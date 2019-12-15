Ограничения без исключений: к чему могут привести санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо

Россия не отказывается от проекта перепрофилирования иранского ядерного завода в Фордо в исследовательский центр, однако ставит его в режим ожидания. Об этом заявили в российском МИД, отметив, что вокруг объекта сложилась «новая ситуация». 15 декабря США возобновили санкции против этого завода, который раньше находился в списке исключений. При этом российская сторона с ноября не проводит работы по перепрофилированию, поскольку иранские власти возобновили процесс обогащения урана в ответ на выход США из ядерной сделки. По мнению экспертов, Вашингтон может ввести ограничительные меры и против российского сектора атомной энергетики, поскольку Москва не отказалась от сотрудничества с Тереганом в Фордо, а лишь приостановила его.

В МИД России заявили, что российская сторона переводит в режим ожидания проект по перепрофилированию иранского ядерного объекта в Фордо в связи с «новой ситуацией». Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Ситуация по большому счёту новая. Приверженность реализации проекта осталась. Просто сейчас мы несколько меняем график его осуществления. Но несколько — это тоже понятие растяжимое», — сказал он агентству РИА Новости.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства призвал американских партнёров отказаться от использования антииранских санкций в качестве «крючка, на котором они всех держат и заставляют нервничать и затрудняют планирование». Рябков подчеркнул, что Вашингтону необходимо пояснить, каких проектов не коснутся рестрикции США.

«Среди них, на наш взгляд, обязательно должен быть проект «Фордо», его нужно вернуть в этот список. Тогда это стало бы проявлением ответственного подхода. При этом он возможен независимо от того, какие политические решения администрация Трампа приняла в 2018 году и какую политику максимального или любого иного давления она сейчас декларирует и проводит в отношении Ирана. Одно с другим совместимо», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, российская сторона будет пытаться объяснить Вашингтону «внутреннюю противоречивость» практических действий США «на фоне заявлений о том, что их главная забота — исключить возможности для продвижения Ирана к обладанию ядерно-оружейными технологиями».

Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства сделал на фоне сообщений о том, что Вашингтон возобновляет санкции против иранского ядерного объекта, который до этого находился в списке санкционных исключений.

В ноябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона намерена вновь ввести рестрикции в отношении объекта в Фордо с 15 декабря. По его словам, это ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана.

В российском МИД осудили намерение американской стороны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные решения — очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и к решениям Совета Безопасности ООН», — указывается в сообщении.

Иранский ядерный объект «Фордо»

AFP

© Atomic Energy Organization of Iran

В МИД подчеркнули, что действия Тегерана по приостановке добровольных обязательств в рамках СВПД, включая возобновление обогатительных работ на объекте в Фордо, являются ответной реакцией на «бездумную политическую кампанию, развязанную США» против ядерной сделки.

«Все работы по приостановке осуществляются Ираном под постоянным контролем МАГАТЭ и технически полностью обратимы. Более того, по информации агентства, приостановка не затронула те каскады на «Фордо», которые подлежат реконфигурации», — добавили в ведомстве.

Напомним, в мае 2018 года Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Вместе с тем США объявили о возвращении жёсткого санкционного режима в отношении иранской республики. В ноябре текущего года Тегеран начал обогащение урана на объекте «Фордо». При этом власти Ирана подчёркивали, что это не нарушает условий СВПД, а, наоборот, соответствует его статьям 26 и 36. Эти пункты разрешают Ирану рассматривать факты повторного введения санкций как основание для прекращения своих обязательств по сделке «полностью или частично».

«Хотят убить двух зайцев»

Стоит отметить, что вопрос дальнейшей работы «Фордо» по обогащению урана был одним из ключевых при подписании СВПД. Тегеран согласился перепрофилировать объект в исследовательский центр, а Россия пообещала помочь в реализации этой части договорённостей.

С 2017 года специалисты российской топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ вели работы по проекту, цель которого — модифицировать два каскада газовых центрифуг, чтобы сделать возможным производство стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. В компании отмечали, что работы велись в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий.

Однако в начале декабря в ТВЭЛ сообщили, что Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо.

«6 ноября 2019 года, в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД, на два каскада газовых центрифуг на объекте «Фордо», которые находятся в том же зале, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана. Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ», — говорится в заявлении.

В компании также добавили, что для возобновления работ необходимо «остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования».

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, санкции против «Фордо» могут затронуть и российскую сторону, учитывая, что РФ не полностью отказалась от проекта, а только приостановила его.

«США хотят убить двух зайцев — одновременно спровоцировать Иран на односторонний выход из СВПД и иметь возможность ввести дополнительные санкции, в том числе и против российских компаний, которые занимаются атомной энергетикой. Они могут подразумевать любые ограничения, вплоть до рестрикций в отношении тех фирм, которые сотрудничают с российскими компаниями, занимающимися атомной энергетикой», — спрогнозировал аналитик в беседе с RT.

Здание Капитолия в Вашингтоне

Reuters

© Loren Elliott

Вашингтон при этом не волнует, что Россия помогала Ирану перепрофилировать завод в Фордо в рамках СВПД, подчеркнул Брутер.

«Белый дом будет аргументировать введение санкций тем, что сотрудничество России с Ираном угрожает безопасности США. На самом деле, это, конечно, не так, но Белому дому нужен повод, не более того», — заявил эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Санкции могут затронуть и российские компании, которые поставляют оборудование на иранский завод и осуществляют сотрудничество с этим предприятием», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом он подчеркнул, что возобновление санкций против «Фордо» — «беззаконные действия американской стороны и нарушение норм международного права».

«Это попытка распространить американские законы на остальное международное сообщество, придать им экстерриториальный характер», — констатировал аналитик.

«Не имеет права требовать пересмотра»

Как отмечают эксперты, Вашингтон ужесточает санкционную политику в отношении Ирана, «прикрываясь» заявлениями о нежелании Тегерана идти на переговоры по новому соглашению взамен СВПД. При этом, по словам аналитиков, в ИРИ осознают, что США хотят заключить сделку на условиях, выгодных только американской стороне.

Накануне американский сенатор Линдси Грэм выступил с инициативой поменять Совместный всеобъемлющий план действий на «региональное соглашение».

«Нужно заменить этот плохой договор с Ираном — СВПД — на тот, что лучше, с которым бы согласились в регионе. Силы в регионе тоже должны говорить друг с другом», — цитирует РИА Новости заявление Грэма.

По словам сенатора, такой договор был бы «хорошей альтернативой» — он предполагал бы, что региональные государства «могут обладать ядерной энергетикой», но «топливо должно завозиться из-за рубежа, чтобы ни у кого не было возможностей создать бомбу».

В июне о необходимости заключить новую ядерную сделку с Ираном заявил в интервью газете Rheinische Post Помпео. Тогда он даже обещал, что одним из её условий будет снятие антииранских санкций, ранее введённых Дональдом Трампом.

«Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру», — сказал госсекретарь.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Yuri Gripas

Однако менее чем через месяц Трамп заявил, что Тегеран не идёт на переговоры по новой ядерной сделке.

По мнению Брутера, инициативы американской стороны по созданию нового соглашению заведомо неосуществимы, поскольку не удовлетворяют интересам Тегерана.

«Чтобы разработать такой договор, нужно согласие всех сторон. Это сложный процесс, учитывая уровень недоверия. Ведь придётся отменять предыдущий вариант и обговаривать новые принципы, а прийти к консенсусу тут будет невозможно. Ведь Вашингтон хочет, чтобы соглашение было составлено на их условиях. США в итоге навяжут столько механизмов контроля, на которые никто не согласится», — отметил Брутер.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что американская сторона «не имеет права требовать пересмотра сделки в одностороннем порядке».

«Это желание одного Вашингтона, которое не соответствует ситуации и принципам международного права», — заявил Брутер.

Это мнение разделяет и Батюк. По его словам, «непонятно», почему Иран не имеет права заниматься «научно-конструкторскими работами в ядерной сфере», когда это «позволено» делать Израилю.

«Инициативы Грэма и Помпео направлены на то, чтобы наложить на Иран дополнительные обязательства. Естественно, Тегеран на это никогда не согласится», — отметил Батюк.

При этом, как отмечает аналитик, Белый дом продолжит ужесточать санкции против иранской республики.

«Вашингтон будет и дальше предпринимать попытки сделать санкции экстерриториальными, наложить ограничения на китайские, российские и европейские компании, которые сотрудничают с Ираном. Безусловно, подобные действия США не способствуют укреплению стабильности и мира на Ближнем Востоке», — заключил Батюк.