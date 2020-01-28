Ограничение на въезд: приём групп туристов из КНР в РФ приостановлен из-за коронавируса

Российские туроператоры временно приостановили приём организованных групп из Китая. Ранее Пекин ограничил выезд своих туристов после вспышки коронавируса. В ряде российских регионов, граничащих с Китаем, введены дополнительные меры контроля. Тем временем власти КНР рассказали о принципах передачи новой инфекции от человека к человеку.

Туроператоры временно приостановили приём организованных групп туристов из Китая, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По словам вице-президента организации Юрия Барзыкина, решение принято из соображений борьбы с распространением нового типа коронавируса. По предварительным оценкам, режим продлится «до нормализации ситуации», которую в РСТ ожидают увидеть к концу февраля.

«Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок ещё с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях», — сказал Барзыкин. Его слова приводит РИА Новости.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) обратили внимание на решение властей КНР и отметили, что необходимости отказываться от приёма китайских туристов нет.

AFP

© Hector RETAMAL

«В самом Китае уже с конца прошлой недели запрещено отправлять организованные группы. Когда Китай ввёл ограничения на внутренний и выездной туризм, то это в первую очередь коснулось выездных групп», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В АТОР добавили, что россияне, выбирающие другие направления взамен купленных ими ранее путёвок в Китай, предпочитают Кубу, ОАЭ и Турцию.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Китай сообщил о распространении нового коронавируса, получившего обозначение 2019-nCoV. Вспышка заболевания началась в городе Ухань в провинции Хубэй, после чего вирус распространился по территории КНР и ряда других стран.

О наличии заболевших сообщается в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и Малайзии.

Примечательно, что один из новых заболевших в Японии не посещал китайский город Ухань, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. По информации ведомства, речь идёт о японце-водителе, который возил на автобусе группы китайских туристов из Ухани.

Согласно последним данным, общее число заболевших коронавирусом нового типа достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Власти КНР уточнили, что 2019-nCoV чаще всего передаётся воздушно-капельным путём, однако есть вероятность заразиться через прикосновение. Член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван призвал носить маски и сократить контакты на близком расстоянии, чтобы избежать инфицирования.

«Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус», — приводит его слова РИА Новости.

Синван отметил, что на самом раннем этапе болезнь проявляется повышенной температурой, слабостью и кашлем.

«У тяжело больных может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности, состояние может усугубиться, если есть другие заболевания», — добавил он.

Эксперт пояснил, что на лечение заразившегося новым вирусом пациента требуется около одной недели, если болезнь проходит в легкой форме. В случае тяжёлой формы потребуется две недели и более.

По информации посольства России в КНР, в эпицентре заражения новым вирусом, китайской провинции Хубэй, находятся более 150 россиян.

«По данным посольства на 12:00 по местному времени, 28 января (07:00 мск), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 158 человек, из них 113 — в городе Ухань», — говорится на сайте дипмисссии.

В интервью RT руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил мнение, что на начальном этапе власти Китая действовали достаточно медленно, а больных не следовало направлять в обычную клинику. Вместе с тем, по мнению эксперта, позднее ситуация изменилась.

«Судя по происходящему в Китае, могу сказать, что страна отлично справляется — там закрывают границы между провинциями, закрывают города, в которых распространился вирус, и людям сложно пройти через эти кордоны», — сказал Волчков.

По его мнению, если коронавирус удастся изолировать в Китае, другие страны будут в безопасности. Эксперт также предостерёг от второй волны коронавируса, против которой следует принять все превентивные меры. Кроме того, он рассказал о процессе работы российских учёных над вакциной.

«Мы сейчас налаживаем этот процесс, и в зависимости от сложности обстановки мы сможем выпустить вакцину и за три месяца. Если не реагировать на ситуацию, человечество столкнётся с крайне негативными последствиями. Так что нужно действовать. У нас для этого есть всё необходимое», — заключил Волчков.

Специальные меры в России

На территории России заражённых новым типом коронавируса по-прежнему не обнаружено, сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, за период мониторинга у более чем 100 человек нашли признаки острых респираторных вирусных инфекций, однако ни у кого из них не выявлен вирус 2019-nCoV.

«У 13 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 — грипп А, девять — грипп В, три — парагрипп, в двух случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших — микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — констатировали в Роспотребнадзоре.

В ряде граничащих с Китаем российских регионов введены специальные меры, призванные не допустить заражения новым типом коронавируса.

Правительство Амурской области сообщило, что все туроператоры региона приостановили продажу путёвок в КНР. Несколько ближайших туров, которые должны были состояться в начале февраля, отменены. Туристам вернут потраченные средства.

Кроме того, из граничащего с Благовещенском китайского города Хэйхэ возвращаются жители России. Ранее власти региона ввели специальные меры на границе, поэтому для граждан РФ был организован временный коридор.

Российские граждане возвращаются в Амурскую область через временный транспортный коридор

© Правительство Амурской области

По предварительным данным, им воспользовались более 200 человек. На сайте правительства области говорится, что все въехавшие прошли двойной тепловизионный контроль, призраков инфекционных заболеваний у них не выявлено.

Кроме того, на 15 пунктах пропуска через государственную границу в Приморье введены повышенные меры эпидемиологической защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что сотрудники пунктов, таможенники и врачи обеспечены масками и перчатками. Все въезжающие с территории Китая проходят через двойной термометрический контроль: температуру измеряют у людей как внутри транспорта, так и в общем потоке, пока они проходят по помещениям.

В дополнение к этому Роструд призвал работодателей учитывать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в КНР при планировании командировок.

«Целесообразно учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Китае и рекомендации компетентных органов власти воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Помимо прочего, о мерах по предупреждению распространения коронавируса на ряде направлений сообщили в РЖД.

«На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия», — сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что в вокзальных помещениях проводятся дезинфекция моющими составами, ревизия вентиляционных систем и регулярное проветривание.

Из сообщения компании следует, что на вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сформирован оперативный штаб для мониторинга ситуации по коронавирусу.

«Берём под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов​​​. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра», — сказал Собянин.