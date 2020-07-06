|
Оговорка по Фрейду. Политик из ЕС перепутал Россию и Турцию, говоря об улучшении отношений
06 июля 2020, 23:00 • 41 • Политика
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель перепутал Россию и Турцию, говоря о необходимости улучшения отношений. Оговорку по Фрейду европейский чиновник допустил после переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Верховный представитель ЕС сразу же заметил свою ошибку и поправился: "Турцией, Турцией". Боррель признал, что отношения между Анкарой и Брюсселем нельзя назвать безоблачными, однако стороны должны избегать инцидентов, которые могут обострить их ещё сильнее.
Отношения Турции и Евросоюза остаются прохладными уже несколько лет. Одной из причин стала сделка по мигрантам. Турция считает, что Брюссель обманул её, нарушив условия договора. Страна приняла на себя мигрантов, бегущих в Европу из стран Северной Африки и Ближнего Востока, но Брюссель так и не стал рассматривать вопрос о членстве Анкары в Евросоюзе.
Кроме того, на турецко-европейских отношениях негативно сказалась война в Ливии. Евросоюз считает, что поставка турецкого оружия Правительству национального согласия Ливии и военная поддержка Триполи являются нарушением резолюции ООН.
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 03:00
|
04 июля 2020, 08:00
|
03 июля 2020, 00:00
|
02 июля 2020, 03:00
|
30 июня 2020, 07:00
|
04 июля 2020, 16:00
|
01 июля 2020, 02:00