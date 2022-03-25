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Оговорка или: Байден "понизил" президента Польши до посла
25 марта 2022, 22:05 • 279 • Политика
Президент США "понизил" главу Польши Дуду, назвав его "послом". В Сети гадают, была ли это оговорка или намёк для Варшавы.
Президента Польши Анджея Дуду "понизили" до посла. Это сделал президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции. Видеозапись инцидента опубликована в Сети.
Байден прибыл с визитом в Польшу на фоне спецоперации России на Украине. Американский президент выступил перед военными США, съел с ними пиццу, а также встретился с главой Польши.
- заявил Байден, обращаясь к польскому президенту.
После этого американский лидер поправился и всё-таки признал в Анджее Дуде своего коллегу. Однако это дало многим почву для размышлений. Появились версии, что скоро главу Польши ждёт "понижение".
- иронизирует Telegram-канал "Главный. Тур".
Напомним, что в связи с преклонным возрастом Байден регулярно совершает оговорки и попадает в нелепые ситуации. Так, он постоянно называет своего вице-президента президентом, путает украинцев и иранцев и даже свою жену со своей же сестрой.
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