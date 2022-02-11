Оговорка главы МИД Британии Трасс породила шутки в интернете: "Хуже Псаки"

Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в России стал источником множества мемов.

В соцсетях появилось множество мемов и шуток после визита главы МИД Великобритании в Москву.

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым британский министр допустила оговорку, сказав что ее страна "никогда не признает суверенитет России над Воронежем и Ростовым".

Позднее посольство Великобритании признало ошибку и сообщило, что Траст перепутала регионы России и Украины.

Соцсети "трещат" от мемов про Лиз Трасс. Ее поездка в Москву стала хитом!

- написали авторы канала ВестиFM.

На одной из фото изображены Траст и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая также известна своими нелепыми заявлениями.