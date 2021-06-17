«Ограниченная десуверенизация»: почему в НАТО потребовали от Украины более интенсивных внутренних реформ

Киеву нужно сделать больше в сфере реформ для вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что блок оказывает поддержку государству в том числе для дальнейшей модернизации её систем обороны и безопасности, а также борьбы с коррупцией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заслуживает быть полноправным членом НАТО. По мнению экспертов, слова Столтенберга говорят о том, что никто в перспективе не собирается принимать Украину в НАТО. В то же время альянс не хочет отказываться от сотрудничества с Киевом, поскольку это выгодно ему с геополитической точки зрения, считают аналитики.

Украине нужно сделать больше в сфере реформ для вступления в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вашингтонской Группе военных обозревателей (Defense Writers Group).

«У нас есть различные программы по укреплению этических основ, которые во многом посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ… которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам с ними (с украинцами. — RT) нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — приводит издание Defense News сообщение Столтенберга.

По его словам, чтобы договориться о плане действий по членству (ПДЧ), необходим консенсус всех 30 стран-союзниц. Генеральный секретарь также отметил, что это не было «основной темой» недавнего саммита НАТО.

«Украина — страна-претендент, — заявил Столтенберг. — Мы оказываем ей поддержку, в особенности для дальнейшей модернизации и совершенствования её систем обороны и безопасности, гражданско-политического контроля над её службами безопасности и не в последнюю очередь борьбы с коррупцией».

Напомним, 14 июня в Брюсселе проходил саммит НАТО. По его итогам было опубликовано совместное коммюнике, в котором страны альянса подтвердили решение блока 2008 года, согласно которому Украина «станет членом альянса и неотъемлемой частью процесса» будет ПДЧ.

При этом в документе не указывается никаких точных дат или же деталей относительно планов по вступлению страны в блок. Однако есть тезис о том, что Украине «следует в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии НАТО — Украина, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов» альянса.

«Особую важность представляют дальнейшие реформы сферы безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины», — говорится в коммюнике.

Стоит отметить, что и в Пентагоне ранее призывали украинские власти к проведению «глубоких, всесторонних и своевременных реформ, необходимых для продвижения её евроатлантических устремлений». В частности, речь шла о принятии законодательства, «которое чётко разграничит обязанности Министерства обороны и Вооружённых сил Украины».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

Reuters

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«Соединённые Штаты считают, что для защиты ключевой гражданской и оборонной инфраструктуры Украины от иностранной эксплуатации жизненно важно ввести контроль над прямыми иностранными инвестициями, основанный на интересах национальной безопасности», — сообщали в Минобороны США.

Отмечалось также, что Киев должен и дальше продвигать эти реформы, чтобы «по-настоящему преобразовать Вооружённые силы Украины и подготовить переход к кадровой политике западного типа».

Видение Киева

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна заслуживает быть приглашённой в НАТО и стать равноправным членом альянса. Об этом он заявил журналистам во время форума «Украина 30. Экономика без олигархов» в Киеве.

«Наши военные демонстрируют надёжность и мощность армии, она готова защищать. Я об этом коммуницировал с лидерами, приглашал их на Донбасс, чтобы они видели уровень. Мы достойны быть членами альянса, если альянс видит Украину среди членов НАТО не за кулисами, а за столом», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

По мнению украинского президента, Киев приложил много усилий, чтобы руководство альянса подтвердило перспективы принятия страны в блок, и объединение должно объективно оценить эти евроатлантические устремления.

«Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить», — подчеркнул Зеленский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти слова украинского лидера.

«И чтобы им доплатили ещё, нет?» — написала она в Telegram-канале.

Ранее, 4 июня, Зеленский в интервью американскому порталу Axios заявил, что Североатлантический альянс должен «решать незамедлительно» вопрос относительно принятия Украины в НАТО. По его словам, страна в настоящее время нуждается в помощи, поскольку сталкивается с «угрозой». Президент Украины не уточнил, что имеет в виду.

«Если в НАТО нас ждут, если и правда хотят нашего вступления в альянс, то незачем разглядывать в бинокль и обсуждать какое-то отдалённое будущее», — отметил он.

Как добавил Зеленский, при всей его «убеждённости в том, что Украина в итоге вступит в НАТО», у многих украинцев «вера в это всё больше слабеет». Украинский лидер сообщил, что это «большая проблема».

Стоит отметить, что Зеленский высказал и своё недовольство отношением Международного валютного фонда. По его словам, организация несправедлива к Украине, поскольку выдвигает ей те же требования, что и другим странам.

Президент Украины Владимир Зеленский

AFP

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«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — заявил он в интервью ряду иностранных информагентств.

«Призрачная перспектива»

Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, заявление Столтенберга укладывается в позицию НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, которую блок во граве с США продвигает в последнее время.

«Это заявление генсека вполне чётко говорит о том, что политика открытых дверей блока сохраняется, но никто в перспективе не собирается принимать Украину в альянс. В НАТО в очередной раз об этом напомнили, а также подтвердили, в качестве какого партнёра рассматривают Киев и как видят будущие отношения с этой страной», — сказал Ермаков в беседе с RT.

По его словам, выдвигая украинским властям условия по реформам внутри страны в обмен на «весьма призрачную перспективу» членства в блоке, Вашингтон и НАТО фактически дают домашнее задание Киеву.

«При этом руководство Украины с ним пока явно не справляется, особенно в области борьбы с коррупцией и переводе всей оборонной сферы на натовские стандарты. Для стран альянса украинская проблема во многом — головная боль. Однако блок не намерен отказываться от сотрудничества с Киевом, поскольку это выгодно ему с геополитической и стратегической точек зрения. Страны НАТО широко используют в своих интересах украинскую территорию, а также доступ к нужной инфраструктуре, разведывательным данным, которые потом можно обернуть против России», — считает эксперт.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, в свою очередь, что в НАТО используют условия вступления в альянс в качестве «прикрытия», на которое всегда можно сослаться, чтобы объяснить, почему страну не берут в блок.

«НАТО не готово принимать Украину в свой состав. Вместе с тем альянс и Вашингтон хотят добиться полной управляемости со стороны украинских властных структур, причём как гражданских, так и военных. Поэтому под флагом борьбы с коррупцией и другими проблемами в стране Запад вводит в систему управления Украины элементы, которые напрямую подчиняются Госдепартаменту США и Пентагону, а также НАТО. Таким образом, идёт процесс ликвидации суверенитета Украины», — отметил Жарихин в разговоре с RT.

По мнению Ермакова, обещания блока взять Украину в свой состав, а также ситуация вокруг МВФ демонстрируют, что Запад действует в духе своих геополитических парадигм.

«При этом руководство Украины само стремится участвовать в этом, позиционируя страну именно как государство, нуждающееся во внешнем контроле, управлении и помощи. Это говорит о том, что Украина готова сама к ограниченной десуверенизации», — полагает аналитик.

Штаб-квартира НАТО

Reuters

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Жарихин, в свою очередь, подчеркнул, что Запад во многом уже смог поставить украинское руководство под внешнее управление.