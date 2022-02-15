Ограничения на въезд мигрантов - это начало: Демограф объяснил план правительства

Некоторые регионы ввели ограничения на въезд мигрантов, но это только начало, считает демограф Владимир Тимаков. Он объяснил план правительства.

Ряд регионов ограничил миграционный въезд. По мнению Владимира Тимакова, это решение губернаторы приняли после опредлеённых согласований на федеральном уровне.

По крайней мере, на федеральном уровне существуют силы, которые поддерживают такой подход и дали отмашку. Я понимаю, что полностью самодеятельными такие действия вряд ли могут быть. Думаю, идёт сейчас большое тестирование: насколько Россия сможет справляться без мигрантов в определённых отраслях экономики,

- объяснил свою позицию демограф в разговоре с Царьградом.

Эксперт указал и на другую сторону данной ситуации. Пока непонятно, какую реакцию подобные ограничения вызовут. Либеральные круги уже дали негативную оценку. В демократическом обществе начали обсуждение различных аспектов.

"Конечно, мы понимаем, что высокий уровень миграции создаёт угрозу национальной безопасности. То, что такие действия проводятся… Я надеюсь, они будут успешно тестированы, и миграция станет значительно более регулируемой на федеральном уровне", - заявил собеседник "Первого русского".