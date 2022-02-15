Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
Главная / Политика

Ограничения на въезд мигрантов - это начало: Демограф объяснил план правительства

15 февраля 2022, 23:55  •  90 • Политика
Некоторые регионы ввели ограничения на въезд мигрантов, но это только начало, считает демограф Владимир Тимаков. Он объяснил план правительства.
Ряд регионов ограничил миграционный въезд. По мнению Владимира Тимакова, это решение губернаторы приняли после опредлеённых согласований на федеральном уровне.
По крайней мере, на федеральном уровне существуют силы, которые поддерживают такой подход и дали отмашку. Я понимаю, что полностью самодеятельными такие действия вряд ли могут быть. Думаю, идёт сейчас большое тестирование: насколько Россия сможет справляться без мигрантов в определённых отраслях экономики,
- объяснил свою позицию демограф в разговоре с Царьградом.
Эксперт указал и на другую сторону данной ситуации. Пока непонятно, какую реакцию подобные ограничения вызовут. Либеральные круги уже дали негативную оценку. В демократическом обществе начали обсуждение различных аспектов.
"Конечно, мы понимаем, что высокий уровень миграции создаёт угрозу национальной безопасности. То, что такие действия проводятся… Я надеюсь, они будут успешно тестированы, и миграция станет значительно более регулируемой на федеральном уровне", - заявил собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


90
Источник
Похожие новости
15 февраля 2022, 19:50
Шойгу рассказали в Сирии, как русские нервировали НАТО
15 февраля 2022, 19:50
Навальный обворовал своих же почти на 3 млн? Борцу с режимом предъявили новые обвинения
15 февраля 2022, 22:10
Что русские думают о "вторжении" на Украину: "Не ситуация, а чья-то провокация"
15 февраля 2022, 22:10
"Сейчас проснётся Псаки": Захарова развенчала фейк главы МИД Британии о вторжении "под чужим флагом"
15 февраля 2022, 20:25
В ГД оценили возвращение российский войск после учений
15 февраля 2022, 22:10
"Донецк - це Украина!": Депутат Рады решил вернуть Донбасс кричалками
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 февраля 2022, 22:10
Что русские думают о "вторжении" на Украину: "Не ситуация, а чья-то пр...
15 февраля 2022, 22:10
"Сейчас проснётся Псаки": Захарова развенчала фейк главы МИД Британии о вто...
15 февраля 2022, 22:10
"Донецк - це Украина!": Депутат Рады решил вернуть Донбасс кричалками
15 февраля 2022, 22:10
"Проблема назрела и перезрела": Социолог указал на опасность ограничений дл...
15 февраля 2022, 23:20
Танцующие в темноте: Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2022, 08:55
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
12 февраля 2022, 17:45
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Украины
11 февраля 2022, 02:05
Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
11 февраля 2022, 13:10
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.