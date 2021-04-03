Ограничение на выход из дома и запрет на вождение: суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП

Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, который является подозреваемым по делу о массовом ДТП в центре Москвы. На два месяца блогеру запрещено, в частности, выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 08:00, водить машину и пользоваться интернетом. Защита пострадавших в ДТП считает, что назначенная Билу мера пресечения слишком мягкая. По словам юристов, пострадавшая в аварии с участием блогера женщина находится в коме.

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, которого подозревают в провоцировании массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

На срок до 1 июня 2021 года Эдуарду Билю (настоящее имя блогера) запрещено выходить за пределы жилого помещения в промежуток в 20:00 до 08:00, общаться с участниками судопроизводства без разрешения следователя, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе через интернет.

Также запрещается общение в сети или при помощи любых других средств связи, пребывание и участие в массовых мероприятиях и управление автомобилем или другим транспортом.

Суд избрал меру пресечения по делу о ДТП

Защита пострадавшей в ДТП с участием блогера не согласилась с выбранной мерой пресечения.

«Мы недовольны этой мерой пресечения. Мы считаем, что это вызов обществу — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?» — приводит ТАСС слова адвоката пострадавшей стороны Андрея Князева.

Вместе с тем юрист выразил надежду, что подозреваемый понесёт наказание. По словам адвоката, он не увидел у блогера чувства раскаяния за содеянное.

«Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката», — добавил Князев.

При этом сообщается, что муж пострадавшей в ДТП женщины пока не готов обсуждать материальную компенсацию ущерба. ТАСС сообщает со ссылкой на юристов, что супругу «ничего не нужно, он хочет, чтобы всё было по закону».

В ходе заседания суда Князев также рассказал, что пострадавшая в аварии женщина по-прежнему находится в коме. Адвокат также поднял вопрос о статусе участников дела.

«Я не понимаю, почему по делу официально никто не признан потерпевшим, несмотря на то что в аварии участвовало пять машин. Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы добиться соответствующих процессуальных решений», — цитирует юриста ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что виновник ДТП должен понести заслуженное наказание. Он также обратил внимание на множество нарушений ПДД, числящихся за блогером.

«Хочу обратить внимание на то, что этот человек до данной аварии многократно допускал нарушения правил дорожного движения, и мы не знали, какие меры после этого к нему применялись. А ведь жертвой подобного водителя может стать любой», — заключил Князев.

Напомним, что в четверг, 1 апреля, в районе дома 13/21 на Смоленской площади в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. Согласно опубликованной Департаментом транспорта видеозаписи аварии, водитель автомобиля Audi, двигаясь по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Polo. После этого в первые две машины врезались ещё три автомобиля.

За рулём VW Polo находилась женщина, которая получила серьёзные травмы, её доставили в реанимацию. Вскоре после ДТП в СМИ появились публикации о её смерти, но Дептранс опроверг эти сведения. На месте аварии образовалась крупная пробка.

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По мере развития ситуации стало известно, что в салоне вылетевшей на встречную полосу Audi находился Эдвард Бил, который ведёт блог на платформе YouTube. На его канал подписаны 4,3 млн человек. Основная масса опубликованных на нём роликов посвящена розыгрышам. На некоторых записях демонстрируется агрессивное вождение на дорогах общего пользования и нарушение ПДД.

Департамент транспорта сообщил, что за попавшим в аварию Audi числится более 400 штрафов, выписанных с начала 2021 года. Наряду с этим в ведомстве рассказали, что автомобиль ездил с подложными номерами. После обнародования это информации в Дептрансе высказали мнение, что предполагаемый виновник аварии должен быть арестован.

Впоследствии ситуацию прокомментировал заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов. Он уточнил, что выписанных на Audi штрафов насчитывается более 550, причём свыше 20 из них касаются превышения скорости на величину 80 и более км/ч. Ликсутов также попросил прокурора Москвы взять дело об аварии под личный контроль.

Впоследствии Била задержали на 48 часов. По данным СМИ, запрещённых веществ в крови блогера не обнаружено.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).