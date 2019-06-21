«Оградить общество от наркоагрессии»: в МВД высказали свою позицию по уголовным делам за покупку антидепрессантов

В МВД считают, что не стоит менять законодательство, которое позволяет привлекать граждан к ответственности по «наркотическим» статьям за покупку так называемых производных запрещённых веществ. В ведомстве отметили, что существующие нормы помогают «оградить государство и общество от наркоагрессии» и противостоять современным вызовам и угрозам наркопреступности. RT запросил комментарий МВД в связи с возбуждением сразу нескольких дел за покупку антидепрессантов на основе бупропиона, которые до 2016 года свободно продавались в России. Затем производитель не стал продлевать лицензию, однако в список запрещённых средств бупропион не попал. Теперь же правоохранители считают его производным эфедрона, оборот которого в РФ преследуется по закону.

Весной 2019 года россиян начали привлекать к уголовной ответственности за приобретение не запрещённых к обороту антидепрессантов на основе бупропиона. Тем, кто заказывал препарат в заграничных аптеках, вменяют контрабанду наркотиков (229.1 УК РФ), а если покупка совершалась в России — привлекают по статье о незаконном обороте наркотиков (228 УК РФ).

Таким образом, за приобретение таблеток, которые во всём мире используются для лечения ментальных расстройств и борьбы с курением, гражданам РФ грозит до 20 лет тюрьмы.

Дело Беляевой

Об одном из первых подобных случаев стало известно в апреле 2019 года. Тогда МВД возбудило уголовное дело против жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, страдающей шизотипическим расстройством личности.

Как сообщал RT, на Беляеву завели уголовное дело по по ч. 3 ст. 229.1 УК после того, как она заказала в Польше рекомендованный её врачом антидепрессант Elontril, в состав которого входит бупропион. В списке запрещённых к ввозу веществ и сами таблетки, и бупропион не значились. Однако в ходе экспертизы было установлено, что из них теоретически можно изготовить наркотики. Так, экспертно-криминалистическая служба таможенного управления заключила, что продукт можно рассматривать как производное от эфедрона. Можно ли получить из этих таблеток эфедрон, в заключении не указано.

За приобретение одной упаковки препарата (30 таблеток) девушке грозит до 20 лет тюрьмы. Генпрокуратура по итогам проверки признала возбуждение уголовного дела законным.

СМИ сообщали, что в апреле 2019 года в Москве задержали и поместили в СИЗО владельца и двоих сотрудников интернет-магазина «Виагра гуру», которые приобрели у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением на основе бупропиона. Им предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Кроме того, по данным источника RT в правоохранительных органах, расследования аналогичных уголовных дел сейчас ведутся ещё в нескольких регионах.

Ранее RT сообщал, что после волны уголовных дел депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в Генпрокуратуру и Минздрав с просьбой разобраться, почему в отношении россиян возбуждаются уголовные дела за приобретение и ввоз в страну не запрещённого в России антидепрессанта на основе бупропиона.

Понятие «производные»

Сколько таких уголовных дел возбуждено за последние несколько месяцев и с чем связано столь пристальное внимание полиции именно к бупропиону, правоохранители не говорят — в МВД России на этот вопрос RT не ответили.

До 2016 года бупропион свободно продавался в российских аптеках. Три года назад Минздрав исключил антидепрессант из списка лекарственных средств, поскольку импортёр не стал продлевать действие лицензии. Именно этот факт стал поводом для причисления бупропиона к наркотикам.

«В соответствии с законодательством РФ, отнесение бупропиона к производным наркотического средства эфедрон стало возможным с 22 августа 2016 года в связи с его исключением из Реестра лекарственных средств РФ», — говорят в МВД.

Определение «производные» было закреплено постановлением правительства в 2012 году. Тогда полиция столкнулась с тем, что не успевала вносить в список запрещённых веществ новые наркотики — производители постоянно меняли химические формулы, легализуя таким образом свою продукцию.

С тех пор производными считаются любые вещества, которые не включены самостоятельными позициями в Реестр лекарственных средств или в Перечень наркотических средств, но при этом их «химическая структура образована (из запрещённых препаратов. — RT) формальным замещением одного или нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп на иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители».

В МВД не считают, что законодательство в этой области нуждается в каких-либо корректировках.

«Меры контроля в отношении производных ряда наркотических средств введены в целях ограждения государства и общества от наркоагрессии, противостояния методам наркоторговцев и не противоречат конвенциям ООН, — пояснили RT в ведомстве. — Понятие производных полностью адаптировано к выстроенной антинаркотической системе РФ, противостоит современным вызовам и угрозам со стороны наркопреступности и не требует корректировки».

Также в МВД отмечают, что постановление правительства, которым в законодательство было введено понятие производных, было предметом рассмотрения в Верховном суде и в 2013 году было признано не противоречащим действующему законодательству.

В списках не значится

По словам экспертов, за последние годы правоохранители выявили по меньшей мере три десятка производных.

При этом эксперт Института прав человека Лев Левинсон утверждает, что ни одно производное, включая бупропион, с момента появления этого понятия в законодательстве в Реестр запрещённых веществ внесено не было.

«Для включения в реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ по закону необходимо, чтобы как минимум у двух людей было выявлено состояние опьянения, — поясняет Левинсон в беседе с RT. — На практике это нереально — только если, например, человек с отравлением в больницу попал. Но заниматься этим никто не будет, потому что таким образом удобно привлекать людей к ответственности. При этом вещество легко может быть признано производным в рамках уголовного дела лишь на основании заключения эксперта — только из-за схожести химической структуры».

В МВД на вопрос, почему реестр не пополняется новыми производными, которые выявляются в ходе расследования уголовных дел, связанных с оборотом наркотиков, не ответили ничего конкретного.

«Вопрос отнесения того или иного вещества к категории производных решается по результатам исследования конкретного вещества и дачи аттестованным экспертом соответствующего заключения», — говорят в силовом ведомстве.

По мнению Левинсона, законодательство нужно изменить таким образом, чтобы к производным причислялись лишь наркотические вещества и их наименования вносились в список запрещённых веществ, который был бы доступен гражданам.

«Производные — это российское изобретение, в большинстве стран такого нет, — заявил RT бывший сотрудник Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РФ, адвокат Евгений Черноусов. — Существование такого понятия до бесконечности расширяет количество потенциально запрещённых препаратов. Люди не в состоянии понять, отследить, какие лекарства могут привести их на скамью подсудимых».

По мнению собеседника, волна уголовных дел из-за бупропиона может быть связана с необходимостью повысить показатели раскрываемости преступлений в этой сфере.

«Сейчас настало время, когда все следят только за статистикой, — говорит Черноусов. — Поэтому и в решении проблемы распространения наркотиков реальных успехов нет. Но как бы то ни было, делать для повышения показателей из больных людей уголовников — совершенно возмутительно. Такие дела нужно предавать огласке — только СМИ могут повлиять на такие ситуации, хотя этим должны заниматься органы прокуратуры и суды».

Принимавшие бупропион россияне рассказывали RT, что оказались в безвыходной ситуации: другие антидепрессанты им не помогают, а покупать таблетки они боятся из-за риска уголовного преследования.