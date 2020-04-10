Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разобл...
Главная / Политика

Оговорка или новое министерство: Мишустин сделал неоднозначное заявление

10 апреля 2020, 19:35  •  100 • Политика
Глава правительства России потребовал более чётко организовать работу по возвращению из-за рубежа российских граждан. Обратившись к представителям Министерства связи, он неожиданно "переименовал" ведомство.
Речь об этом шла во время специального заседания, которое проходило по видеосвязи.
Люди должны получать информацию оперативно. Здесь просил бы коллег с Минцифр также взаимодействовать и Речь об этом шла во время специального заседания, которое проходило по видеосвязи информировать представителей МИД. Чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт, ему дают посадочный талон и перед вылетом его аннулируют. Это ни в коем случае не должно повторяться, - заявил Михаил Мишустин.
Премьер-министр потребовал, чтобы задействованные в этом процессе службы работали "чётко по установленному алгоритму". При этом сотрудники МИД, добавил Мишустин, должны быть в постоянном контакте с людьми, касается это и их сбора в аэропорту вылета.
На тот момент, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции одна страна за другой начали закрывать свои границы, прерывая одновременно авиасообщение с другими государствами, на возвращение в Россию гражданами подано более 35 тысяч заявлений.
Мы не оставим людей без нашей поддержки. Все, кто хочет, должны получить возможность вернуться на родину, - заявил премьер-министр в ходе сегодняшнего совещания.
Мишустин отметил, что первыми будут возвращены те граждане, которые выехали из России в текущем году в качестве туристов. Всем желающим необходимо заполнить специальную электронную форму на Едином портале госуслуг.
С учётом того, что одна форма представляется на одну семью, то людей гораздо больше, - подчеркнул глава кабмина.
Кроме того, добавил премьер-министр, правительство сможет при необходимости увеличить бюджет, выделенный на материальную поддержку туристов, которые пока вынуждены оставаться за границей в ожидании вывозного рейса в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
10 апреля 2020, 03:35
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
10 апреля 2020, 11:35
Трамп рассекретил детали встречи ОПЕК+ после разговора с Путиным
10 апреля 2020, 13:35
Мир распадётся, международное право исчезнет, США будут грабить: Политолог дал прогноз на будущее
10 апреля 2020, 11:35
Экс-депутат Рады увидел в коронавирусе причину распада Украины
10 апреля 2020, 09:35
Ещё разок наказать Россию - непонятно за что: В Швеции депутаты требуют давить на Москву
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2020, 14:08
Плата за глупость. К чему привела нас слепая "вера в науку"
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
04 апреля 2020, 06:35
Трамп в ловушке, но угрожает Путину. Депрессия и безработица в США (Telegram. Обзор)
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.