Оговорка или: Байден "понизил" президента Польши до посла

Президент США "понизил" главу Польши Дуду, назвав его "послом". В Сети гадают, была ли это оговорка или намёк для Варшавы.

Президента Польши Анджея Дуду "понизили" до посла. Это сделал президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции. Видеозапись инцидента опубликована в Сети.

Байден прибыл с визитом в Польшу на фоне спецоперации России на Украине. Американский президент выступил перед военными США, съел с ними пиццу, а также встретился с главой Польши.

Как мы ранее обсуждали, господин посол,

- заявил Байден, обращаясь к польскому президенту.

После этого американский лидер поправился и всё-таки признал в Анджее Дуде своего коллегу. Однако это дало многим почву для размышлений. Появились версии, что скоро главу Польши ждёт "понижение".

Почему оговорился? Дуда - посол США и НАТО в Польше, всё ж верно,

- иронизирует Telegram-канал "Главный. Тур".

Напомним, что в связи с преклонным возрастом Байден регулярно совершает оговорки и попадает в нелепые ситуации. Так, он постоянно называет своего вице-президента президентом, путает украинцев и иранцев и даже свою жену со своей же сестрой.