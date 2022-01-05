Оговорка Байдена в новогоднем обращении разочаровала американцев: "Жалкое зрелище"

Оговорка Джо Байдена в новогоднем обращении к населению разочаровала американцев: "Жалкое зрелище". Президент Соединённых Штатов перепутал 2022-й с 2020-м.

Американский президент Джо Байден в ходе своего новогоднего обращения допустил досадную оговорку, чем спровоцировал волну комментариев в соцсетях.

Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдёт хорошо, - заметил хозяин Белого дома, забыв, что страна и весь мир встречают уже 2022-й.

Запись его речи появилась на странице главы государства в Twitter. Под постом вскоре начали массово высказываться пользователи. Некоторые увидели тревожный символизм в ошибке Байдена.

Так, 2020-й ассоциируется с полноценным началом пандемии коронавирусной инфекции и вытекающими из неё запретами и ограничениями. Поэтому многие граждане оказались разочарованы "возвращением" в этот период.

Один из комментаторов в сожалением добавил, что лидер страны уже даже не в курсе, какой настал год: "Жалкое зрелище".