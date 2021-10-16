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Ограничение скорости и запрет на обгон слева: Минтранс и МВД разработали ПДД для электросамокатов

16 октября 2021, 14:15  •  93 • В России
МВД и Министерство транспорта России предложили внести изменения в правила дорожного движения, регламентирующие передвижение на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно поправкам, максимальная скорость для подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч. Также СИМ предлагается запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут подчиняться сигналам регулировщика для пешеходов.
 
АГН «Москва»
 

МВД и Министерство транспорта России разработали поправки в правила дорожного движения, регламентирующие ПДД для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления российского правительства.

Согласно предложениям ведомств, максимальную скорость для подобных средств передвижения предлагается ограничить 25 км/ч.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами, — 35 килограммами», — говорится в проекте постановления правительства.

Также, согласно инициативе, дети до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, однако только в сопровождении взрослых.

Лица старше 14 лет в случае принятия поправок смогут ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при условии, что в данном месте нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на самой дороге действует ограничение скорости 60 км/ч.

При этом по мнению авторов инициативы, для СИМ должен действовать запрет на обгон или объезд транспортных средств с левой стороны, а водители средств индивидуальной мобильности должны подчиняться сигналам регулировщика для пешеходов.

Вместе с тем МВД и Минтранс разработали определение для СИМ.

«Средство индивидуальной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)», — говорится в документе.

  • АГН «Москва»

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT подчеркнул важность подобных нововведений, напомнив, что о необходимость их принятия была отмечена около года назад.

«Понятно, что надо вносить. Угрозу они (водители СИМ. — RT) для себя в первую очередь представляют. Потому что правил для них нет, и многие люди считают, что нет и не надо. Сел и поехал, не надо учиться. Они в первую очередь сами бьются, а потом страдают и люди», — отметил он.

Эксперт напомнил о случаях смертельных ДТП с электросамокатами. По данным МВД, за первые семь месяцев 2021 года в результате таких инцидентов погибли восемь человек, ещё 275 пострадали.

«Правила, конечно, нужны, где было бы прописано, кому и на каких самокатах можно ездить», — заключил эксперт.

В начале сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения.

«Я смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, ещё и с детьми маленькими», — заявлял министр.

В России за последний год неоднократно высказывалось мнение об опасности электросамокатов и необходимости законодательного регулирования их использования. Меры обсуждались на фоне участившихся ДТП с участием подобных средств передвижения.

Так, в начале июня в МВД сообщали, что Минтранс занимается разработкой законопроекта, который определит правовой статус электросамокатов и других СИМ.

Кроме того, в июне власти Москвы сообщили о намерении принять меры по регулированию езды на электросамокатах. 

Как отмечал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столице наблюдался «яркий всплеск малой мобильности», на фоне которого увеличилось число дорожно-транспортных происшествий.

В частности, по его словам, в случае использования СИМ на проезжей части следить за соблюдением им ПДД должна государственная автоинспекция. Кроме того, электросамокаты не должны превышать скорость движения пешеходного потока в случае передвижения «в одной плоскости» с людьми.

Кроме того, он уточнил, что столичные власти договорились с основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, о введении ограничений в специальных зонах сниженной скорости.

Напомним, в мае солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после падения с электросамоката. Мужчине провели трепанацию черепа после кровоизлияния в мозг. Через некотрое время артист пришёл в сознание.

В конце мая в Петербурге мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину — пострадавшая получила серьёзные ранения, после чего Следственный комитет завёл уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

1 июня в Санкт-Петербурге молодой человек наехал на электросамокате на четырёхлетнего ребёнка, мальчик получил травмы.

В июне Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер по регламентации использования электросамокатов. В ведомстве также подчёркивали, что СИМ являются источником повышенной опасности.

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