Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ

01 мая 2021, 03:50  •  80 • Политика
Россия ранее ограничила въезд в страну для ряда граждан. В числе тех, кто попал под ограничения, оказался и докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Жак Мэр. Решение Москвы у политика вызвало удивление.
Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Жак Мэр признался, что удивлён попаданием в "блэк-лист" России. В МИД ранее выдали перечень лиц, которым запрещено въезжать в нашу страну. В списке оказались, помимо докладчика ПАСЕ, ещё семеро - среди них председатель Европарламента Давид Сассоли, а также глава берлинской прокуратуры Йорг Раупах.
По словам Жака Мэра, на его работу данное решение Москвы не повлияет, но его эта мера удивляет. Он пояснил, что Совет Европы не принимал санкции против России.
"Это решение не меняет мой мандат", - сказал политик и добавил, что это не скажется на расследовании. Отметим, что Мэр является докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.
Ранее своё мнение по поводу запрета Москвы высказал европейский политик Давид Сассоли. Он заявил, что никакие "угрозы и санкции" не заставят его и его коллег замолчать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
30 апреля 2021, 23:15
Норвегия станет полем битвы... В Осло разгадали истинный смысл "подарка" от США
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 01:05
"Санкции не заставят умолкнуть!": Спикер Европарламента обиделся на запрет посещать Россию
01 мая 2021, 02:00
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих
01 мая 2021, 01:05
"Люди совершенно свободны": Попова разрешила ездить по России без ограничений
01 мая 2021, 02:00
Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 мая 2021, 01:05
Слова Лаврова вызвали настороженность в НАТО: "Нужен истребитель"
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 01:55
«Я не буду защищать США с оружием в руках»: химик Артём Оганов о возвращении в Россию...
01 мая 2021, 01:05
"Санкции не заставят умолкнуть!": Спикер Европарламента обиделся на запрет ...
01 мая 2021, 02:00
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингтона
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
24 апреля 2021, 17:45
Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.