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Оговорка главы МИД Британии Трасс породила шутки в интернете: "Хуже Псаки"
11 февраля 2022, 19:00 • 66 • Политика
Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в России стал источником множества мемов.
В соцсетях появилось множество мемов и шуток после визита главы МИД Великобритании в Москву.
На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым британский министр допустила оговорку, сказав что ее страна "никогда не признает суверенитет России над Воронежем и Ростовым".
Позднее посольство Великобритании признало ошибку и сообщило, что Траст перепутала регионы России и Украины.
- написали авторы канала ВестиFM.
На одной из фото изображены Траст и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая также известна своими нелепыми заявлениями.
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