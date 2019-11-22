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Ограбленный швейцарской прокуратурой немецкий детектив Реш готов рассказать правду об МН17
22 ноября 2019, 18:24 • 76 • В мире
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, получивший новые доказательства в деле о катастрофе малайзийского "Боинга" MH17 в Донбассе, готов быть свидетелем на открытом процессе в Гааге. Ранее швейцарская прокуратура забрала из его банковской ячейки важные документы по этому делу, которые до сих пор не вернула.
Адвокат Реша назвал это предложение последней возможностью следствия узнать правду о катастрофе. "Для этой цели вы можете подать запрос о привлечении моего клиента как свидетеля", - сообщается в письме адвоката в адрес прокуратуры Нидерландов.
Полученные детективом доказательства содержат информацию о лицах, ответственных за сбитый "Боинг", утверждает адвокат.
Напомним, Реш вёл расследование крушения МН17 с 2014 года. Приблизительно через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку, забрав оттуда важные документы, которые ему до сих пор не вернули, сообщает РИА Новости.
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