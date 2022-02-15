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Ограничения на въезд мигрантов - это начало: Демограф объяснил план правительства
15 февраля 2022, 23:55 • 90 • Политика
Некоторые регионы ввели ограничения на въезд мигрантов, но это только начало, считает демограф Владимир Тимаков. Он объяснил план правительства.
Ряд регионов ограничил миграционный въезд. По мнению Владимира Тимакова, это решение губернаторы приняли после опредлеённых согласований на федеральном уровне.
- объяснил свою позицию демограф в разговоре с Царьградом.
Эксперт указал и на другую сторону данной ситуации. Пока непонятно, какую реакцию подобные ограничения вызовут. Либеральные круги уже дали негативную оценку. В демократическом обществе начали обсуждение различных аспектов.
"Конечно, мы понимаем, что высокий уровень миграции создаёт угрозу национальной безопасности. То, что такие действия проводятся… Я надеюсь, они будут успешно тестированы, и миграция станет значительно более регулируемой на федеральном уровне", - заявил собеседник "Первого русского".
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