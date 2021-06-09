«Ограничения должны быть обоснованными и логичными»: в ГИБДД поддержали идею снижения скорости до 30 км/ч внутри городов

ГИБДД России поддерживает инициативу по снижению скоростного лимита внутри городов и населённых пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. При этом он подчеркнул, что вопрос о снижении скоростного лимита должен решаться индивидуально для каждой улицы. В мае тема снижения скорости до 30 км/ч на улицах городов обсуждалась на VI Глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая проводится по инициативе ООН. И тогда же Центр организации дорожного движения Москвы объявил сбор предложений по изменению скоростных режимов на дорогах столицы. По мнению экспертов, для реализации инициативы необходимо провести инспекцию дорожной сети российских городов.

Госавтоинспекция МВД России поддерживает международную инициативу о снижении скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. В то же время он отметил, что решения должны быть индивидуальными и обоснованными.

«Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», — сказал Митрошин, чьи слова приводит ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что ГИБДД занимается лишь контролем за соблюдением законов на автомагистралях, тогда как полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас всё равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — пояснил Митрошин.

В середине мая прошла шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, на которой обсуждался вопрос снижения скорости до 30 км/ч на улицах городов, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты и ходят в школу дети. В столичном ГИБДД отметили, что подобный скоростной лимит уже действует в центре Лондона и Берлина, а в 2022 году эта практика распространится на Париж и города Испании.

«Такая скорость важна в первую очередь для детей, которые являются самой уязвимой категорией. Каждый день в мире дороги уносят жизни трёх тысяч детей и подростков. На скорости 30 км/час шанс выжить ещё есть, при 80 — нет», — пояснили в Госавтоинспекции.

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В Центре организации дорожного движения правительства Москвы также опубликовали пост в поддержку снижения скоростного лимита на улицах городов.

«Я поддерживаю скорость 30 км/ч на улицах, где люди живут, работают и гуляют», — говорится в сообщении ЦОДД.

Вдобавок, ещё в начале мая центр организации дорожного движения Москвы объявил сбор предложений по изменению скоростных режимов на дорогах столицы. Было отмечено, что превышение скорости — причина более четверти всех аварий со смертельным исходом (в 2020 году из-за нарушений скоростного режима погибли 140 человек, трое детей пострадали).

«При этом во многих развитых мировых мегаполисах, где население больше 10 млн, нет такого нештрафуемого лимита в +20 км/ч, как у нас, там + 3-5 км/ч», — указывали в столичном Центре организации дорожного движения.

Согласно опросу, который провёл портал о продажах автомашин Drom.ru в декабре 2020 года, подавляющее большинство граждан РФ поддержали сохранение для водителей нештрафуемого порога в 20 км/ч. В исследовании приняли участие 24,5 тысячи автолюбителей из 45 регионов страны — им надо было ответить на вопрос «Вы поддерживаете сохранение нештрафуемого порога в 20 км/ч?».

«По его результатам 86% респондентов ответили положительно. Вариант «однозначно да» выбрало 75% россиян, а «скорее, да» — 11%. За снижение порога выступило в общей сложности 14% опрошенных («однозначно нет» — 8%, «скорее, нет» — 6%)», — сказала РИА Новости пресс-секретарь портала Drom.ru Елизавета Олофинская.

«Реализовать инициативу достаточно легко»

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что инициативу по снижению скоростного лимита на улицах внутри городов реализовать «достаточно легко».

«По нашим законам это вправе сделать региональные власти по согласованию с ГИБДД, тем более, что речь идёт не о всех улицах, а о конкретных, где реальность есть опасность сбить пешеходы. В случае с Москвой это улицы в пределах Бульварного кольца, может быть, некоторые улицы в пределах Садового кольца. Надо понимать, что, например, в пределах Садового кольца средняя скорость 26 км/ч, поэтому снижение до 30 км/ч ничего не изменит принципиально, просто некие законные рамки поставит. Все исследования (и наши, и заграничные) показывают, что если сбивают пешехода на скорости до 50 км/ч, то у него есть все шансы выжить», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр добавил, что для установления новых скоростных лимитов необходимо ещё раз провести инспекцию и ограничить скорость там, где это необходимо.

«В 99,9% водители адекватно оценивают скорость на сложных участках дороги внутри городов, где кривые улицы, узкие, где невозможно развить большую скорость, где пешеходные переходов — гоняющих людей я там, честно говоря, не вижу. Сегодня я там вижу знаки, ограничивающие скорость: и 20 км/ч, как мы знаем, когда рядом находятся школы, детские сады, больницы, и лежачие полицейские», — пояснил он в беседе с RT.