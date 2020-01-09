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«Огонь распространялся по фюзеляжу»: опубликован предварительный отчёт о крушении украинского самолёта в Иране

09 января 2020, 16:39  •  45 • Украина
Разбившийся в Тегеране самолёт «Международных авиалиний Украины» загорелся до столкновения с землёй. Об этом сообщается в опубликованном иранскими специалистами предварительном докладе о расследовании. Отмечается, что экипаж самолёта столкнулся с неизвестной проблемой и попытался вернуться в аэропорт вылета, однако о какой-либо нештатной ситуации на борту не докладывал. В Иран прибыла группа украинских экспертов, которые должны присоединиться к расследованию. При этом поступают сообщения, что среди возможных версий катастрофы СНБО Украины рассматривает поражение самолёта ракетой ЗРК, столкновение лайнера с беспилотником и теракт на борту.
 
globallookpress.com © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
 

Разбившийся в Тегеране пассажирский самолёт Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся до столкновения с землёй. Об этом сообщается в предварительном отчёте Организации гражданской авиации Ирана, комиссия которой ведёт расследование катастрофы рейса PS752.

«По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолёте и распространялся по его фюзеляжу», — отмечается в документе.

Из опубликованного отчёта также следует, что пилоты разбившегося лайнера не сообщали о какой-либо нештатной ситуации на борту.

Кроме того, иранские специалисты отмечают, что воздушное судно изменило направление полёта после обнаружения экипажем некой проблемы. Также говорится, что пилоты попытались направить Boeing обратно в тегеранский аэропорт, однако в итоге произошло столкновение лайнера с землёй.

Предварительный отчёт направлен Украине как стране, в которой был зарегистрирован самолёт, Соединённым Штатам как производителю воздушного судна, а также Канаде и Швеции, чьи подданные находились на борту.

На Украине 9 января объявлено днём траура в связи с катастрофой самолёта в Иране. В заявлении, опубликованном пресс-службой украинского лидера Владимира Зеленского, отмечается, что в Тегеран минувшей ночью в составе поисково-спасательной группы прибыли 45 украинских специалистов.

В их числе сотрудники Государственной авиационной службы Украины, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ, которые должны подключиться к работе комиссии.

В офисе президента Украины выразили надежду, что все украинские специалисты будут работать вместе с иранскими следователями и примут участие в расшифровке записей чёрных ящиков.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что эксперты сразу по прибытии в Иран приступили к изучению обстоятельств авиакатастрофы. Ожидается, что информация о результатах работы будет оперативно предоставляться общественности.

Позднее секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию «Цензор.НЕТ»* заявил, что среди возможных версий катастрофы ведомство рассматривает поражение самолёта ракетой ЗРК и столкновение лайнера с беспилотником или другим летающим объектом. Также в числе основных версий — разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и детонация внутри самолёта в результате теракта.

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Напомним, утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни потерпел крушение Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины». На борту рейса PS752 находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил.

По последней информации, 82 пассажира были гражданами Ирана, 63 — Канады, десять — Швеции, четыре — Афганистана, три — Великобритании, три — Германии и два — Украины. Девять погибших членов экипажа были гражданами Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе специальной пресс-конференции сообщил, что Оттава готова оказать «существенную помощь в расследовании» крушения Boeing. По его словам, канадские специалисты обладают высоким уровнем знаний в части, касающейся крупных авиакатастроф.

Трюдо добавил, что, хотя у Оттавы и Тегерана в данный момент нет дипломатических отношений, готовятся консульские группы для отправки в Иран на соответствующие переговоры.

В руководстве авиакомпании МАУ заявили о полной исправности судна и усомнились в вероятности ошибки со стороны экипажа. «Мы гарантируем лётную исправность всех наших самолётов и высокую квалификацию всех экипажей», — цитирует ТАСС президента компании Евгения Дыхнэ. По его словам, разбившийся «самолёт был одним из лучших», а техническое обслуживание лайнера было проведено 6 января.

На фоне крушения самолёта украинским авиакомпаниям запретили совершать полёты через воздушное пространство Ирана и Ирака из-за обострения ситуации в регионе в связи с эскалацией противостояния США и Ирана.

«Решением Госавиаслужбы Украины запрещены полёты украинским авиакомпаниям в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 00:00 09.01.2020 — до выяснения причин катастрофы самолёта авиакомпании МАУ, которая выполняла рейс PS752», — говорится в сообщении госпредприятия «Украэрорух».

Авиакомпании целого ряда стран из соображения безопасности также изменили маршруты движения в воздушном пространстве над Ираном и Ираком. Росавиация также подготовила соответствующую рекомендацию, указав в качестве аргумента «информацию о существующих рисках для безопасности международных полётов гражданских воздушных судов». Российские компании сообщили о подготовке альтернативных маршрутов в обход указанных районов.

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Также премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб проанализировать угрозы безопасности россиянам на Ближнем Востоке.

«Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учётом различных сценариев развития ситуации», — сказал премьер.

Предложения по мерам обеспечения безопасности россиян, относящимся к компетенции правительства, должны быть представлены в кратчайшие сроки.

* «Цензор.НЕТ» — интернет-ресурс, материалы которого признаны экстремистскими и запрещены на территории России (решение Кировского районного суда г. Волгограда от 04.09.2015).

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