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Ограничения последуют: Три компании из России попали в чёрный список США

09 августа 2021, 20:25  •  140 • Политика
Госдепартамент США объявил о введении санкций против трёх компаний России, обвинённых в распространении оружия массового поражения.
Три компании из России попали в санкционный список США по обвинению в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Как говорится в сообщении Госдепартамента США, ограничения вводятся против НПО "Пульсар" и компаний Asia-Invest и Charter Green Light Moscow. Утверждается, что они передавали ОМУ таким странам, как КНДР, Сирия и Иран.
Санкции США запрещают госструктурам делать закупки у этих компаний, проводить с ними сотрудничество, а также продавать им лицензии на продукцию оборонного значения. Санкции вводятся на два года, также в списке компании из Сирии и Ирана.
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что санкции противоречат "духу Женевы" и будут препятствовать налаживанию отношений Белого дома и Кремля.
Известно, что "Пульсар" производит микроэлектронику и входит в "Ростех". Asia-Invest из Уфы поставляет продукцию в страны ближнего зарубежья, а Charter Green Light Moscow занимается авиаперевозками.

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