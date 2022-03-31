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Оговорки Байдена довели до абсурда: Помощнику главы Пентагона придумали новое дело

31 марта 2022, 00:00  •  104 • Политика
Помощнику главы Пентагона Селесте Уолландер придумали новое и очень важное дело. Постоянные оговорки президента США Джо Байдена довели мысль одного из американских политиков до абсурда.
Член Конгресса республиканец Мэтт Гетц считает, что Пентагону следует заняться новым для себя делом. В американском военном ведомстве должны составить подробный план, который должен быть задействован, когда Джо Байден вновь оговорится.
По мнению Гетца, разработку плана необходимо поручить помощнику главы Пентагона Селесте Уолландер, пишет РИА ФАН.
Напомним, американский президент неоднократно допускал оговорки, за которые приходилось отдуваться его команде. В частности, при посещении одного из дислоцированных в Европе подразделений армии США Байден сказал военным фразу "когда вы будете на Украине". В публичных заявлениях политик неоднократно подчёркивал, что американские солдаты не будут командированы в Незалежную.

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