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Оговорка или новое министерство: Мишустин сделал неоднозначное заявление
10 апреля 2020, 19:35 • 100 • Политика
Глава правительства России потребовал более чётко организовать работу по возвращению из-за рубежа российских граждан. Обратившись к представителям Министерства связи, он неожиданно "переименовал" ведомство.
Речь об этом шла во время специального заседания, которое проходило по видеосвязи.
Премьер-министр потребовал, чтобы задействованные в этом процессе службы работали "чётко по установленному алгоритму". При этом сотрудники МИД, добавил Мишустин, должны быть в постоянном контакте с людьми, касается это и их сбора в аэропорту вылета.
На тот момент, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции одна страна за другой начали закрывать свои границы, прерывая одновременно авиасообщение с другими государствами, на возвращение в Россию гражданами подано более 35 тысяч заявлений.
Мишустин отметил, что первыми будут возвращены те граждане, которые выехали из России в текущем году в качестве туристов. Всем желающим необходимо заполнить специальную электронную форму на Едином портале госуслуг.
Кроме того, добавил премьер-министр, правительство сможет при необходимости увеличить бюджет, выделенный на материальную поддержку туристов, которые пока вынуждены оставаться за границей в ожидании вывозного рейса в Россию.
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