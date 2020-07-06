Оговорка по Фрейду. Политик из ЕС перепутал Россию и Турцию, говоря об улучшении отношений

Мы считаем, что в будущем, когда пандемические ограничения будут отменены, мы сможем активизировать наш диалог. Мы должны приложить совместные усилия для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом, - отметил Боррель.

Верховный представитель ЕС сразу же заметил свою ошибку и поправился: "Турцией, Турцией". Боррель признал, что отношения между Анкарой и Брюсселем нельзя назвать безоблачными, однако стороны должны избегать инцидентов, которые могут обострить их ещё сильнее.

Отношения Турции и Евросоюза остаются прохладными уже несколько лет. Одной из причин стала сделка по мигрантам. Турция считает, что Брюссель обманул её, нарушив условия договора. Страна приняла на себя мигрантов, бегущих в Европу из стран Северной Африки и Ближнего Востока, но Брюссель так и не стал рассматривать вопрос о членстве Анкары в Евросоюзе.

Кроме того, на турецко-европейских отношениях негативно сказалась война в Ливии. Евросоюз считает, что поставка турецкого оружия Правительству национального согласия Ливии и военная поддержка Триполи являются нарушением резолюции ООН.