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Ограничение на въезд: приём групп туристов из КНР в РФ приостановлен из-за коронавируса
28 января 2020, 19:09 • 68 • В России
Российские туроператоры временно приостановили приём организованных групп из Китая. Ранее Пекин ограничил выезд своих туристов после вспышки коронавируса. В ряде российских регионов, граничащих с Китаем, введены дополнительные меры контроля. Тем временем власти КНР рассказали о принципах передачи новой инфекции от человека к человеку.
РИА Новости © Кирилл Каллиников
Туроператоры временно приостановили приём организованных групп туристов из Китая, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
По словам вице-президента организации Юрия Барзыкина, решение принято из соображений борьбы с распространением нового типа коронавируса. По предварительным оценкам, режим продлится «до нормализации ситуации», которую в РСТ ожидают увидеть к концу февраля.
«Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок ещё с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях», — сказал Барзыкин. Его слова приводит РИА Новости.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) обратили внимание на решение властей КНР и отметили, что необходимости отказываться от приёма китайских туристов нет.
«В самом Китае уже с конца прошлой недели запрещено отправлять организованные группы. Когда Китай ввёл ограничения на внутренний и выездной туризм, то это в первую очередь коснулось выездных групп», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР добавили, что россияне, выбирающие другие направления взамен купленных ими ранее путёвок в Китай, предпочитают Кубу, ОАЭ и Турцию.
Напомним, что в конце декабря 2019 года Китай сообщил о распространении нового коронавируса, получившего обозначение 2019-nCoV. Вспышка заболевания началась в городе Ухань в провинции Хубэй, после чего вирус распространился по территории КНР и ряда других стран.
О наличии заболевших сообщается в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и Малайзии.
Примечательно, что один из новых заболевших в Японии не посещал китайский город Ухань, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. По информации ведомства, речь идёт о японце-водителе, который возил на автобусе группы китайских туристов из Ухани.
Согласно последним данным, общее число заболевших коронавирусом нового типа достигло 4515 человек, из них 106 скончались.
Власти КНР уточнили, что 2019-nCoV чаще всего передаётся воздушно-капельным путём, однако есть вероятность заразиться через прикосновение. Член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван призвал носить маски и сократить контакты на близком расстоянии, чтобы избежать инфицирования.
«Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус», — приводит его слова РИА Новости.
Синван отметил, что на самом раннем этапе болезнь проявляется повышенной температурой, слабостью и кашлем.
«У тяжело больных может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности, состояние может усугубиться, если есть другие заболевания», — добавил он.
Эксперт пояснил, что на лечение заразившегося новым вирусом пациента требуется около одной недели, если болезнь проходит в легкой форме. В случае тяжёлой формы потребуется две недели и более.
По информации посольства России в КНР, в эпицентре заражения новым вирусом, китайской провинции Хубэй, находятся более 150 россиян.
«По данным посольства на 12:00 по местному времени, 28 января (07:00 мск), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 158 человек, из них 113 — в городе Ухань», — говорится на сайте дипмисссии.
В интервью RT руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил мнение, что на начальном этапе власти Китая действовали достаточно медленно, а больных не следовало направлять в обычную клинику. Вместе с тем, по мнению эксперта, позднее ситуация изменилась.
По его мнению, если коронавирус удастся изолировать в Китае, другие страны будут в безопасности. Эксперт также предостерёг от второй волны коронавируса, против которой следует принять все превентивные меры. Кроме того, он рассказал о процессе работы российских учёных над вакциной.
«Мы сейчас налаживаем этот процесс, и в зависимости от сложности обстановки мы сможем выпустить вакцину и за три месяца. Если не реагировать на ситуацию, человечество столкнётся с крайне негативными последствиями. Так что нужно действовать. У нас для этого есть всё необходимое», — заключил Волчков.
Специальные меры в России
На территории России заражённых новым типом коронавируса по-прежнему не обнаружено, сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, за период мониторинга у более чем 100 человек нашли признаки острых респираторных вирусных инфекций, однако ни у кого из них не выявлен вирус 2019-nCoV.
В ряде граничащих с Китаем российских регионов введены специальные меры, призванные не допустить заражения новым типом коронавируса.
Правительство Амурской области сообщило, что все туроператоры региона приостановили продажу путёвок в КНР. Несколько ближайших туров, которые должны были состояться в начале февраля, отменены. Туристам вернут потраченные средства.
Кроме того, из граничащего с Благовещенском китайского города Хэйхэ возвращаются жители России. Ранее власти региона ввели специальные меры на границе, поэтому для граждан РФ был организован временный коридор.
По предварительным данным, им воспользовались более 200 человек. На сайте правительства области говорится, что все въехавшие прошли двойной тепловизионный контроль, призраков инфекционных заболеваний у них не выявлено.
Кроме того, на 15 пунктах пропуска через государственную границу в Приморье введены повышенные меры эпидемиологической защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Отмечается, что сотрудники пунктов, таможенники и врачи обеспечены масками и перчатками. Все въезжающие с территории Китая проходят через двойной термометрический контроль: температуру измеряют у людей как внутри транспорта, так и в общем потоке, пока они проходят по помещениям.
В дополнение к этому Роструд призвал работодателей учитывать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в КНР при планировании командировок.
«Целесообразно учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Китае и рекомендации компетентных органов власти воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Помимо прочего, о мерах по предупреждению распространения коронавируса на ряде направлений сообщили в РЖД.
Отмечается, что в вокзальных помещениях проводятся дезинфекция моющими составами, ревизия вентиляционных систем и регулярное проветривание.
Из сообщения компании следует, что на вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.
Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сформирован оперативный штаб для мониторинга ситуации по коронавирусу.
«Берём под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра», — сказал Собянин.
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