бесперебойных поставок на европейский рынок. Проблемы, которые возникали с поставками, в основном связаны с транзитными историями, с ненадёжностью транзитёров. Россия делает очень многое для того, чтобы сократить эти транзитные риски, вкладывая деньги в том числе в новые проекты, которые эти риски элиминируют. Естественно, у США есть интерес поддерживать транзитную нестабильность, чтобы дискредитировать российский газ на рынке как своего потенциального конкурента», — пояснил эксперт.
Нечестная борьба
В последнее время Вашингтон активизировал усилия по обеспечению «энергобезопасности» Европы. Так, в феврале госсекретарь Майк Помпео сообщил о намерениях Штатов выделить европейским странам на проекты в этой сфере около $1 млрд.
Ранее о готовности помочь Евросоюзу добиться энергетической безопасности заявил Дональд Трамп.
«Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности», — добавил американский лидер.
Кроме того, в прошлом году палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поддержке европейских стран в деле диверсификации источников и маршрутов поставки энергоресурсов. Примечательно, что документ был направлен в том числе против «влияния России».
Некоторые европейские страны разделяют обеспокоенность Штатов по поводу российских поставок газа. К примеру, глава Польши Анджей Дуда вслед за своим американским коллегой называет проект «Северный поток — 2» угрозой безопасности Европы и предлагает препятствовать его реализации.
Тем временем в Брюсселе приняли поправки к Газовой директиве ЕС. Документ запрещает одной компании добывать газ и одновременно владеть газопроводом, а также предусматривает доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность. Однако, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, директива не повлияет на строительство «Северного потока — 2».
Официальные лица РФ неоднократно комментировали антироссийскую политику в области энергетики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что действия Соединённых Штатов не соответствуют интересам крупных европейских игроков, а также идут вразрез с действующими нормами международного права.
«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции», — сказал он.
«Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от «Северного потока — 2», хотя поставка газа в ту же Германию на две тысячи километров короче, чем через Украину, и в 1,5—2 раза дешевле», — добавил министр.
«Расчистить для себя рынок»
Соединённые Штаты стремятся контролировать газовые потоки, идущие в Европу, и иметь рычаги давления на союзников, убеждён Александр Фролов.
Говоря о сотрудничестве России с Европой в сфере энергетики, аналитик отметил, что, если бы странам ЕС было невыгодно закупать российский газ, они нашли бы более приемлемую для себя альтернативу, а не поддерживали взаимовыгодную кооперацию с Москвой в течение нескольких десятилетий.
«Если бы европейским странам это было невыгодно, если бы европейские страны полагали, что это создаёт риски для их безопасности… то неужели бы такие страны, как Австрия, Германия и прочие, за прошедшее время не нашли бы других поставщиков, которые могли бы удовлетворить их потребности в сырье по приемлемой цене и с приемлемой надёжностью? Ведь если посмотреть на историю поставок в эти страны, то они никогда не прерывались. Были некоторые эксцессы с прибалтийскими государствами, были эксцессы с Украиной… Но это был форс-мажор, который на уровне государства и бизнеса в Европе понимают, это была не злая воля Российской Федерации — это объективно существующие реалии», — сказал Фролов.
Между тем Алексей Гривач обратил внимание на попытки США «блокировать развитие энергетического партнёрства европейцев с другими странами, прежде всего с Россией», и ограничивать возможности для развития конкурентоспособности ЕС.
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