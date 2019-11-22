Ограбленный швейцарской прокуратурой немецкий детектив Реш готов рассказать правду об МН17

Адвокат Реша назвал это предложение последней возможностью следствия узнать правду о катастрофе. "Для этой цели вы можете подать запрос о привлечении моего клиента как свидетеля", - сообщается в письме адвоката в адрес прокуратуры Нидерландов.

Полученные детективом доказательства содержат информацию о лицах, ответственных за сбитый "Боинг", утверждает адвокат.

Напомним, Реш вёл расследование крушения МН17 с 2014 года. Приблизительно через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку, забрав оттуда важные документы, которые ему до сих пор не вернули, сообщает РИА Новости.