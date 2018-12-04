Оговорки Порошенко, выдающие его настоящие намерения, собраны в Сети

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш уверена: оговаривается Петр Порошенко не просто так. «Громко и недвусмысленно кричит оговорками его бессознательное желание», - считает она, представляя на суд общественности подборку оговорок президента Украины.

Петр Алексеевич - большой любитель выступить на аудиторию. Говорит он много, страстно, но слишком часто - неудачно. Чего только стоят, к примеру, его слова о «циничных бандерах», которые грабили украинцев с оружием в руках. А именно это он сказал, выступая на мероприятии в СБУ.

Или в другой своей речи Порошенко сообщил, что «никто не знает коварство украинского режима лучше, чем мы, украинцы». Да и про неких «украинских оккупантов» он тоже упоминал не один раз.

Ну, а уж некоторые «трудные» слова для него и просто непреодолимое препятствие. Скажем, слово «автокефалия» украинский президент может произнести со второго, а то и с третьего раза, а так у него получается что-то совсем уж неприличное.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш решила собрать в одном ролике небольшую коллекция самых известных оговорок Петра Порошенко, которые давно уже «стали системой». «Громко и недвусмысленно кричит оговорками его бессознательное желание», - уверена Лукаш.

На кадрах, которые Елена выложила на своем канале в YouTube, президент Украины в очередной раз спотыкается на слове «автокефалия», сообщает о том, что «украинская оккупация временная», а «украинский режим коварен».

Также Порошенко совершенно уверенно говорит о том, что выборы президента Украины назначены на 31 октября - так не терпится ему, что на полгода их решил приблизить. В другой раз украинский гарант не мог вспомнить, как звучит на мове русское слово «кошелек». Зато на «языке оккупанта» он его знает отлично.