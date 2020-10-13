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Оговорился или? Глава Росстата заявил об изменении "потребительской корзины" с 2021 года

13 октября 2020, 02:10  •  29 • Политика
Росстат прокомментировал сообщения об изменении потребкорзины, пояснив заявление главы ведомства о включении в список средств дезинфекции, услуг цифровых сервисов, а также хостелов.
В России со следующего года в потребительскую корзину могут быть включены средства дезинфекции, услуги цифровых сервисов, а также хостелов, заявил глава Росстата Павел Малков. В ведомстве поспешили уточнить, что он имел в виду.
По словам Малкова, состав потребительской корзины будет расширен: там окажутся товары и услуги, которые стали особенно востребованными за время пандемии. В частности, Росстат собирается с 2021 года внести в неё стоимость подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов. Также ведомство присмотрится к антисептикам и гелям для душа, которые в условиях пандемии стали популярнее кускового мыла.
"Налоговая служба уже начала выгружать в обезличенном виде данные с контрольно-кассовой техники... К концу этого года - началу следующего мы научимся разбирать первые данные", - сказал Малков в интервью газете "Известия".
В Росстате объяснили, что речь идёт не о потребительской корзине, которую формирует Минтруд и на основе которой высчитывается МРОТ. Внесение изменений в эту потребительскую корзину - исключительная прерогатива Минтруда. Пресс-служба Росстата пояснила, что Малков имел в виду потребительскую корзину, на основе которой ведомство рассчитывает индекс потребительских цен (ИПЦ). Туда входят 520 видов продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, пишет РБК.

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