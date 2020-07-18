«Ограниченность стратегических позиций»: в конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400 у России

На рассмотрение конгресса США внесён законопроект, предусматривающий санкции против Турции за покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Авторы документа полагают, что решение Турции приобрести оружие у России является «сомнительным» и несовместимо с безопасностью США и их союзников. В Совфеде указали, что поведение американской стороны, систематически критикующей решения турецкого руководства относительно покупки С-400, говорит о признании ограниченности стратегических позиций Вашингтона.

В конгресс США внесён законопроект о санкциях против Турции за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у Российской Федерации. Авторами документа стали республиканцы Адам Кинзингер и Майкл Маккол, а также демократ Эбигейл Спанбергер.

По словам Кинзингера, США следует дать Турции понять, что её действия будут иметь последствия.

«Турция продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерские качества страны — члена НАТО. Год назад Турция проигнорировала предупреждения членов альянса по поводу этой сделки с Россией и приняла российские системы С-400», — говорится в заявлении конгрессмена на его сайте.

Сенатор-демократ Эбигейл Спанбергер заявила, что действия Турции несовместимы с безопасностью США и их союзников. По мнению политика, Анкару следует привлечь к ответственности за сотрудничество с Россией.

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Кроме того, Спанбергер заявила, что Турция приобрела С-400 в то время, когда «Кремль приказывает своим оборонным ведомствам и спецслужбам вести агрессивную политику и дестабилизировать ситуацию в демократических странах всего мира».

Исходя из текста документа, в случае его принятия на Турцию будет распространяться действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Напомним, что закон CAATSA стал ответом на якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США. Этот документ позволяет Вашингтону замораживать активы и запрещать американским финансовым институтам сотрудничать с государствами, заключающими крупные оружейные сделки с Москвой.

Говоря о поведении американской стороны в ситуации с закупкой С-400 Турцией, член Совета Федерации Ольга Ковитиди отметила, что подобные решения лишь усиливают напряжённость.

«США применяют отработанные политико-экономические инструменты. Внесение в конгресс США законопроекта о санкциях против Турции является признанием ограниченности определённых стратегических позиций. Подобными решениями Вашингтон демонстрирует нарастающую тревогу», — сказала сенатор в беседе с RT.

Отметим, что в декабре 2019 года международный комитет сената США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против Турции за покупку российских С-400. МИД Турции осудил этот шаг американской стороны. В заявлении внешнеполитического ведомства говорилось, что данные действия являются новым проявлением неуважения к суверенным решениям Турции касательно её национальной безопасности.

Позднее по вопросу санкций из-за закупки Турцией систем С-400 высказался глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что Анкара может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций.

Как отметил Эрдоган, для обеих стран «очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить» в двусторонних отношениях. Президент добавил, что «Турция даст ответ на любые санкции США».

Москва и Анкара заключили контракт на поставку систем С-400 в 2017 году, а первые комплексы поступили в распоряжение заказчика в конце 2019 года. Ожидалось, что ЗРК начнут работу в Турции в апреле 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 введение систем в эксплуатацию отложили.

США на протяжении нескольких лет активно критиковали решение Турции приобрести системы С-400 у России. Вашингтон аргументировал свою позицию тем, что использование систем российской разработки Турцией угрожает сотрудничеству Вашингтона и Анкары в области оружейных программ. Одним из следствий решения Турции купить С-400 стало исключение турецкой стороны из программы поставок истребителей F-35.

Позднее ряд турецких СМИ сообщили, что Анкара рассматривает покупку российских истребителей Су-35, однако в турецком оборонном ведомстве тогда эту информацию опровергли. Вместе с тем в конце 2019 года глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона изучает предложение России по Су-35.

Добавим, что позднее в американском сенате предложили выкупить у Турции ЗРК С-400, однако в российском МИД исключили эту возможность. Анкара, в свою очередь, пообещала обеспечить безопасность данных о российских зенитных ракетных комплексах.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин полагает, что на Турцию новая инициатива США никак не повлияет.

«Эти угрозы уже не новые. Надо понимать, что закупки С-400 — это не покупка пары ботинок в магазине, это огромный комплекс, достаточно дорогой. Условия его обслуживания проговариваются... а турецкие военнослужащие прошли весь процесс обучения, подготовки… То есть была проделана большая и дорогостоящая работа, и просто так отказаться от неё было бы, мягко говоря, неправильно, легкомысленно», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он обратил внимание на риски для США, связанные с упомянутой Эрдоганом военной базой. По словам Подберёзкина, эта локация имеет большое значение для Вашингтона и готовность турецкого руководства пересмотреть её статус указывает на возможности ответа турецкой стороны на санкции.

Инджирлик и Кюреджик

Военная база Инджирлик, расположенная на востоке Турции, была изначально построена под нужды американских военных. США использовали её инфраструктуру для действий во время кампаний в Персидском заливе, Ираке и Сирии.

Станция радиообнаружения Кюреджик находится юго-восточнее Инджирлика. Она входит в структуру противоракетной обороны НАТО. Радар раннего предупреждения принадлежит США и используется американскими военными.

В 1975 году Турция уже ограничивала доступ к Инджирлику для американских военных. Это был ответ Анкары на эмбарго, которое Вашингтон ввёл на поставки оружия в Турцию. Тогда база использовалась только для целей НАТО, остальные операции были приостановлены. Эмбарго сняли в 1978 году.