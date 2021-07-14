Ограничение свободы и лишение прав: блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за массовое ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за массовое ДТП, в котором тяжело пострадала женщина. 25-летнего блогера также на три года лишили водительских прав. Обе стороны заявили RT, что удовлетворены приговором. Адвокат Била поблагодарил потерпевшую за то, что она не требовала для обвиняемого лишения свободы. В то же время с некоторыми участниками ДТП блогеру договориться не удалось. В свою очередь, прокуратура Москвы готовит апелляционное представление на приговор.

Пресненский суд Москвы вынес решение по делу блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), который спровоцировал массовое ДТП в апреле этого года. 25-летнего подсудимого приговорили к двум годам ограничения свободы. Напомним, Билу грозило лишение свободы на срок до двух лет.

Три года без водительских прав

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Эдуард Биль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку. — RT), ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», — сообщили RT пресс-службе Пресненского суда Москвы.

В течение следующих двух лет блогеру нельзя покидать дом с 20:00 до 08:00 часов, выезжать за пределы Москвы и Московской области и менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Кроме того, суд на три года лишил Била водительских прав.

Таким образом, суд назначил блогеру наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение.

Пока приговор не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры. До этого момента будет действовать мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Потерпевшая сторона считает приговор обоснованным и справедливым.

«Нам сегодня вручён приговор Пресненского районного суда, в ближайшее время мы с Марией (официально признана пострадавшей в ДТП. — RT) встретимся, изучим данный приговор. У нас на это есть десять дней — чтобы решить, будем мы обжаловать или не будем. На первый взгляд, приговор законный, обоснованный и справедливый», — сказал в беседе с RT адвокат потерпевшей Андрей Князев.

При этом прокуратура готовит апелляционное представление на приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Людмилу Нефёдову.

«Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля», — подчеркнула она.

«Я испортил себе жизнь»

В свою очередь, адвокат обвиняемого поблагодарил потерпевшую Марию Артёмову за то, что она не просила для Била наказания в виде лишения свободы.

«Мы довольны тем, что из судебного процесса не сделали шоу, и тем, что нам удалось примириться с потерпевшей. За это прежде всего спасибо ей, её супругу и их адвокату, нам удалось наладить конструктивный диалог. Эдуард изначально был настроен на то, чтобы примириться с потерпевшей. Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — заявил RT адвокат Сергей Жорин.

Сам Эдвард Бил также остался доволен решением суда, хотя до заседания он сообщил журналистам, что ожидает условного приговора.

«Многие будут недовольны, скорее всего, подумают о том, что нужен был реальный срок и так далее. Но, я думаю, никому легче бы не было, если бы это был реальный срок, — ни потерпевшей, ни моей семье», — заявил блогер журналистам после оглашения приговора.

Он также обратился к своим слушателям и призвал их не повторять его ошибок.

«Мне 25, я всё ещё молодой, всё ещё впереди. Не совершайте этих ошибок, ребята. По сути, я испортил себе жизнь уже, испортил себе карьеру, но никогда не поздно реабилитировать её и сделать ещё что-то лучше и круче», — приводит его слова Life.ru.

ДТП в центре Москвы произошло 1 апреля. Как установил суд, Эдвард Бил за рулём Audi RS 6 на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в автомобиль Volkswagen Polo. В этот момент он записывал видео. За рулём находилась Мария Артёмова.

Её госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, разрывами внутренних органов, открытыми переломами ног и переломом таза. Женщина до сих пор находится в больнице. В ДТП пострадали ещё четыре машины.

Ранее Эдвард Бил заявил, что полностью выплатил компенсацию Артёмовой, в связи с чем её адвокат направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон. Однако Пресненский суд отказался прекратить дело.

14 июля Эдвард Бил заявил журналистам, что некоторые участники ДТП стали требовать слишком большие компенсации.

«Я сказал: «Ребята, давайте я вам сделаю за свой счёт машины, тем, у кого тотал, я куплю новую такую же машину такого же года». Они сказали: «Так, давайте нам всё это деньгами, не надо нам чинить. И сверху ещё за моральный ущерб». Условно говоря, они начали борзеть», — заявил он.

Блогер считает, что другие участники ДТП начали менять договорённости после того, как узнали, какую сумму в качестве компенсации получила Мария Артёмова.

Его адвокат Сергей Жорин заявил, что с некоторыми участниками ДТП удалось договориться — Бил возместил им имущественный и моральный вред. Другие участники аварии сначала согласились на компенсации, однако затем стали требовать больше, добавил он.

«Есть люди, участники ДТП, с которыми мы сначала договорились о возмещении в разумных рамках, но потом они стали просить больше. Вероятно, споры с ними будут решены в судебном порядке — у них сохраняется право обращаться в суд», — отметил адвокат.