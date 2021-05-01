Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ

Россия ранее ограничила въезд в страну для ряда граждан. В числе тех, кто попал под ограничения, оказался и докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Жак Мэр. Решение Москвы у политика вызвало удивление.

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Жак Мэр признался, что удивлён попаданием в "блэк-лист" России. В МИД ранее выдали перечень лиц, которым запрещено въезжать в нашу страну. В списке оказались, помимо докладчика ПАСЕ, ещё семеро - среди них председатель Европарламента Давид Сассоли, а также глава берлинской прокуратуры Йорг Раупах.

По словам Жака Мэра, на его работу данное решение Москвы не повлияет, но его эта мера удивляет. Он пояснил, что Совет Европы не принимал санкции против России.

"Это решение не меняет мой мандат", - сказал политик и добавил, что это не скажется на расследовании. Отметим, что Мэр является докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.

Ранее своё мнение по поводу запрета Москвы высказал европейский политик Давид Сассоли. Он заявил, что никакие "угрозы и санкции" не заставят его и его коллег замолчать.