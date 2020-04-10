Оговорка или новое министерство: Мишустин сделал неоднозначное заявление

Речь об этом шла во время специального заседания, которое проходило по видеосвязи.

Люди должны получать информацию оперативно. Здесь просил бы коллег с Минцифр также взаимодействовать и Речь об этом шла во время специального заседания, которое проходило по видеосвязи информировать представителей МИД. Чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт, ему дают посадочный талон и перед вылетом его аннулируют. Это ни в коем случае не должно повторяться, - заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр потребовал, чтобы задействованные в этом процессе службы работали "чётко по установленному алгоритму". При этом сотрудники МИД, добавил Мишустин, должны быть в постоянном контакте с людьми, касается это и их сбора в аэропорту вылета.

На тот момент, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции одна страна за другой начали закрывать свои границы, прерывая одновременно авиасообщение с другими государствами, на возвращение в Россию гражданами подано более 35 тысяч заявлений.

Мы не оставим людей без нашей поддержки. Все, кто хочет, должны получить возможность вернуться на родину, - заявил премьер-министр в ходе сегодняшнего совещания.

Мишустин отметил, что первыми будут возвращены те граждане, которые выехали из России в текущем году в качестве туристов. Всем желающим необходимо заполнить специальную электронную форму на Едином портале госуслуг.

С учётом того, что одна форма представляется на одну семью, то людей гораздо больше, - подчеркнул глава кабмина.

Кроме того, добавил премьер-министр, правительство сможет при необходимости увеличить бюджет, выделенный на материальную поддержку туристов, которые пока вынуждены оставаться за границей в ожидании вывозного рейса в Россию.